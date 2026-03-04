Rimodulazioni per fisso e mobile da Fastweb: cosa cambia e quali sono le migliori alternative

Fastweb nei giorni scorsi ha annunciato nuove rimodulazioni per alcuni clienti di telefonia mobile e la rete fissa. Gli aumenti sono stati ancora una volta motivati dall’operatore con la volontà di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. Per verificare la differenza rispetto al costo della vostra attuale offerta, potete accedere alla sezione “Gestisci Offerta” dell’Area Clienti MyFastweb.

Chi non ha intenzione di accettare le rimodulazioni Fastweb, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi né penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

Rimodulazioni Fastweb: cosa cambia per alcuni clienti mobile e per la rete fissa da aprile 2026

Rimodulazioni Fastweb Dettagli Cosa cambia da aprile 2026? per alcune offerte mobile e per la rete fissa il prezzo mensile aumenterà di 1-3 €/mese Come richiedere il recesso? Potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità: online su MyFastweb

via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

nei negozi Fastweb

chiamando il Servizio Clienti 192 193

Le rimodulazioni Fastweb per alcuni clienti mobile e per la rete fissa enteranno in vigore a partire da aprile e comporteranno aumenti del canone da 1 a 3 euro al mese. L’operatore comunque assicura che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Le offerte mobile soggette a rimodulazione sono le seguenti:

Fastweb Mobile aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Mobile Light aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Mobile Light Ver2 aumenta di 1.00-2.00 euro al mese

aumenta di 1.00-2.00 euro al mese Fastweb Mobile Plus aumenta di 2.00-3.00 euro al mese

aumenta di 2.00-3.00 euro al mese Fastweb Mobile Ver2 aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Mobile Ver3 aumenta di 1.00-2.00 euro al mese

aumenta di 1.00-2.00 euro al mese Fastweb Mobile Ver4 aumenta di 3.00 euro al mese

aumenta di 3.00 euro al mese Fastweb Mobile Voce aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile Mini aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

Le offerte fisso soggette a rimodulazione sono le seguenti:

Fastweb Casa Inbound aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Casa Full aumenta di 1.00-2.00 euro al mese

aumenta di 1.00-2.00 euro al mese Fastweb Casa Light aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Casa Privilege aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Casa aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Casa Light aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Casa Light Ver2 aumenta di 3.00 euro al mese

aumenta di 3.00 euro al mese Fastweb NeXXt Internet aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt One Casa aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb NeXXt One Casa Light aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Casa aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Fastweb Casa OutBound aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Internet aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

aumenta di 1.00-3.00 euro al mese Internet+Telefono aumenta di 1.00-3.00 euro al mese

Potete fare la vostra richiesta di recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

a , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

Per i clienti mobile la scadenza è fissata all’1/6/26 mentre per quelli per la rete fissa la data limite per il recesso gratuito è l’1/5/26.

In caso di recesso non potrete più utilizzare il numero di telefono mobile o fisso. Se fate richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability) verso un altro operatore, che la eseguirà entro un massimo di tre giorni lavorativi, dovrete comunicare a Fastweb per iscritto via raccomandata A/R o PEC che il trasferimento è consenguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Se avete pagamenti rateali ancora in corso, è possibile scegliere di continuare con la rateizzazione oppure corrispondere le rate residue in un’unica soluzione.

Alcune offerte di telefonia mobile convenienti a marzo 2026

Offerte mobile convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte CoopVoce EVO 30 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva

Con meno di 8 euro al mese potete attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB come:

CoopVoce EVO 30

minuti illimitati e 1000 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue 15 GB per il roaming in Ue entro 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione, che comprende anche SIM e spedizione, è di 10 euro. Altrimenti potete ritirare la SIM personalmente presso uno dei 900 punti vendita di Coop oppure richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare subito tutti i Giga inclusi nell’offerta per navigare in roaming in Ue eUk durante i primi 30 giorni di permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione 15 GB in Europa e Regno Unito. Superata questa soglia è possibile continuare a navigare all’estero al prezzo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo del piano.

Il servizio Autoricarica con la spesa converte in automatico tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa al supermercato in ricariche telefoniche .

CoopVoce EVO 30

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 di ricarica in regalo per ogni amico che passa a Optima Mobile

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Chi attiva l’apposita opzione 5G può navigare in 5G fino 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis.

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS in Italia

1000 minuti in Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dal piano.

Spusu

Altre offerte fibra interessanti a marzo 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto fino a 80 € in bolletta per 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione IliadBox di Iliad

26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Se state cercando un’offerta fibra a basso prezzo potete scegliere tra le seguenti offerte:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto fino a 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro, salvo proroghe, l’8/3/26.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Super Casa Smart Fibra

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Il prezzo per la fibra scende a 19,90 euro al mese per 36 mesi in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas.

Plenitude Fibra

IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Il prezzo per la fibra scende a 22,99 euro al mese per sempre in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Iliad già in fase di acquisto online consente di aggiungere fino a 4 WiFi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Grazie a Iliadclub è possibile poi abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps per tutti.

IliadBox

