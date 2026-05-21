- Iliad è il quarto operatore in Italia per SIM attive e quello che cresce di più
- I marchi mantengono le prime posizioni per quote di mercato ma chiudono in calo
Iliad tra gli operatori di telefonia mobile è quello che cresce di più in termini di SIM attive. Le telco storiche, invece, perdono ancora terreno. Scopri gli ultimi dati dell'AGCOM sul settore delle telecomunicazioni
L’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), con la pubblicazione dell’Osservatorio sulle comunicazioni n. 2/2025, conferma la crescita costante di Iliad nel settore della telefonia mobile e le difficoltà degli operatori storici.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo.
Stando ai dati dell’AGCOM, a marzo 2025 si registrano 109,2 milioni di linee di telefonia mobile attive, un numero sostanzialmente identico a quello dei tre trimestri precedenti e anche rispetto allo stesso periodo del 2024 (+0,3%).
Guardando alle quote di mercato degli operatori, Fastweb + Vodafone a marzo 2025 si piazza al primo posto con il 30% delle SIM totali, ma registra un calo di 0,3 punti percentuali su base annua. A seguire troviamo TIM con il 26,6% (-1,0 punti percentuali rispetto a marzo 2024) e WindTre stabile al 23,8%. Iliad raggiunge la quarta posizione con il 10,9% di SIM attive, risultando anche l’operatore che registra la crescita più ampia (+0,8 punti percentuali). Migliorano anche PostePay con il 4% (+0,1) e CoopVoce con il 2,1% (+0,1).
Iliad si distingue per la crescita più ampia su base annua anche se si guarda solo alle SIM residenziali (+1,3 punti percentuali) e prepagate (+0,9), mentre tutti i grandi operatori (WindTre, TIM e Fastweb + Vodafone) chiudono in calo a marzo 2025 con picchi di meno 1,1 punti percentuali.
Iliad il 21 maggio 2026 ha poi presentato i risultati finanziari per il primo trimestre 2026 che confermano l’operatore tra i migliori per saldo netto di utenti nella telefonia mobile, con 12,669 milioni di utenti al 31 marzo (+115 mila rispetto al trimestre precedente). Il fatturato si attesta a 331 milioni di euro, in crescita dell’11,2% su base annua, mentre l’EBITDAaL sale del 25,3% e arriva a 111 milioni di euro, contro gli 89 milioni del primo trimestre del 2025.
“Trimestre dopo trimestre, i nostri indicatori economico-finanziari continuano a migliorare, confermando la validità della nostra strategia e delle scelte che abbiamo portato avanti. — ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad — A quasi otto anni dal nostro ingresso nel mercato, continuiamo a perseguire con determinazione l’ambizione con cui siamo partiti: investire in infrastrutture di ultima generazione e cambiare le regole del gioco, costruendo ogni giorno un rapporto di fiducia trasparente e duraturo con quelli che oggi sono più di 13 milioni di utenti”.
|Offerte Iliad
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Voce
|
|
|Giga 150
|
|
|Giga 200
|
|
|Giga 250
|
|
|Giga Prime
|
|
|Dati 350
|
|
Iliad propone solo offerte di telefonia mobile senza vincoli né costi nascosti. Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro piano, potete richiedere in qualisasi momento il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. L’operatore low cost poi non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre. In alternativa è possibile cambiare offerta gratis passando a una tariffa con un più Giga e un prezzo uguale o superiore a quella attuale. L’operatore, invece, ad oggi non consente ancora di effettuare il downgrade.
Chi passa a Iliad e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi. Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.
Le offerte attualmente disponibili sono le seguenti:
Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre.
Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.
Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.
Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.
Il prezzo è di 12,99 euro al mese fisso per sempre. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 16/6/26.
Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.
Il contributo per l’attivazione per tutte le offerte è di 9,99 euro una tantum.
Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ per il 99% della popolazione italiana. La sua rete 5G è invce disponibile in oltre 7.000 Comuni e consente di navigare fino a 2 Gbps in download.
Nelle offerta a partire da 9,99 euro al mese è incluso il servizio VoLTE, che permette di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contemporanea. Di recente sono comunque arrivate conferme che Iliad stia testando il servizio anche per le offerte con un canone mensile più basso.
Nel caso in cui abbiate consumato tutto il traffico dati incluso nel piano, la connessione a Internet viene bloccata in automatico per evitare spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.
Se invece non disponete del credito sufficiente per rinnovare il piano, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.
Chi ha scelto una delle offerte di telefonia mobile di Iliad con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito può usufruire di uno sconto sulla fibra per attivare IliadBox al costo di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Sono inclusi:
Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.
Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.
Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.
Attiva IliadBox per clienti mobile »