- Dal 30/6/26 il costo di alcune offerte fisso aumenta da 95 cent a 3,99 €/mese
- Entro il 10/7/26 potete cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
- Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte fisso
L'ultima rimodulazione Vodafone per i clienti di rete fissa prevede un aumento del canone mensile fino a 3,99 euro a partire dal 30 giugno 2026. Scopri come richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali
A giugno arriva una nuova rimodulazione Vodafone per alcuni clienti di rete fissa con aumenti del canone fino a 3,99 euro al mese. I rincari sono stati motivati da parte dell’operatore con la necessità di continuare a garantire “la migliore qualità di rete” e offrire “servizi e prodotti in linea con i migliori standard di mercato“. I clienti di Vodafone interessati dalla rimodulazione hanno ricevuto una comunicazione personale in fattura inviata a partire dall’8/5/26.
Vi ricordiamo che come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per la propria connessione Internet domestica.
|Rimodulazioni Vodafone
|Dettagli
|Cosa succede dal 30/6/26?
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|Come richiedere il recesso?
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Entro il 10/7/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità
La rimodulazione Vodafone verrà applicata a partire da 30/6/26 e prevede un aumento di un importo incluso tra 95 cent al mese e 3,99 euro al mese. Coloro che non intendono accettare l’aumento del canone mensile della propria offerta fisso, possono richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro il 10/7/26 nelle seguenti modalità:
Tutti i dettagli sulla rimodulazione Vodafone sono presenti sul sito dell’operatore cliccando su Comunicazioni ai clienti > Modifiche contrattuali e aggiornamenti >Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dal 30 giugno 2026.
Per chi esercita il diritto di recesso o richiede il cambio di operatore successivamente alla data di modifica delle condizioni contrattuali dell’offerta, quindi a partire dal 30/6/26, i costi del servizio di cui usufruiranno da quella data e fino alla chiusura del contratto saranno addebitati secondo le nuove condizioni economiche. Eventuali rate residue per il contributo per l’attivazione e/o del dispositivo associato al piano verranno pagate con la stessa cadenza e metodo di pagamento precedentemente indicato. In alternativa, potete effettuare il pagamento in un’unica soluzione, indicando questa volontà nella richiesta di recesso.
|Offerte fibra convenienti
|Costi
|Servizi inclusi
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Super Casa Smart di Optima
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|Plenitude fibra
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|Sky WiFi
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Se state cercando un’offerta fibra a un prezzo conveniente, sul mercato sono diversi gli operatori di rete fissa a proporre tariffe con incluse la navigazione sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) e chiamate illimitate a fronte di un costo inferiore ai 21 euro al mese. In alcuni casi è possibile aggiungere anche un’offerta TV a un prezzo conveniente. Ecco quindi alcune delle migliori proposte tra cui scegliere:
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 24/5/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto i bolletta di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 10 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.
Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.
Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlights degli incontri di campionato e contenuti dedicati.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.
L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.
Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 6 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico. La promozione con Sky TV + Netflix, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/5/26.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.