L'offerta di Kena Mobile con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G a 5,99 euro al mese è perfetta per gli studenti e per una seconda SIM. Non solo, i primi 2 mesi sono gratis . Scopri tutti i dettagli sulla promozione

Kena Mobile ha la soluzione per chi vuole spendere il meno possibile per il proprio piano di telefonia mobile ma vuole avere abbastanza traffico dati incluso per le proprie attività quotidiane, come chattare, utilizzare il social network e l’intelligenza artificiale, chiamare amici e parenti, etc. Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G è l’offerta che racchiude perfettamente queste caratteristiche e per questo ben si adatta alle esigenze di studenti o per necessità di una seconda SIM.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori proposte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre reali necessità ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Kena Mobile con 200 GB e primi 2 mesi gratis a 5,99 euro al mese a maggio 2026

Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G Dettagli Costi 5,99 €/mese

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Chi può attivarla solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e PosteMobile

Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G come tutte le offerte dell’operatore low cost non prevede né vincoli né costi nascosti. La SIM è spedizione sono gratis, ma in alternativa potete richiedere un’eSIM già in fase di acquisto online. Per la verifica dell’identità è posibile scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o l’autenticazione con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G è disponibile solo con portabilità del numero di telefono o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download (+ 100 GB con autoricarica)

in download (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile fino al 3/6/26 (salvo proroghe) per chi richiede la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile e CoopVoce.

Attiva Kena 5,99 Special 2 mesi Gratis 5G »

Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM e consente di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura del 99% della popolazione. Le sua offerte 5G, prevedono una velocità fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le prestazione sono le stesse garantite dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Un’altra offerta interessante per studenti o chi cerca un piano alternativo per una seconda SIM è la seguente:

Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 7,5 GB per navigare in roaming in UE.

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis.

La promozione è riservata a chi richiede la portabilità del numero da:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 4,99 Limited 100GB »

Potete poi attivare l’apposita opzione 5G per navigare fino a 250 Mbps in download al costo di 99 cent al mese.

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

In tutte le offerte di Kena Mobile sono inclusi servizi di base molto richiesti dagli utenti come Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. Se non siete pienamente soddisfatti della vostra promozione, l’operatore low cost vi consente di cambiare tariffa gratis quando volete direttamente dall’Area MyKena sul sito o app. Altrimenti, è comunque possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali.

Kena Mobile blocca in automatico la connessione a Internet nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso per evitarvi spese non richieste. In qualsiasi momento, però, potete ritornare a navigare utilizzando il servizio Restart, che consente di aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB.

Kena Mobile dispone poi di un servizio per avere uno smartphone in abbonamento realizzato in collaborazione con Subbyx. Potete scegliere tra i migliori modelli di telefoni Android e iPhone a partire da 23,93 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Con il nuovo servizio Kena Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 3/6/26 e inseriscono il codice KENAFUEL prima della conclusione dell’ordine, ottengono gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese) e fino a 100 euro di cashback sul carburante presso le Enilive Station convenzionate, facendo rifornimento con l’app Telepass (max di 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro per 5 mesi). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 4,90 euro al mese.

Altre offerte a basso prezzo di maggio 2026

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € solo online minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis ho. 4,95 di ho. Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 4,99 € con portabilità da alcuni operatori minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per navigare in 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese TIM Supreme GPRO 5,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps

Se state cercando il piano più giusto per una seconda SIM, con tanti Giga inclusi e un prezzo basso, sul comparatore di SOStariffe.it potete attivare facilmente un’offerta 5G a meno di 6 euro al mese con 150 GB. Ecco quindi alcune delle tariffe più convenienti attualmente disponibiliç

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

ho. 4,95 di ho. Mobile

include minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 27/5/26.

Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,24 euro al mese.

Attiva ho. 4,95 di ho. Mobile »

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di TIM il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa promozione è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte TIM »

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 30/5/26.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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