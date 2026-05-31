- Molti operatori le prevedono gratuitamente, ma applicano costi per la sostituzione della SIM fisica
- L'eSIM ha il vantaggio di attivazione immediata, possibilità di avere più profili sullo stesso telefono e sono perfette per i viaggi
Sempre più operatori oggi permettono di richiedere un’eSIM gratuitamente o comunque a prezzi ampiamente abbordabili. Scopri caratteristiche, prezzi, vantaggi e svantaggi di questa tecnologia
Le eSIM hanno impiegato qualche anno per diffondersi in Italia, ma il trend è ormai in costante crescita e si può parlare di una tecnologia ormai consolidata, anche grazie alla spinta data dagli operatori con la semplificazione delle procedure per l’attivazione e la riduzione dei costi.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile degli operatori che prevedono l’eSIM. Cliccando sul tasto di seguito potete avviare la comparazione e ottenere in pochi secondi tutte le informazioni che vi servono per trovare la migliore soluzione in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Selezionata l’offerta giusta, potrete poi attivarla comodamente online.
|eSIM
|Dettagli
|Vantaggi
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|Svantaggi
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L’eSIM condivide molte caratteristiche con le SIM tradizionali. Esattamente come una scheda telefonica fisica, dispone di un codice univoco che la identifica (ICCID) e di sistemi di protezione (PIN e PUK). L’eSIM, però, si caratterizza per diversi punti di forza:
L’eSIM, rispetto a una SIM tradizionale, ha però anche alcuni punti deboli:
Iliad consente di scaricare il QR Code dall’Area Personale e riutilizzarlo quante volte si vuole, e lo stesso vale per CoopVoce e Spusu. WindTre impone un limite di 100 utilizzi per lo stesso QR Code. Very Mobile prevede un limite di 6 download, dopodiché bisogna richiedere un’eSIM sostitutiva. La prima sostituzione è gratuita, mentre quelle successive costano 10 euro. Anche Fastweb Mobile ha imposto la soglia dei 6 download: a partire dal settimo serve recarsi in negozio e pagare 14,99 euro per la nuova eSIM. Infine, TIM e Vodafone consentono di riutilizzare il QR Code senza limitazioni, ma i due operatori non permettono di recuperarlo online o dall’app. Se si perde il cartoncino originale o il PDF con il codice, dovrete recarvi in negozio e spendere rispettivamente 15 euro per la sostituzione con TIM e 10 euro con Vodafone (salvo promozioni).
|Operatori
|Costo nuova eSIM
|Costo sostituzione (da SIM fisica a eSIM)
|Spusu
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|Very Mobile
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|ho. Mobile
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|Iliad
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|CoopVoce
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|Fastweb Mobile
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|TIM
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|Vodafone
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Nota: I costi si riferiscono esclusivamente al supporto e alla configurazione del QR Code, a cui va aggiunto l’eventuale costo di attivazione del piano mobile
Ormai la maggior parte degli operatori permette di scegliere un’eSIM senza applicare costi, esattamente come avviene per la sua controparte fisica. Le differenze emergono quando chi è già cliente vuole sostituire la propria SIM tradizionale con un’eSIM. In questo caso si può arrivare a spendere fino a 15 euro.
Conviene quindi passare all’eSIM? Se avete uno smartphone compatibile la risposta è certamente sì, a prescindere dai costi. I vantaggi della scheda digitale superano nettamente le debolezze di questa tecnologia. Va poi detto che la SIM fisica è destinata comunque a sparire nei prossimi anni. Negli Stati Uniti, ad esempio, Apple già vende da tempo iPhone che prevedono solo l’eSIM e l’Europa seguirà a breve la stessa strada.
|Offerte con eSIM gratis (o quasi)
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|ho. 6,95 di ho. Mobile
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|Spusu 200 XL di Spusu
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|Turbo 200 di CoopVoce
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Se state cercando un operatore che proponga gratuitamente l’eSIM, ecco alcune delle loro migliori offerte:
L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID.
Il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile, etc.
Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, verrete re-indirizzati in automatico sulla rete 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,24 euro al mese.
Attiva ho. 6,95 di ho. Mobile »
L’offerta di Spusu costa 7,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre, ma il primo mese mese e attivazione sono gratis. Anche SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare ache lo SPID. L’offerta è disponibile, salvo prororghe, solo fino al 1/7/26.
Attiva Turbo 200 di CoopVoce »
I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 200 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.
Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.