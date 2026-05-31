eSIM quasi gratis: gli operatori accelerano sul digitale

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Sempre più operatori oggi permettono di richiedere un’eSIM gratuitamente o comunque a prezzi ampiamente abbordabili. Scopri caratteristiche, prezzi, vantaggi e svantaggi di questa tecnologia

In 30 sec.
eSIM, caratteristiche e prezzi a maggio 2026
  1. Molti operatori le prevedono gratuitamente, ma applicano costi per la sostituzione della SIM fisica
  2. L'eSIM ha il vantaggio di attivazione immediata, possibilità di avere più profili sullo stesso telefono e sono perfette per i viaggi
eSIM quasi gratis: gli operatori accelerano sul digitale

Le eSIM hanno impiegato qualche anno per diffondersi in Italia, ma il trend è ormai in costante crescita e si può parlare di una tecnologia ormai consolidata, anche grazie alla spinta data dagli operatori con la semplificazione delle procedure per l’attivazione e la riduzione dei costi.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile degli operatori che prevedono l’eSIM. Cliccando sul tasto di seguito potete avviare la comparazione e ottenere in pochi secondi tutte le informazioni che vi servono per trovare la migliore soluzione in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Selezionata l’offerta giusta, potrete poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

eSIM: differenze con le SIM tradizionali, pro e contro

eSIM Dettagli
Vantaggi
  • fino a 10 profili sullo stesso telefono
  • non va inserita fisicamente
  • attivzione istantanta
  • possibilità di viaggiare evitando i costi di roaming internazionale
  • non si può perdere, rubare o danneggiarsi
  • zero impatto ambientale
Svantaggi
  • cambio di telefono meno immediato
  • problemi in caso di rottura del telefono
  • mancanza di supporto negli smartphone entry level
  • limiti nel riutilizzo del QR Code

L’eSIM condivide molte caratteristiche con le SIM tradizionali. Esattamente come una scheda telefonica fisica, dispone di un codice univoco che la identifica (ICCID) e di sistemi di protezione (PIN e PUK). L’eSIM, però, si caratterizza per diversi punti di forza:

  • Dual SIM: molti smartphone consentono di memorizzare più profili eSIM contemporaneamente (anche fino a 8 o 10 sui terminali top di gamma). Con questa funzione potete gestire ancora più facilmente la rubrica personale e quella di lavoro, attivandole o disattivandole direttamente dalle impostazioni del device.
  • Comodità: l’eSIM non si deve inserire fisicamente all’interno del telefono. La scheda digitale si scarica sullo smartphone come un qualsiasi file, inquadrando con la fotocamera un apposito QR Code. Il codice viene fornito via email o stampato su un apposito cartoncino.
  • Attivazione istantanea: non serve aspettare il corriere o fare la fila in negozio per l’attivazione. L’eSIM si può utilizzare immediatamente dopo aver scansionato il QR Code.
  • Viaggiare all’estero senza spendere troppo: l’eSIM rappresenta la migliore arma per chi viaggia e vuole ridurre i costi. Prima di partire, potete attivare un piano dati di un operatore locale direttamente online e poi attivarlo appena atterrati. In questo modo eviterete di pagare costi molto elevati per il roaming internazionale fuori dall’Unione Europea.
  • Sicurezza e smarrimento: una SIM fisica si può estrarre facilmente in caso di furto del telefono, rendendolo quasi irrintracciabile, e può danneggiarsi o smagnetizzarsi se non viene maneggiata con cura. L’eSIM, invece, è saldata sulla scheda madre del dispositivo: non si può rimuovere, rubare fisicamente né clonare il numero di telefono. Se il telefono resta connesso alla rete, può anche facilitarne il ritrovamento se viene rubato.
  • Zero impatto ambientale: l’eSIM riduce gli sprechi di plastica, imballaggi e azzera le emissioni legate alla spedizione fisica.

