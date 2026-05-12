A giugno arriva una nuova rimodulazione Vodafone per alcuni clienti di rete fissa con aumenti del canone fino a 3,99 euro al mese. I rincari sono stati motivati da parte dell’operatore con la necessità di continuare a garantire “la migliore qualità di rete” e offrire “servizi e prodotti in linea con i migliori standard di mercato“. I clienti di Vodafone interessati dalla rimodulazione hanno ricevuto una comunicazione personale in fattura inviata a partire dall’8/5/26.

Vi ricordiamo che come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto.

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Rimodulazione Vodafone: cosa cambia per alcuni clienti fisso da giugno 2026

Rimodulazioni Vodafone Dettagli Cosa succede dal 30/6/26? il canone per alcuni clienti mobile con offerte ricaricabili aumenta da 95 cent/mese a 3,99 €/mese Come richiedere il recesso? Entro il 10/7/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità compilando il form online su voda.it/disdettalineafissa

raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it

chiamando il Servizio Clienti al 190

nei negozi Vodafone

La rimodulazione Vodafone verrà applicata a partire da 30/6/26 e prevede un aumento di un importo incluso tra 95 cent al mese e 3,99 euro al mese. Coloro che non intendono accettare l’aumento del canone mensile della propria offerta fisso, possono richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro il 10/7/26 nelle seguenti modalità:

compilando il form online su voda.it/disdettalineafissa , indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale, e inserendo poi le credenziali per accedere all’ Area MyVodafone

, indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale, e inserendo poi le credenziali per accedere all’ inviando il modulo via raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso

a , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso inviando il modulo via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso

a , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso chiamando il Servizio Clienti al 190

al nei negozi Vodafone

Tutti i dettagli sulla rimodulazione Vodafone sono presenti sul sito dell’operatore cliccando su Comunicazioni ai clienti > Modifiche contrattuali e aggiornamenti >Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dal 30 giugno 2026.

Per chi esercita il diritto di recesso o richiede il cambio di operatore successivamente alla data di modifica delle condizioni contrattuali dell’offerta, quindi a partire dal 30/6/26, i costi del servizio di cui usufruiranno da quella data e fino alla chiusura del contratto saranno addebitati secondo le nuove condizioni economiche. Eventuali rate residue per il contributo per l’attivazione e/o del dispositivo associato al piano verranno pagate con la stessa cadenza e metodo di pagamento precedentemente indicato. In alternativa, potete effettuare il pagamento in un’unica soluzione, indicando questa volontà nella richiesta di recesso.

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Offerte fibra a basso prezzo a maggio 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di 3 €/mese in bolletta per un anno con Luce Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sport/Netflix a partire da 7 €/mese

Se state cercando un’offerta fibra a un prezzo conveniente, sul mercato sono diversi gli operatori di rete fissa a proporre tariffe con incluse la navigazione sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) e chiamate illimitate a fronte di un costo inferiore ai 21 euro al mese. In alcuni casi è possibile aggiungere anche un’offerta TV a un prezzo conveniente. Ecco quindi alcune delle migliori proposte tra cui scegliere:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 3 euro al mese in bolletta per un anno con Luce

sconto pari al costo mensile del mobile da regalare

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 24/5/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto i bolletta di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 10 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlights degli incontri di campionato e contenuti dedicati.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a partire da 7 euro al mese per 6 mesi, poi 12 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,90 euro al mese)

a partire da 7 euro al mese per 6 mesi, poi 12 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,90 euro al mese) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 6 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico. La promozione con Sky TV + Netflix, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/5/26.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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