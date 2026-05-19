In questi giorni è possibile acquistare alcuni modelli di iPhone a rate con Iliad in promozione. Nel dettaglio si tratta del nuovo iPhone Air, il telefono più sottile della gamma di Apple, e iPhone 16e, meno recente ma più abbordabile in termini di costi. Vi ricordiamo che Iliad vi permette di comprare un nuovo telefono senza anticipo accendendo un finanziamento a tasso zero.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte smartphone incluso dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Una volta trovata la soluzione più conveniente per avere il vostro nuovo telefono, in abbinamento a un piano mobile adatto alle vostre esigenze e abitudini di consumo, potrete poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

iPhone a rate con Iliad: le offerte a cui abbinare il telefono a maggio 2026

Modelli a prezzo scontato Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone Air 37,16 €/mese per 20 rate

1151,20 € in totale a partire da 1.239 € iPhone 16e 23,08 €/mese per 20 rate

461,60 € in totale a partire da 599 € (miglior prezzo online)

Per acquistare iPhone a rate con Iliad basta collegarsi al sito dell’operatore low cost e cliccare sulla sezione “Smartphone“. I modelli in promozione sono segnalati con il tag “Promo“. Trovato il modello che preferite, dovrete quindi cliccare sul box dedicato per scegliere il taglio di memoria, colore e la durata del finanziamento a tasso zero e anticipo zero. Il pagamento è previsto con carta di credito/debito o addebito su conto corrente. La spedizione costa 10 euro.

Scegliendo il finanziamento con Younited potete ottenere uno sconto sulla rate dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple o restituendo il telefono alla fine del finanziamento.

Per iPhone 16e i colori disponibili sono White e Black. iPhone Air, invece, è acquistabile nelle tinte Space Black, Cloud White, Light Gold e Sky Blue.

I prezzi con finanziamento Findomestic sono i seguenti:

iPhone Air da 256 GB a 38,70 euro al mese per 24 rate o 77,41 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 38,70 euro al mese per 24 rate o 77,41 euro al mese per 12 rate iPhone Air da 512 GB a 49,54 euro al mese per 24 rate o 99,08 euro al mese per 12 rate

da 512 GB a 49,54 euro al mese per 24 rate o 99,08 euro al mese per 12 rate iPhone Air da 1 TB a 59,95 euro al mese per 24 rate o 119,91 euro al mese per 12 rate

da 1 TB a 59,95 euro al mese per 24 rate o 119,91 euro al mese per 12 rate iPhone 16e da 128 GB a 23,08 euro al mese per 24 rate o 46,16 euro al mese per 12 rate

da 128 GB a 23,08 euro al mese per 24 rate o 46,16 euro al mese per 12 rate iPhone 16e da 256 GB a 28,29 euro al mese per 24 rate o 56,58 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 28,29 euro al mese per 24 rate o 56,58 euro al mese per 12 rate iPhone 16e da 512 GB a 38,50 euro al mese per 24 rate o 77 al mese per 12 rate

I prezzi con finanziamento Younited sono i seguenti:

iPhone Air da 256 GB a 37,16 euro al mese per 20 rate o 58,06 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 37,16 euro al mese per 20 rate o 58,06 euro al mese per 12 rate iPhone Air da 512 GB a 47,56 euro al mese per 20 rate o 74,31 euro al mese per 12 rate

da 512 GB a 47,56 euro al mese per 20 rate o 74,31 euro al mese per 12 rate iPhone Air da 1 TB a 57,56 euro al mese per 20 rate o 89,94 euro al mese per 12 rate

da 1 TB a 57,56 euro al mese per 20 rate o 89,94 euro al mese per 12 rate iPhone 16e da 128 GB a 23,08 euro al mese per 20 rate o 36,93 euro al mese per 12 rate

da 128 GB a 23,08 euro al mese per 20 rate o 36,93 euro al mese per 12 rate iPhone 16e da 256 GB a 28,29 euro al mese per 20 rate o 45,27 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 28,29 euro al mese per 20 rate o 45,27 euro al mese per 12 rate iPhone 16e da 512 GB a 38,50 euro al mese per 20 rate o 61,60 euro al mese per 12 rate

Iliad vi permette di scegliere anche tra modelli di fascia media a un prezzo conveniente e iPhone rigenerati.

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte Voce 4,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G Giga 150 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G Giga 200 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 15 GB extra in Ue Giga 250 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps + 18 GB extra in Ue Giga Prime 12,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps + 30 GB extra in Ue

fino a 2 Gbps + 12 mesi di Amazon Prime gratis Dati 350 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G

Per acquistare iPhone a rate con Iliad potete associare il telefono a qualsiasi offerta dell’operatore low cost. Tutte i piani di telefonia mobile sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti della vostra tariffa, è possibile richiedere quando volete il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. Iliad poi non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre.

Chi arriva da un altro operatore e non vuole perdere il suo numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi. Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

Voce con inclusi minuti e SMS e illimitati e 40 MB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 150 include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G più 12 GB in roaming in Ue. Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva TOP 170 Plus di Iliad»

Giga 200 con inclusi minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps più 15 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250 con inclusi minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps più 18 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Giga Prime con inclusi minuti e SMS illimitati e 300 GB in 5G fino a 2 Gbps più 30 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 12,99 euro al mese fisso per sempre. Avete inclusi anche un abbonamento di 12 mesi di Amazon Prime. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 16/6/26.

Attiva Giga Prime di Iliad »

Dati 350 con inclusi chiamate a 28 cen al minuto, SMS a 28 cent e 350 GB in 5G più 23 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Il contributo per l’attivazione per tutte le offerte è di 9,99 euro una tantum.

Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ per il 99% della popolazione italiana. La sua rete 5G è invce disponibile in oltre 7.000 Comuni e consente di navigare fino a 2 Gbps in download. Le offerte a partire da 9,99 euro al mese includono anche il servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga contemporaneamente su Internet. Recenti rumors comunque confermano che Iliad sta testando il servizio anche per offerte dal costo mensile più basso.

Nel caso in cui abbiate consumato tutto il traffico dati incluso nel piano, la connessione a Internet viene bloccata in automatica per evitare spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece non disponete del credito sufficiente per rinnovare il piano, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Sconto sulla fibra e fino a 650 GB con Iliadclub

Attivando una delle offerte mobile di Iliad con inclusi voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete accesso a uno sconto sulla fibra. A tali condizioni IliadBox costa 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Avete inclusi

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per voi fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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