Conto deposito, tassi in rialzo aspettando la BCE? Ecco cosa sta succedendo

Conti deposito
di Davide Raia

Il conto deposito è un prodotto di risparmio in grado di garantire un buon rendimento e può, quindi, consentire ai risparmiatori di incrementare il valore della liquidità in sicurezza, andando anche a contrastare l'inflazione, aspetto che rappresenta un tema quanto mai attuale. La BCE, infatti, si prepara ad alzare i tassi di interesse sui depositi. Il settore dei conti deposito, nel frattempo, si è già mosso, anticipando le decisioni della banca europea.

In 30 sec.
  • La BCE dovrebbe alzare i tassi di interesse nel mese di giugno 2026
  • Nel frattempo, le banche iniziano a proporre offerte per chi cerca un conto deposito
  • In questo momento è possibile ottenere fino al 3% senza vincoli e fino al 3,5% con un conto vincolato
Conto deposito, tassi in rialzo aspettando la BCE? Ecco cosa sta succedendo

Scegliere un conto deposito significa poter contare su un buon rendimento per la propria liquidità in eccesso, in modo da proteggersi dall’inflazione e ottenere un guadagno netto significativo ogni anno, senza dover affrontare i rischi degli investimenti. Il capitale depositato, infatti, è protetto fino a 100.000 euro per risparmiatore, grazie al Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Tassi in aumento?

Nell’ultima riunione, la BCE ha scelto di non modificare i tassi di interesse sui depositi, rimandando a futuri incontri un provvedimento di questo tipo. Analisti e osservatori sembrano concordare su quella che sarà la prossima mossa: la BCE dovrebbe incrementare i tassi sui depositi nel corso della prossima riunione, in programma l’11 giugno 2026.

Il settore dei conti deposito sembra, però, aver giocato d’anticipo con diverse banche che hanno già incrementato i tassi, mettendo in conto un intervento della BCE nel prossimo futuro. I risparmiatori interessati a un nuovo conto di questo tipo hanno la possibilità di consultare la guida sul miglior conto deposito disponibile a maggio 2026 oppure accedere direttamente al comparatore di SOStariffe.it, tramite il box qui di sotto, per confrontare le opzioni disponibili e scegliere il prodotto giusto da aprire.

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

I migliori conti deposito su cui puntare

Una rapida analisi delle proposte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it ci permette di individuare le opzioni più vantaggiose per chi è alla ricerca di un conto deposito oppure di un conto corrente remunerato, in modo da ottenere un guadagno significativo e contrastare l’inflazione. Raggiungere e superare il 3% è oggi molto facile.

Trade Republic

Una delle opzioni da considerare arriva da Trade Republic che mette a disposizione dei suoi clienti un conto corrente remunerato con un tasso del 3% sulla liquidità non vincolata. Il conto corrente include anche il conto titoli gratuito, per poter investire in azioni, ETF e altri prodotti. Gli interessi garantiti dalla remunerazione vengono liquidati su base mensile. Si tratta di una soluzione ottima per assicurarsi un buon rendimento senza vincoli e, eventualmente, attivare in futuro un conto deposito vincolato, scommettendo su un incremento ulteriore dei tassi.

Accedi qui al conto di Trade Republic »

Cherry Bank

Uno dei punti di riferimento per il settore dei conti deposito vincolati, in questo momento, è Cherry Bank che, con il suo Cherry Vincolato, può garantire diverse soluzioni interessanti. In particolare, per depositi di breve durata (6 e 12 mesi) è previsto un tasso del 3,25% mentre per depositi di lunga durata (48 e 60 mesi) si  arriva al 3,5%, con liquidazione trimestrale. Per accedere al conto basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui al conto deposito di Cherry Bank »

Tyche Bank

Un altro istituto che oggi ricopre un ruolo di primo piano nel settore dei conti deposito è Tyche Bank con il suo ContoTe. Si tratta di un conto deposito vincolato che offre un tasso compreso tra il 2,3% e il 3,5%, in base alla durata del deposito. Il tasso più alto è disponibile con un deposito a 60 mesi, con liquidazione trimestrale. Il conto offre la possibilità di mantenere anche una giacenza libera, con un tasso dello 0,75, e, soprattutto, prevede l’imposta di bollo a carico della banca, evitando il pagamento dello 0,2% annuo per il cliente (si tratta di un bonus notevole, soprattutto per chi ha tanta liquidità). Per accedere a ContoTe basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui a Conto Te »

Il tasso indicato, per tutti i prodotti citati, è il tasso annuo lordo.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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