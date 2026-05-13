Poste Italiane conferma l’intento di diventare, tramite la fusione con TIM, il primo polo italiano nel settore delle telecomunicazioni. Dopo l’OPAS sull’operatore di telefonia mobile e rete fissa, il gruppo controllato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha nuovamente ribadito i suoi ambiziosi progetti per il futuro durante la presentazione dei risultati finanziari per il primo trimestre 2026.

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Fusione TIM – PosteMobile: le prospettive future

Dalla fusione tra TIM, uno degli operatori “storici” del mercato italiano, e PosteMobile, il primo operatore virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) per numero di clienti attivi nel nostro Paese, potrebbe quindi nascere un nuovo soggetto capace non solo di dominare il settore della telefonia mobile, ma anche di integrare le forniture Luce & Gas di Poste Italiane con i tanti altri servizi già proposti dalle due aziende (assicurazioni, ecc.).

Per quanto riguarda TIM, il piano prevede l’integrazione con PosteMobile limitatamente alle linee consumer. I clienti business, invece, dovrebbero essere gestiti da una divisione indipendente. Il trasferimento degli utenti di PosteMobile sulla rete di TIM è iniziato ufficialmente il 23 febbraio 2026 e come confermato da Poste dovrebbe essere stato completato definitivamente lo scorso aprile.

Il nuovo operatore potrebbe infatti contare sulla somma dei quasi 5 milioni di clienti di PosteMobile e delle oltre 30 milioni di linee attive di TIM. Non si esclude, inoltre, una fusione relativa alla rete fissa, settore in cui Poste è presente con il marchio PosteCasa.

“La combinazione delle attività di Poste Italiane in ambito telecomunicazioni con il segmento consumer di TIM creerà l’operatore mobile numero uno in Italia, dando avvio alla prossima fase del consolidamento domestico nel settore delle telecomunicazioni“, ha dichiarato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane.

L’OPAS di Poste su TIM: dettagli e tempistiche

Prima di arrivare alla nascita di un nuovo operatore, però, servirà ancora del tempo. Tutto è iniziato nel 2025 con l’acquisizione da parte di Poste Italiane del 9,81% di TIM, attraverso un pagamento in contanti e la cessione del 3,87% delle quote di Nexi a Cassa Depositi e Prestiti (il sistema di servizi interbancari di cui già possedeva il 15%).

In seguito, Poste è diventata il primo azionista di TIM acquistando da Vivendi il 15% delle sue quote per 684 milioni di euro. L’ultimo atto della scalata di Poste Italiane è avvenuto il 22 marzo 2026 con il lancio dell’OPAS su TIM da 10,8 miliardi di euro. L’offerta pubblica d’acquisto e scambio prevede una parte in contanti pari a 0,617 euro e una parte in azioni ordinarie di nuova emissione (0,0218 azioni per ogni titolo TIM). Il premio per gli azionisti è superiore al 9% rispetto al prezzo ufficiale dei titoli a marzo. L’acquisizione dovrebbe quindi concretizzarsi entro la fine del 2026 o l’inizio del 2027, ma solo se verrà raggiunto il 66,67% del capitale. Successivamente, verrà revocata la quotazione di TIM alla Borsa di Milano.

L’operazione, inoltre, è vincolata al parere dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Proprio nei giorni scorsi il presidente di quest’ultima, Giacomo Lasorella, ha confermato in un’audizione alla Camera che dall’analisi di mercato — la quale tiene conto della separazione della rete conseguente allo scorporo dell’infrastruttura di TIM — è emerso che l’OPAS di Poste “non incide in senso stretto, tranne in modo marginale per quanto riguarda l’integrazione di PosteMobile con TIM e per la sostanziale coincidenza dello stesso proprietario; dal punto di vista regolatorio di stretta attinenza dell’Autorità, non vi sono conseguenze”.

Le migliori offerte mobile di TIM di maggio 2026

Offerte mobile TIM Costi Cosa include TIM Supreme GPRO primo mese gratis , poi 5 ,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

TIM oggi vi permette di attivare un’offerta 5G anche a meno di 6 euro al mese. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi. Potete poi acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 10 euro ed effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

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I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 19/5/26.

I clienti di TIM per il mobile possono quindi attivare TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. Per i nuovi clienti, invece, il prezzo entro il 19/5/26 grazie alla Promo Web è di 24,90 euro al mese per 20 mesi (invece di 29,90 euro al mese). Avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

costo di attivazione rateizzato (5 euro al mese per 24 rate già incluse nel canone)

bonus da 100 euro (diviso in 5 euro al mese per 20 mesi solo nuovi clienti entro il 19/5/26)

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete abbinare alla fibra TIM anche un abbonamento a TIMVISION (offerta TV con abbonamento annuale a 84 euro anziché 167,88 euro, in 12 mensilità a 7 euro anziché 13,99 euro) con incluso TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e i 6 canali di Eurosport insieme a Infinity+ oltre a un abbonamento a HBO Max Base con pubblicità e un piano Netflix Standard con pubblicità (2 schermi, HD 1080P). Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Se avete già un account ad HBO Max e Netflix potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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