Sky WiFi ha annunciato nei giorni scorsi un accordo con FiberCop che le permesso di raggiungere con la sua rete a banda ultra larga oltre il 90% delle abitazioni in Italia. Altre tre milioni di famiglie, in base alla copertura disponibile, possono quindi accedere a una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet). L’intesa con FiberCop si aggiunge a quelle già siglate con Open Fiber e Fastweb.

Come confermano le ultime rilevazioni contenute nell’Osservatorio delle Comunicazioni dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Sky WiFi è diventato il quarto operatore di rete fissa in Italia.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte fibra più convenienti dei principali operatori. Vi basta quindi cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per selezionare la proposta migliore per una connessione stabile e veloce al giusto prezzo e poi attivare l’offerta direttamente online.

Confronta le offerte fibra »

L’offerta di Sky WiFi (anche con Sky TV) di aprile 2026

Sky WiFi Costi Costi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis Servizi inclusi navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sky Sport a partire da 9 €/mese

a partire da 9 €/mese bonus di 100 € per i già clienti Sky TV

L’offerta di Sky WiFi è tra le più economiche sul mercato, soprattutto se si sceglie di abbinare alla fibra un abbonamento alla pay TV. Al prezzo di 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e attivazione è gratis, invece di 49 euro, avete inclusi:

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

Tali condizioni si applicano solo per i nuovi clienti coperti dalla rete in fibra FTTH di Open Fiber. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa poi 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV, Potete scegliere tra:

Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese

a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Pechino Express 2026 – L’Etremo Oriente e Cucine da incubo (19 aprile), oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 (13 aprile) e produzioni originali come Avvocato Ligas.

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

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Offerte fibra a meno di 20 euro al mese ad aprile 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi Iren WiFi

18,99 €/mese per un anno , poi 20,99 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 49,99 € navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

modem Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

Oggi è possibile attivare offerte con inclusa una connessione in fibra FTTH alla massima velocità anche con una spesa inferiore ai 20 euro al mese. Questo tipo di promozioni sono nella maggior parte dei casi proposte dai fornitori di energia e prevedono forti sconti se si abbina alla rete fissa anche un’offerta Luce e/o Gas. Tra le migliori tra cui scegliere abbiamo:

Iren WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH

modem incluso

bonus di 9 euro al mese in bolletta con offerta luce

L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce Prezzo Fisso Connettività o Iren Stay Gas Variabile Connettività. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro.

Scopri l’offerta Iren Wi-Fi »

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 3/5/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlight degli incontri di campionato e contenuti dedicati.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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