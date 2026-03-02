PosteMobile a partire dal 23 febbraio 2026 ha avviato la migrazione dei già clienti sulla rete mobile di TIM . Scopri cosa cambia per gli utenti e come recedere senza costi aggiuntivi o penali, se non siete interessati al cambio di rete

PosteMobile il 23 febbraio 2026 ha avviato la migrazione graduale della SIM verso la rete di TIM. Il trasferimento riguarda al momento solo i già clienti dell’operatore di telefonia mobile di PostePay (Gruppo Poste Italiane). Il passaggio avverrà a scaglioni nell’arco di qualche mese, esattamente come era successo nel 2021 nella migrazione sulla rete di Vodafone Italia.

PosteMobile su rete TIM: cosa cambia per gli utenti a febbraio 2026

Poste Italiane e TIM il 5 novembre 2025 hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) in cui si impegnavano a trasferire i servizi di PosteMobile sulla rete di TIM nel primo trimestre del 2026. In seguito PostePay ha annunciato che la migrazionee sarebbe avvenuta a partire dal 23 febbraio 2026. Nei giorni scorsi era stata quindi avviata una apposita campagna di SMS per informare i clienti del cambio di rete mobile.

Il passaggio di PosteMobile sulla rete di TIM riguarda al momento solo i già clienti e avverrà in automatico, senza che l’utente debba fare alcunché. Per quanto riguarda invece le nuove attivazioni, ad oggi non è stata ancora comunicata una data dal momento in cui le SIM di PosteMobile saranno attivate direttamente sulla rete di TIM.

Le condizioni economiche della vostra offerta resteranno le stesse e non si dovrà nemmeno sostituire la SIM/eSIM.

PostePay comunque non esclude che possano presentarsi casi in cui i clienti possano sperimentare alcuni problemi dal lato tecnico come, ad esempio, modifiche in termini di copertura. In questo caso l’azienda assicura che fornirà adeguato supporto e assistenza durante tutto il processo di migrazione.

Il cambio di rete mobile riguarderà anche i clienti di rete fissa con attive le offerte PosteCasa Ultraveloce, PosteMobile Casa Web e Casa Internet. In questo caso la migrazione interesserà solamente la SIM che abilita la connettività dati, mentre restano escluse quelle inserite nel telefono di casa fornito da PosteCasa per il servizio voce. Le chiamate da fisso, salvo cambiamenti, verranno effettuate sulla rete dell’ex Vodafone Italia.

Dalla migrazione sono invece esclusi i clienti di PosteMobile che hanno attivato una SIM PosteMobile ESP prima del 14 luglio 2014, che rimarranno sulla rete dell’ex Vodafone Italia, salvo se decidono di sostituire la SIM.

Vi ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale Full MVNO (Mobile Virtual Network Operator) fino ad oggi attivo in 2G, 4G e 4G+ fino a 300 Mbps in download. Attivando l’apposita opzione da 3 euro al mese è possibile navigare in 5G fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città sulla rete di Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia).

PosteMobile nella sua storia ha cambiato più volte rete di appoggio. Inizialmente come ESP MVNO utilizzava la rete di Vodafone Italia. Diventato un Full MVNO è passato a Wind (ora WindTre), per poi tornare da giugno 2021 ad oggi sulla rete di Vodafone Italia. Per PosteMobile si tratta quindi del quarto cambio di rete nella sua storia.

PosteMobile su rete TIM: come richiedere il recesso senza penali

Chi non è interessato alla migrazione della SIM di PosteMobile sulla rete di TIM in ogni momento può esercitare il diritto di recesso o passare ad un altro operatore senza penali né costi di disattivazione compilando online il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto”, disponibile sul sito nella sezione Assistenza > Modulistica Offerta Mobile. Il documento, con allegata una copia di un documento d’identità del titolare dell’utenza, dovrà poi essere inviato:

via email a info@postemobile.it

raccomandata AR a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR)

In alternativa è possibile compilare una richiesta di recesso in carta semplice, da inviare poi al medesimo indirizzo sopra indicato.

Con richiesta di portabilità del numero a un altro operatore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, il recesso si realizzerà automaticamente all’avvenuto trasferimento del contatto.

Anche i clienti di rete fissa possono recedere senza penali o costi di disattivazione. Con attiva PosteMobile Casa Web e Casa Internet, si deve compilare il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto” disponibile sul sito nella sezione Assistenza > Modulistica Offerta Casa. Il documento, insieme a una copia di un documento d’identità dell’intestatario della linea, dovrà poi essere inviato:

via email a postemobilecasa@postemobile.it

via fax a 800.160.909

raccomandata AR a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR)

Con PosteCasa Ultraveloce, invece, dovrete compilare il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto” disponibile sul sito nella sezione Assistenza Fibra > Modulistica PosteCasa Ultraveloce e poi inviarlo via email con allegato un documento d’identità del titolare dell’utenza ad assistenzaclientifibra@postepay.it.

Esercitando il diritto di recesso verranno cessate tutte le componenti del contratto, compreso il servizio voce per PosteMobile Casa Internet e anche la connettività su fibra per PosteCasa Ultraveloce e PostePro Ultraveloce. Il numero fisso verrà disattivato e non sarà più utilizzabile. Se volete mantenere il numero di telefono dovrete richiedere la portabilità verso un nuovo operatore e non la cessazione del contratto.

Ulteriori dettagli sulla rete di TIM

I clienti di TIM navigano in 4G+ fino a 700 Mbps in download con una copertura outdoor superiore al 99% del territorio italiano. Le offerte 5G dell’operatore, invece, prevedono una velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Infine, le promozioni con incluso il 5G Ultra permettono a chi le attiva di navigare in 5G fino 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche nel Paese.

Una delle migliori offerte di TIM si chiama TIM Power Special VPro 5G ed include minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps al prezzo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Sono previsti anche 11 GB per navigare in roaming in Ue. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso e spedizione gratis. In alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. TIM vi consente poi di effettuare la verifica dell’identità più comodamente con SPID.

Questa promozione è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate ai titolari della linea di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantendo la linea attiva per almeno 24 mesi, un abbonamento a TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando alla promozione almeno 3 SIM entro il 28/3/26.

