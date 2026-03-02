- Avete inclusi una connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate e modem
- Il prezzo è di 24,90 €/mese per 20 mesi, invece di 29,90 €/mese
L'offerta TIM Fibra grazie alla Promo Web è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 20 mesi, ma solo ancora per pochi giorni. Scopri come accedere alla promozione
L’offerta di TIM Fibra è attualmente disponibile a prezzo scontato grazie alla Promo Web. Con meno di 25 euro al mese potete avere inclusa una connessione Internet in fibra FTTH (Fiber to the Home) e chiamate illimitate. Attenzione, però, la promozione di TIM è disponibile ancora per pochi giorni. Vi conviene affrettarvi per non perdere l’occasione di navigare con un segnale stabile e veloce a un prezzo ancora più conveniente.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori e poi attivare gratuitamente la soluzione migliore in base alle vostre esigenze di connettività.
|TIM WiFi Casa
|Dettagli
|Costi
|
|Servizi inclusi
|
Lo sconto di 100 euro previsto dalla Promo Web, suddiviso in 5 euro al mese per 20 mesi, è disponibile solo online per i nuovi clienti che attivano TIM WiFi Casa con modem entro il 6/3/26. L’offerta TIM Fibra costa quindi 24,90 euro al mese per 20 mesi con domiciliazione e conto online, poi 29,90 euro al mese, ed include:
Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.
L’offerta TIM Fibra costa invece 24,90 euro al mese senza limiti di tempo per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile o attiva contestualmente un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II costo totale per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.
I clienti convergenti di TIM possono attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 28/3/26.
Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete abbinare all’offerta per la TIM Fibra anche un abbonamento a TIMVISION con incluso TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e i 6 canali di Eurosport insieme a un abbonamento a HBO Max Base con pubblicità e un piano Netflix Standard con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.
Potete esercitare il diritto di recesso per la TIM Fibra in qualsiasi momento, ma se la richiesta avviene nei primi 24 mesi dall’attivazione è previsto un costo di 23 euro una tantum in caso di disattivazione della linea o passaggio ad altro operatore.
Con TIM WiFi Go al costo di 10,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, potete navigare senza limiti in FWA 5G (Fixed Wireless Access) in attesa dell’attivazione della fibra. In seguito potete utilizzare il modem con la SIM Card fornita dall’operatore anche in un’altra casa.
|Offerte in promozione
|Costi
|Servizi inclusi
|Iren Wi-Fi
|
|
|
Super Casa Smart di Optima
|
|
|Plenitude fibra
|
|
|
IliadBox di Iliad
|
|
|Fastweb Casa Start
|
|
|Casa Start di Vodafone
|
|
Anche altri operatori permettono di attivare la fibra a prezzo scontato, in particolare se in convergenza con un’offerta di telefonia mobile o una fornitura Luce e/o Gas. Oggi bastano infatti meno di 20 euro al mese per avere una connessione in fibra FTTH. Potete scegliere tra le seguenti offerte:
L’offerta di Iren ha un prezzo di 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro, ma viene azzerato per i nuovi clienti con Iren Stay Luce Verde prezzo fisso connettività.
Attiva qui l’offerta di Iren WiFi »
L’offerta di Optima ha un prezzo di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro, salvo proroghe, l’8/3/26.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
L’offerta di Plenitude ha un prezzo di 19,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 25,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Iliad ha un prezzo di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese, in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.
Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.
Già in fase di acquisto online potete aggiungere fino a 4 WiFi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.
Il servizio Iliadclub consente poi abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
L’offerta di Fastweb Casa ha un prezzo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla fibra un’offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
All’offerta fibra potete anche aggiungere:
L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Acquistando l’offerta fibra insieme a un’offerta Fastweb Energia Flat si ottiene poi uno sconto di 18 euro al mese per un anno sulla fornitura.
Attiva Casa Start per clienti mobile »