NOW a sorpresa ha deciso di riproporre una promozione per la fibra ottica a basso prezzo come era già avvenuto nel 2024. La piattaforma di streaming di Sky, però, non è diventato un nuovo operatore. L’offerta è infatti la stessa di Sky WiFi, ma formulata tramite una promozione dedicata e con una scadenza prefissata con il nome commerciale di NOW WiFi, NOW WiFi powered by Sky o Sky WiFi Digital.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori promozioni per la rete fissa con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per una connessione Internet adatta alle vostre esigenze.

Scopri le offerte fibra »

NOW WiFi: il confronto con le offerte fibra degli altri operatori a marzo 2026

Caratteristiche NOW WiFi Altri operatori Prezzo il prezzo è più basso rispetto ai grandi operatori (TIM, Fastweb + Vodafone, WindTre, etc.) prezzi ancora più bassi per operatori come Plenitude e Optima, in particolare abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Connessione velocità più che sufficiente per le necessità quotidiane di connettività diversi operatori garantiscono una velocità fino a 2,5 Gbps ma si può arrivare anche a 10 Gbps (TIM in alcuni Comuni) Chiamate non incluse tutti i grandi operatori hanno offerte con chiamate incluse a prezzi paragonabili Vincoli e costo di attivazione attivazione gratis

nessun vincolo anche alcuni operatori prevedono l’attivazione gratis ma per altri può arrivare anche a 49 €

sul mercato si trovano offerte anche con vincoli anche di 48 mesi Fibra + TV conveniente per chi ha già un abbonamento a NOW Con l’offerta fibra + TIMVISION potete vedere contenuti simili a un prezzo più basso

NOW WiFi costa 22,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 29/3/26. Avete inclusi:

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) o fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FTTC (Fiber to the Cabinet)

chiamate a consumo (verso fissi solo scatto alla risposta di 19 cent, verso mobili 19 cent + 19 cent/minuto) tramite tecnologia VoIP

modem Sky WiFi hub con tecnologia Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. Il costo in caso di disattivazione della linea è di 29,90 euro mentre per la migrazione verso un altro operatore è di 11,09 euro.

L’offerta verrà sottoscritta con Sky per il servizio Sky WiFi ma i contratti di abbonamento a NOW e Sky WiFi sono tra loro separati e autonomi. Nelle cosiddette “Aree Bianche” la copertura è garantita sulla rete di Open Fiber.

La proposta per la Fibra100% di NOW risulta quindi tra le più convenienti sul mercato per chi è interessato principalmente alla connessione Internet, anche se la velocità garantita è inferiore a quella proposta da altri grandi operatori come TIM, Fastweb + Vodafone e WindTre ma anche di marchi che si sono affacciati da poco tempo al mercato della rete fissa come Iliad (da 2,5 Gbps fino a 10 Gbps).

Parlando di prezzo, l’offerta di NOW ha un canone mensile più basso rispetto a molte delle proposte dei grandi operatori ma si può spendere ancora meno se si guarda a gestori “entry level” come Plenitude, Iren e Optima. In questo caso il prezzo è anche inferiore ai 19 euro al mese se la rete fissa è abbinata a una fornitura Luce e/o Gas. Il canone di NOW WiFi, poi, è paragonabile a quello delle offerte convergenti di operatori come Fastweb + Vodafone e Iliad con il vantaggio di avere in un solo abbonamento la linea fissa e un piano di telefonia mobile (anche con Giga illimitati in 5G).

NOW WiFi ha comunque un prezzo inferiore a quello proposto direttamente da Sky WiFi pari a 20,90 euro al mese per 18 mesi, ma solo in abbinamento a un pacchetto di Sky a partire da 9 euro al mese. Per la sola connessione in fibra ottica il prezzo è infatti di 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, acquistandola online.

Il fatto che le chiamate non sono incluse può essere un limite per alcuni ma il contributo di attivazione gratis e l’assenza di vincoli sono ulteriori punti a favore per l’offerta di NOW. Operatori come TIM, ad esempio, nei fatti disincentivano i clienti a cambiare operatore attraverso stratagemmi come la rateizzazione del modem. WindTre prevede un costo di attivazione di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Per l’offerta di Sky WiFi, invece, il contributo per l’attivazione è gratis solo per i Comuni coperti dalla rete di Open Fiber, altrimenti è scontato a 29 euro.

Attualmente poi non esiste un’offerta convegente di NOW che comprenda in un solo pacchetto intrattenimento TV e rete fissa, ma attivando singolarmente i due servizi il prezzo di partenza è di 30,89 euro al mese con inclusi programmi di successo come Masterchef, serie TV in esclusiva come Gomorra: Le origini e Avvocato Ligas oltre ai film più attesi. Attivando online l’offerta TIM WiFi Casa con incluso TIMVISION S (TIMVISION Play, HBO Max base con pubblicità, Netflix Standard con pubblicità e Infinity+) il prezzo è invece di 29,90 euro al mese più 39,99 euro una tantum per l’attivazione della fibra.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Altre offerte fibra convenienti

Se cercate un’offerta fibra a bazzo prezzo, con Super Casa Smart di Optima al costo di 19,90 euro al mese 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, avete inclusi:

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto fino a 80 euro in bolletta per 6 mesi

L’offerta a partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile solo per chi attiva la fibra contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro, salvo proroghe, l’8/3/26.

Optima vi permette poi di aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Anche Plenitude permette di attivare un’offerta fibra al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 25,90 euro al mese, abbinando alla linea fissa una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In questo caso sono inclusi:

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Tra le offerte fibra con il miglior rapporto qualità prezzo figura anche IliadBox di Iliad con inclusi:

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Il prezzo è di 26,99 euro al mese per sempre ma scende a 22,99 euro al mese abbinando alla rete fissa un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico. Potrete così disporre di un piano mobile con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download. Il contributo per l’installazione della linea fissa è di 39,99 euro.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Iliad già nella fase di acquisto online vi consente di aggiungere anche fino a 4 WiFi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Non solo, grazie al servizio Iliadclub è possibile abbinare altre 4 SIM di amici e parenti alla linea fissa e ottenere fino a 500 GB in 5G fino a 2 Gbps per tutti.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Rimodulazioni per fisso e mobile da Fastweb: cosa cambia e quali sono le migliori alternative notizia successiva »