L’eSIM, rispetto a una SIM tradizionale, ha però anche alcuni punti deboli:

  • Cambio di telefono meno immediato: con una SIM fisica basta estrarla da un dispositivo e poi inserirla in un altro. Con l’eSIM, invece, si deve prima eliminare il profilo sul vecchio smartphone e poi riscaricarla sul nuovo telefono inquadrando nuovamente il QR Code con la fotocamera.
  • Gestione delle emergenze: se lo smartphone si rompe improvvisamente e non è possibile disattivare l’eSIM, per il trasferimento su un dispositivo di emergenza sarà necessario l’intervento di un operatore.
  • Compatibilità: tutti gli smartphone top di gamma lanciati negli ultimi anni hanno il supporto all’eSIM (da iPhone XS e Samsung Galaxy S20 in poi). La stessa cosa, invece, non avviene per i dispositivi di fascia bassa e più economici.
  • Limiti nell’utilizzo del QR Code: il codice può essere utilizzato per spostare il numero su un nuovo telefono, previa eliminazione del profilo sul vecchio smartphone. Ogni operatore, però, gestisce questa operazione in modo differente.

Le politiche degli operatori sul QR Code

Iliad consente di scaricare il QR Code dall’Area Personale e riutilizzarlo quante volte si vuole, e lo stesso vale per CoopVoce e Spusu. WindTre impone un limite di 100 utilizzi per lo stesso QR Code. Very Mobile prevede un limite di 6 download, dopodiché bisogna richiedere un’eSIM sostitutiva. La prima sostituzione è gratuita, mentre quelle successive costano 10 euro. Anche Fastweb Mobile ha imposto la soglia dei 6 download: a partire dal settimo serve recarsi in negozio e pagare 14,99 euro per la nuova eSIM. Infine, TIM e Vodafone consentono di riutilizzare il QR Code senza limitazioni, ma i due operatori non permettono di recuperarlo online o dall’app. Se si perde il cartoncino originale o il PDF con il codice, dovrete recarvi in negozio e spendere rispettivamente 15 euro per la sostituzione con TIM e 10 euro con Vodafone (salvo promozioni).

eSIM: la differenza nei costi si vede al momento della sostituzione

Operatori Costo nuova eSIM Costo sostituzione (da SIM fisica a eSIM)
Spusu
  • gratis
  • gratis
Very Mobile
  • gratis
  • gratis
ho. Mobile
  • 0,05 €
  • 0,05 €
Iliad
  • 9,99 €
  • 9,99 €
CoopVoce
  • gratis
  • 5,00 €
Fastweb Mobile
  • 10,00 €
  • 4,99 €
TIM
  • 10,00 €
  • 15,00 €
Vodafone
  • 10,00 €
  • 10,00 €

Nota: I costi si riferiscono esclusivamente al supporto e alla configurazione del QR Code, a cui va aggiunto l’eventuale costo di attivazione del piano mobile

Ormai la maggior parte degli operatori permette di scegliere un’eSIM senza applicare costi, esattamente come avviene per la sua controparte fisica. Le differenze emergono quando chi è già cliente vuole sostituire la propria SIM tradizionale con un’eSIM. In questo caso si può arrivare a spendere fino a 15 euro.

Conviene quindi passare all’eSIM? Se avete uno smartphone compatibile la risposta è certamente sì, a prescindere dai costi. I vantaggi della scheda digitale superano nettamente le debolezze di questa tecnologia. Va poi detto che la SIM fisica è destinata comunque a sparire nei prossimi anni. Negli Stati Uniti, ad esempio, Apple già vende da tempo iPhone che prevedono solo l’eSIM e l’Europa seguirà a breve la stessa strada.

Le migliori offerte con eSIM degli operatori di maggio 2026

Offerte con eSIM gratis (o quasi) Costi Minuti, SMS e Gigabyte
ho. 6,95 di ho. Mobile
  • 6,95 €/mese
  • attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Spusu 200 XL di Spusu
  • 7,89 €/mese per sempre
  • attivazione a 9,90
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva
Turbo 200 di CoopVoce
  • 7,90 €/mese per sempre
  • attivazione e primo mese gratis
  • minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps

Se state cercando un operatore che proponga gratuitamente l’eSIM, ecco alcune delle loro migliori offerte:

ho. 6,95 di ho. Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID.

Il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile, etc.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, verrete re-indirizzati in automatico sulla rete 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,24 euro al mese.

Attiva ho. 6,95 di ho. Mobile »

Spusu 200 XL di Spusu

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati
  • 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Turbo 200 di CoopVoce

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre, ma il primo mese mese e attivazione sono gratis. Anche SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare ache lo SPID. L’offerta è disponibile, salvo prororghe, solo fino al 1/7/26.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 200 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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