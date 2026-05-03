Open Fiber per la prima volta in Italia ha sperimentato con successo una connessione su rete in fibra FTTH fino a 50 Gbps in download e upload per un cliente residenziale tramite la tecnologia 50G-PON . Scopri tutti i dettagli su questa nuova tecnologia

Open Fiber il 25 aprile 2026 ha annunciato di aver raggiunto il primo cliente in Italia con una connessione di 50 Gbps, sia in download sia in upload, tramite la tecnologia sperimentale 50G-PON su rete in fibra FTTH (Fiber to the Home). Il test, secondo quanto comunicato dal wholesaler di rete fissa, è stato effettuato in un ambiente reale su un’utenza residenziale a Milazzo, in provincia di Messina.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte Internet casa dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per navigare alla massima velocità a un prezzo vantaggioso.

Scopri le offerte fibra »

Fibra ottica fino a 50 Gbps: la nuova tecnologia di Open Fiber

Nel dettaglio, la sperimentazione di Open Fiber ha previsto la contemporanea attivazione di tre diverse tecnologie di accesso: GPON (Gigabit Passive Optical Network), XGS-PON (10 Gigabit Symmetric Passive Optical Network) e 50G-PON, sulla stessa fibra ottica. Il test ha dimostrato la possibilità di farle coesistere senza un impatto sulla rete esistente. La sperimentazione, ha sottolineato Open Fiber, è avvenuta senza interventi sulla rete passiva, ma tramite l’utilizzo di un terminale di ultima generazione installato presso l’abitazione dell’utente e un aggiornamento della piattaforma centrale. Tale aspetto confermerebbe la scalabilità dell’infrastruttura in fibra FTTH già in uso.

Una prima sperimentazione della tecnologia 50G-PON era già avvenuta in laboratorio nel 2023. L’ultimo test, invece, è stato seguito da remoto dagli uffici di Open Fiber di Catania, alla presenza del Direttore Technology Nicola Grassi e dei team tecnici coinvolti.

La sperimentazione rientra nel percorso di sviluppo tecnologico di Open Fiber, che aveva già comunicato di aver raggiunto una velocità di 81,5 Tbps sulla dorsale in fibra ottica tra Messina e Reggio Calabria.

“Open Fiber prosegue nel proprio percorso di innovazione tecnologica, confermandosi tra i player più avanzati nel panorama europeo delle telecomunicazioni. – ha dichiarato Nicola Grassi – Dopo il test di connettività realizzato lo scorso anno sullo Stretto di Messina a 81,6 Terabit al secondo, questa nuova sperimentazione avviata in Sicilia e realizzata direttamente presso l’abitazione di un utente, e non in un ambiente di laboratorio, testimonia la maturità tecnologica e il livello di innovazione raggiunti dalla rete Open Fiber. Portare questa sperimentazione direttamente nelle case dimostra che la nostra rete è già pronta per le sfide digitali dei prossimi anni”.

Al momento si tratta solo di una sperimentazione tecnica. Open Fiber non ha comunicato alcuna tempistica per una eventuale commercializzazione di connessioni fino a 50 Gbps. Una connettività di questa portata permetterebbe di sperimentare nuove esperienze immersive per la realtà aumentata e virtuale, servizi di telemedicina ancora più efficienti ad alta definizione e soluzioni cloud avanzate per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Non solo: la tecnologia 50G-PON viene inoltre indicata come rilevante per il prossimo sviluppo dei data center e dei servizi edge, anche nell’ottica di una maggiore espansione dell’intelligenza artificiale.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte fibra ad alta velocità a maggio 2026

Costi Servizi inclusi IliadBox 26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre con offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 /mese e pagamento automatico

con offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 /mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 TIM WiFi Casa 24,90 €/mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese, solo online entro il 5/5/26

, poi 29,90 €/mese, solo online entro il 5/5/26 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con opzione 10 Giga abbinata a un’offerta mobile

con abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 10 Gbps in fibra FTTH XGS-PON

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro/Ultra

Oggi la maggior parte degli operatori di rete fissa propone offerte fibra con una velocità fino a 1/2,5 Gbps in download. In alcuni Comuni, però, si può arrivate anche fino a 10 Gbps in download grazie all’utilizzo di tecnologie come XGS-PON. Di seguito alcune delle migliori tariffe per navigare alla massima velocità al prezzo più basso tra cui scegliere:

IliadBox

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Il prezzo diventa di 22,99 euro al mese per sempre per gli utenti mobile con attiva un’offerta voce più dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento aumatico su conto corrente o carta di credito.

Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la fibra e il mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB al mese.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

costo di attivazione rateizzato (5 euro al mese per 24 rate già incluse nel canone)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) fino al 5/5/26

L’offerta di TIM grazie alla Promo Web costa 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

L’offerta costa invece 24,90 euro al mese senza limiti di tempo per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile o attiva contestualmente un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II costo totale per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I già clienti mobile di TIM possono poi attivare l’opzione 10 Giga al costo di 29,90 euro al mese, invece di 34,90 euro al mese, per avere inclusa una connessione in fibra FTTH XGS-PON fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in download e modem TIM Hub Ultra. La copertura è garantita solo in alcuni Comuni selezionati.

Scopri le offerte TIM fibra »

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete aggiungere anche TIMVISION (offerta TV con abbonamento annuale a 84 euro anziché 167,88 euro, in 12 mensilità a 7 euro anziché 13,99 euro) con incluso TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e i 6 canali di Eurosport insieme a Infinity+ oltre a un abbonamento a HBO Max Base con pubblicità e un piano Netflix Standard con pubblicità (2 schermi, HD 1080P). Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Se avete già un account ad HBO Max e Netflix potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.

I clienti convergenti di TIM possono attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 19/5/26.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Passa a CoopVoce: ecco le nuove offerte di maggio 2026 notizia successiva »