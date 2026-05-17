Migrazione PosteMobile: i clienti dell’operatore ora usano la rete TIM

Postemobile
di Matteo Testa

Lo scorso aprile è stata ufficialmente completata la migrazione PosteMobile sulla rete di TIM. Scopri cosa cambia per gli utenti dell'operatore low cost

In 30 sec.
PosteMobile passa alla rete di TIM: le novità di maggio 2026
  1. La migrazione dei già clienti consumer è stata completata ad aprile 2026
  2. Il cambio di rete è avvenuto in automatico, senza cambio di offerta o modifiche contrattuali
Migrazione PosteMobile: i clienti dell’operatore ora usano la rete TIM

Poste Italiane ha confermato che la migrazione PosteMobile sulla rete di TIM è stata di fatto completata lo scorso aprile, quindi rispettando le tempistiche annunciate diversi mesi fa. I clienti dell’operatore virtuale possono già utilizzare l’infrastruttura del nuovo gestore, su cui l’azienda di Casse Depositi e Prestiti (CDP) ha lanciato un’OPAS da quasi 11 miliardi di euro per acquisirne il 100% delle quote, senza modifiche a livello contrattuale o tariffario. Non serve nemmeno cambiare la SIM/eSIM e la modalità di ricarica del credito sono rimaste le stesse.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online il piano più economico che soddisfa le vostre esigenze di connettività.

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Migrazione PosteMobile su TIM: cosa cambia per i già clienti a maggio 2026

La conferma del completamento della migrazione PosteMobile sulla rete di TIM è arrivata durante la presentazione dei risultati finanziari di Poste Italiane. I due operatori avevano sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) nel novembre del 2025 in cui si impegnavano al trasferimento di servizi di PosteMobile sulla infrastruttura di TIM entro il primo trimestre del 2026. L’effettiva migrazione era quindi partita il 23 febbraio 2026. In quell’occasione i clienti sono stati informati del cambio di rete mobile tramite una apposita campagna di SMS.

PosteMobile ha sostituito rete più volte nella sua storia. Inizialmente come ESP MVNO usi appoggiava all’infrastruttura di Vodafone Italia. Diventato un Full MVNO è passato a Wind (ora WindTre), per poi tornare da giugno 2021 fino allo scorso aprile sulla rete di Vodafone Italia.

La migrazione PosteMobile riguarda solo i clienti consumer del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ed è avvenuta automaticamente, senza che gli utenti abbiano dovuto attivare qualche particolare impostazione.

Dalla migrazione sono invece esclusi i clienti di PosteMobile che hanno attivato una SIM PosteMobile ESP prima del 14 luglio 2014, che rimarranno sulla rete dell’ex Vodafone Italia, salvo se decidono di sostituire la SIM.

Parlando invece dell’OPAS di Poste Italiane su TIM, l’amministrato delegato dell’azienda di CDP, Matteo Del Fante, ha dichiarato: “La combinazione delle attività di Poste Italiane in ambito telecomunicazioni con il segmento consumer di TIM creerà l’operatore mobile numero uno in Italia, dando avvio alla prossima fase del consolidamento domestico nel settore delle telecomunicazioni“. Potenzialmente la nuova realtà potrebbe contare su una base di oltre 30 milioni di utenti.

Come richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali

Chi non è interessato alla migrazione PosteMobile sulla rete di TIM, in qualsiasi momento può esercitare il diritto di recesso o passare ad un altro operatore senza penali né costi di disattivazione compilando online il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto”, disponibile sul sito nella sezione Assistenza > Modulistica Offerta Mobile. Il modulo, con allegata una copia di un documento d’identità del titolare dell’utenza, dovrà poi essere inviato:

  • via email a info@postemobile.it
  • raccomandata AR a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR)

In alternativa è possibile compilare una richiesta di recesso in carta semplice, da inviare poi al medesimo indirizzo sopra indicato.

Con richiesta di portabilità del numero a un altro operatore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, il recesso si realizzerà automaticamente all’avvenuto trasferimento del contatto.

Le caratteristiche della rete di TIM e offerte di maggio 2026

Offerte mobile di TIM Costi Cosa include
TIM Supreme GPRO
  • primo mese gratis, poi 5,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps
  • Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

TIM anche quest’anno è stato confermato da OpenSignal come il primo operatore in Italia per la “qualità costante” dell’esperienza di rete mobile e fissa. Con le sue offerte 5G “di base” è possibile navigare fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Per chi attiva le tariffe con il marchio “5G Ultra“, invece, le prestazioni in 5G arrivano fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete in tutte le principali città e località turistiche in Italia.

Una delle offerte 5G più interessanti di TIM si chiama TIM Supreme GPRO con inclusi:

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 250 Mbps
  • 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete poi acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 10 euro ed effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

La promozione è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

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I clienti di TIM per la telefonia mobile possono accedere a uno sconto sulla fibra per attivare TIM WiFi Casa al prezzo di 24,90 euro al mese senza limiti di tempo. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro. Sono inclusi:

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Lo sconto viene applicato anche attivando contestualmente alla fibra un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Scopri le offerte TIM fibra »

I clienti convergenti di TIM possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa). Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 19/5/26.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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