Fibra ottica in crescita in Italia: i numeri della FTTH

Internet Casa
di Matteo Testa

Fibra ottica in crescita in Italia: lo certificano i dati dell’ultimo report pubblicato dall’AGCOM sul mercato della rete fissa. Scopri tutti i numeri

In 30 sec.
I dati dell'Osservatorio dell'AGCOM sulla fibra a maggio 2026
  1. 20,6 milioni di linee in fibra FTTH a marzo 2025 (+1,3 punti percentuali rispetto a dicembre 2024)
  2. 30% degli accessi totali su rete fissa (+5,7 rispetto a marzo 2024)
  3. Fastweb + Vodafone primo operatore per accessi su rete in fibra FTTH con 31,3 milioni di connessioni (-1,3 rispetto a marzo 2024)
Fibra ottica in crescita in Italia: i numeri della FTTH

La fibra ottica è sempre più diffusa in Italia e la conferma arriva dall’ultimo Osservatorio sulle comunicazioni n. 2/2025 dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Nonostante i passi avanti fatti con questa tecnologia, che rappresenta la soluzione migliore in termini di prestazioni, stabilità e latenza, il mercato resta dominato dalla fibra misto rame.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per le esigenze di connettività di tutta la famiglia.

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Fibra ottica in crescita in Italia: i numeri dell’AGCOM

Stando ai dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni n. 2/2025 dell’AGCOM, a marzo dell’anno scorso erano attive 20,6 milioni di linee fisse, in aumento di 257 mila unità rispetto a dicembre 2024 (+1,3 punti percentuali). Su base annuale, invece, l’aumento è stato di 316 mila linee (+1,6%). La fibra FTTH (Fiber to the Home) a marzo 2025 rappresenta il 30% degli accessi totali, in crescita di 5,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli accessi diretti sulla rete ADSL a marzo 2025 sono 13,2 milioni (-3,5 punti percentuali su base annuale).

Nonostante la fibra continui a crescere, le reti misto rame rappresentano ancora la maggioranza. Gli accessi in FTTC (Fiber to the Cabinet) sono pari al 43,8%, in calo di 4,1 punti percentuali rispetto a marzo 2024. In crescita invece anche le connessioni sulle reti in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access), che arrivano all’11,7% (+0,9% rispetto a marzo 2024).

A marzo 2025 gli accessi broadband e ultrabroadband sulle reti in fibra FTTH sono stati 6,18 milioni, in aumento del 25,3% su base annuale. Anche in questo caso cala la tecnologia FTTC (9 milioni di accessi, -7,1%), mentre cresce quella FWA (2,4 milioni di accessi, +10%).

Parlando di operatori, Fastweb + Vodafone a marzo 2025 si piazza al primo posto per accessi su rete in fibra FTTH con 31,3 milioni di connessioni, in calo però di 3,1 punti percentuali rispetto a marzo 2024. A seguire troviamo TIM con 26,7 milioni (+0,4) e WindTre con 16,5 milioni (-1,5). Completano la classifica Iliad, che è l’operatore che cresce di più con 6,3 milioni di accessi in fibra ottica (+1,3 punti percentuali su base annuale), Sky Italia (5,7 milioni, +0,2), Enel Fibra (2,6 milioni, +1,1) e Tiscali (2,4 milioni, -0,6).

Le offerte fibra più convenienti da attivare su SOStariffe.it a maggio 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi
Super Casa Smart di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • sconto di 3 €/mese in bolletta per un anno con Luce
Plenitude fibra
  • 25,90 €/mese
  • 16,90 €/mese per 36 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 39
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • modem di ultima generazione
  • 6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità entro il 15/7/26
Sky WiFi
  • 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 per Sky Stream
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV + Sport/Netflix a partire da 7 €/mese
IliadBox
  • 26,99 €/mese per sempre
  • 22,99 €/mese per sempre con offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico
  • Attivazione a 39,99
  • navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7

Se state cercando un’offerta fibra a un prezzo conveniente, sul mercato sono diversi gli operatori di rete fissa a proporre tariffe con incluse la navigazione sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) e chiamate illimitate a fronte di un costo inferiore ai 21 euro al mese. In alcuni casi è possibile aggiungere anche un’offerta TV a un prezzo conveniente. Ecco quindi alcune delle migliori proposte tra cui scegliere:

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Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • sconto di 3 euro al mese in bolletta per un anno con Luce
  • sconto pari al costo mensile del mobile da regalare

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto i bolletta di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 10 euro al mese.

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Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • 6 mesi gratis di Disney+ Standard con Pubblicità (entro il 15/7/26)

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 16,90 euro al mese per 36 mesi.

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Sky WiFi

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

  • Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a partire da 7 euro al mese per 6 mesi, poi 12 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,90 euro al mese)
  • Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 6 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico. La promozione con Sky TV + Netflix, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/5/26.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

IliadBox

  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per chi ha attiva un’offerta mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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