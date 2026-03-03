DAZN trasmetterà in streaming tutte le partite dei Mondiali 2026 che partiranno l’11 giugno. Non è chiaro, però, se la visione sarà disponibile gratuitamente anche per i non abbonati. Scopri le offerte dell’app di streaming

DAZN Italia ha annunciato di essersi aggiudicata i diritti per trasmettere in diretta streaming tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. Con questo accordo DAZN e la FIFA affermano di aver rafforzato ulteriormente la loro collaborazione nel lungo periodo, dopo aver trasmesso il Mondiale per il Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+, previsto per la prima metà del 2026.

Mondiali 2026, tutte le partite su DAZN

La copertura completa del Mondiale 2026 in streaming, con tutte le 104 partite tra le 48 nazionali di calcio maschile che partecipano al torneo (11 giugno – 19 luglio 2026), sarà quindi garantita solo su DAZN. Il match inaugurale del torneo sarà Messico-Sudafrica presso l’Estadio Azteca a Città del Messico. La fase a eliminazione diretta partirà dal 28 giugno, mentre la finale si terrà al New York Jersey Stadium.

Nel comunicato in cui l’app di Perform ha annunciato l’accordo con la FIFA non viene però specificato le visione delle partite sarà gratuita, come già avvenuto per il Mondiale per Club 2025, o sarà riservata agli abbonati con piani a pagamento. Nella pagina dedicata ai Mondiali 2026 sul sito di DAZN, però, viene indicato che è possibile registrarsi gratuitamente per iniziare la visione, quindi non è esclusa anche la modalità “Freemium”.

“Avere tutte le partite del Mondiale solo su DAZN, in Italia, rappresenta un traguardo storico. L’edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium”, ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La FIFA è pienamente impegnata a realizzare la Coppa del Mondo FIFA più inclusiva di sempre, con 104 partite che metteranno in mostra il meglio del calcio mondiale. Siamo lieti che i tifosi in Italia possano seguire ogni momento del torneo su DAZN. Insieme al Mondiale per Club FIFA 2025, che ha già battuto ogni record, e al continuo sviluppo di FIFA+, questo rappresenta un ulteriore passo importante nella solida e proficua partnership tra FIFA e DAZN”, ha affermato Mattias Grafström, Segretario Generale della FIFA.

Mondiali 2026 in chiaro sulla Rai

Va detto che la Rai a fine febbraio ha annunciato di essersi aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una seleziona di 35 partite del Mondiale 2026, che includono il match di apertura, tutte le partite della Nazionale italiana (in caso di qualificazione), semifinali e finale. L’accordo con la FIFA prevede anche i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le partite della Coppa del Mondo.

Mondiali 2026, le offerte di DAZN a marzo 2026

Le offerte di DAZN per la Coppa del Mondo FIFA 2026 Costi Servizi inclusi DAZN Full 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 44,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 359 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport DAZN Family 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 599 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport

Per vedere i Mondiali 2026 potete quindi scegliere tra i seguenti pacchetti di DAZN:

DAZN Full costa 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

Se il vostro abbonamento non include la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti Internet differenti, potete aggiungere questa funzione acquistando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

DAZN Full e DAZN Family includono:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 (104 incontri)

(104 incontri) La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

boxe, UFC e altri sport di combattimento

Paddy Power World Darts Championship 2025

Eurosport 1 e 2

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso a marzo 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi TIMVISION con DAZN e Prime 29,99 €/mese per 6 mesi , poi 34,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 49,99 €/mese per 6 mesi , poi 59,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family fino al 46% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION Play

DAZN Full/Family

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION L

a partire da 42,99 €/mese per 6 mesi , poi 49,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full a partire da 67,99 €/mese per 6 mesi , poi 74,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION Play

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

Per vedere i Mondiali 2026 su DAZN potete attivare anche una delle tante offerte di TIMVISION, con il vantaggio di avere incluse in un solo pacchetto anche altre app di streaming popolari come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il nuovo HBO Max con un risparmio di quasi il 50% rispetto alla somma dei singoli piani.

Le offerte TIMVISION con DAZN sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Se poi avete già attivo un account di una o più delle app incluse nel pacchetto potrete tranquillamente continuare a utilizzarlo. Le promozioni sono disponibili, salvo proroghe, entro il 28/3/26. Potete quindi scegliere tra:

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION Play

DAZN Full/Family

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION con DAZN e Prime è disponibile ai seguenti prezzi:

29,99 euro al mese per 6 mesi , poi 34,99 euro al mese pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro, con DAZN Full o 44,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento

, poi pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro, con DAZN Full o con possibilità di recesso in qualsiasi momento 49,99 euro al mese per 6 mesi, poi 59,99 euro al mese pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro, con DAZN Family

Si risparmia fino al 46% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L con DAZN

TIMVISION Play

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:

42,99 euro al mese per 6 mesi , poi 49,99 euro al mese pari a 557,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 599,88 euro, con DAZN Full o 59,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento

, poi pari a 557,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 599,88 euro, con DAZN Full o con possibilità di recesso in qualsiasi momento 67,99 euro al mese per 6 mesi, poi 74,99 euro al mese pari a 857,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 899,88 euro, con DAZN Family

Si risparmia fino al 43% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del decoder.

Il TIMVISION Box è incluso nell’abbonamento in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Ponies – Persons of no interest, Here e Tu quoque con Maurizio Battista, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete propriamente soddisfatti del vostro abbonamento, avete la possibilità di passare a un piano per lo streamig di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo 11 euro al mese

