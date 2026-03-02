L’offerta di TIM Fibra è attualmente disponibile a prezzo scontato grazie alla Promo Web. Con meno di 25 euro al mese potete avere inclusa una connessione Internet in fibra FTTH (Fiber to the Home) e chiamate illimitate. Attenzione, però, la promozione di TIM è disponibile ancora per pochi giorni. Vi conviene affrettarvi per non perdere l’occasione di navigare con un segnale stabile e veloce a un prezzo ancora più conveniente.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori e poi attivare gratuitamente la soluzione migliore in base alle vostre esigenze di connettività.

TIM Fibra a prezzo scontato: come attivarla a marzo 2026

TIM WiFi Casa Dettagli Costi 24,90 €/mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese, solo online entro il 6/3/26

, poi 29,90 €/mese, solo online entro il 6/3/26 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € Servizi inclusi navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Lo sconto di 100 euro previsto dalla Promo Web, suddiviso in 5 euro al mese per 20 mesi, è disponibile solo online per i nuovi clienti che attivano TIM WiFi Casa con modem entro il 6/3/26. L’offerta TIM Fibra costa quindi 24,90 euro al mese per 20 mesi con domiciliazione e conto online, poi 29,90 euro al mese, ed include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

costo di attivazione rateizzato (5 euro al mese per 24 rate già incluse nel canone)

Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

L’offerta TIM Fibra costa invece 24,90 euro al mese senza limiti di tempo per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile o attiva contestualmente un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II costo totale per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti convergenti di TIM possono attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 28/3/26.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete abbinare all’offerta per la TIM Fibra anche un abbonamento a TIMVISION con incluso TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e i 6 canali di Eurosport insieme a un abbonamento a HBO Max Base con pubblicità e un piano Netflix Standard con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Potete esercitare il diritto di recesso per la TIM Fibra in qualsiasi momento, ma se la richiesta avviene nei primi 24 mesi dall’attivazione è previsto un costo di 23 euro una tantum in caso di disattivazione della linea o passaggio ad altro operatore.

Con TIM WiFi Go al costo di 10,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, potete navigare senza limiti in FWA 5G (Fixed Wireless Access) in attesa dell’attivazione della fibra. In seguito potete utilizzare il modem con la SIM Card fornita dall’operatore anche in un’altra casa.

Altre offerte fibra in promozione a marzo 2026

Offerte in promozione Costi Servizi inclusi Iren Wi-Fi 18,99 €/mese per un anno , poi 20,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 20,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 49,99 € navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto fino a 80 € in bolletta per 6 mesi Plenitude fibra 19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione IliadBox di Iliad

22,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7 Fastweb Casa Start 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 9,95 €/mese navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Casa Start di Vodafone 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi ottimizzato

Anche altri operatori permettono di attivare la fibra a prezzo scontato, in particolare se in convergenza con un’offerta di telefonia mobile o una fornitura Luce e/o Gas. Oggi bastano infatti meno di 20 euro al mese per avere una connessione in fibra FTTH. Potete scegliere tra le seguenti offerte:

Iren Wi-Fi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

L’offerta di Iren ha un prezzo di 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro, ma viene azzerato per i nuovi clienti con Iren Stay Luce Verde prezzo fisso connettività.

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto fino a 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta di Optima ha un prezzo di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro, salvo proroghe, l’8/3/26.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

L’offerta di Plenitude ha un prezzo di 19,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 25,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad ha un prezzo di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese, in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere fino a 4 WiFi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Il servizio Iliadclub consente poi abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps.

Fastweb Casa Start

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a 15 cent/minuto verso fissi e mobili nazionali

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa ha un prezzo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla fibra un’offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese

con e tutti i vantaggi di per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate con 19 cent di scatto alla risposta + 19 cent/minuto (solo verso mobili nazionali)

modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Acquistando l’offerta fibra insieme a un’offerta Fastweb Energia Flat si ottiene poi uno sconto di 18 euro al mese per un anno sulla fornitura.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

