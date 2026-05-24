La fibra ottica è sempre più diffusa in Italia e la conferma arriva dall’ultimo Osservatorio sulle comunicazioni n. 2/2025 dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Nonostante i passi avanti fatti con questa tecnologia, che rappresenta la soluzione migliore in termini di prestazioni, stabilità e latenza, il mercato resta dominato dalla fibra misto rame.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per le esigenze di connettività di tutta la famiglia.

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Fibra ottica in crescita in Italia: i numeri dell’AGCOM

Stando ai dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni n. 2/2025 dell’AGCOM, a marzo dell’anno scorso erano attive 20,6 milioni di linee fisse, in aumento di 257 mila unità rispetto a dicembre 2024 (+1,3 punti percentuali). Su base annuale, invece, l’aumento è stato di 316 mila linee (+1,6%). La fibra FTTH (Fiber to the Home) a marzo 2025 rappresenta il 30% degli accessi totali, in crescita di 5,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli accessi diretti sulla rete ADSL a marzo 2025 sono 13,2 milioni (-3,5 punti percentuali su base annuale).

Nonostante la fibra continui a crescere, le reti misto rame rappresentano ancora la maggioranza. Gli accessi in FTTC (Fiber to the Cabinet) sono pari al 43,8%, in calo di 4,1 punti percentuali rispetto a marzo 2024. In crescita invece anche le connessioni sulle reti in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access), che arrivano all’11,7% (+0,9% rispetto a marzo 2024).

A marzo 2025 gli accessi broadband e ultrabroadband sulle reti in fibra FTTH sono stati 6,18 milioni, in aumento del 25,3% su base annuale. Anche in questo caso cala la tecnologia FTTC (9 milioni di accessi, -7,1%), mentre cresce quella FWA (2,4 milioni di accessi, +10%).

Parlando di operatori, Fastweb + Vodafone a marzo 2025 si piazza al primo posto per accessi su rete in fibra FTTH con 31,3 milioni di connessioni, in calo però di 3,1 punti percentuali rispetto a marzo 2024. A seguire troviamo TIM con 26,7 milioni (+0,4) e WindTre con 16,5 milioni (-1,5). Completano la classifica Iliad, che è l’operatore che cresce di più con 6,3 milioni di accessi in fibra ottica (+1,3 punti percentuali su base annuale), Sky Italia (5,7 milioni, +0,2), Enel Fibra (2,6 milioni, +1,1) e Tiscali (2,4 milioni, -0,6).

Le offerte fibra più convenienti da attivare su SOStariffe.it a maggio 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di 3 €/mese in bolletta per un anno con Luce Plenitude fibra 25,90 €/mese

16,90 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

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modem di ultima generazione

6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità entro il 15/7/26 Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sport/Netflix a partire da 7 €/mese IliadBox 26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre c on offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico

on offerta mobile (voce + dati) a partire da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Se state cercando un’offerta fibra a un prezzo conveniente, sul mercato sono diversi gli operatori di rete fissa a proporre tariffe con incluse la navigazione sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) e chiamate illimitate a fronte di un costo inferiore ai 21 euro al mese. In alcuni casi è possibile aggiungere anche un’offerta TV a un prezzo conveniente. Ecco quindi alcune delle migliori proposte tra cui scegliere:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 3 euro al mese in bolletta per un anno con Luce

sconto pari al costo mensile del mobile da regalare

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto i bolletta di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 10 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

6 mesi gratis di Disney+ Standard con Pubblicità (entro il 15/7/26)

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 16,90 euro al mese per 36 mesi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a partire da 7 euro al mese per 6 mesi, poi 12 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,90 euro al mese)

a partire da 7 euro al mese per 6 mesi, poi 12 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,90 euro al mese) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 6 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico. La promozione con Sky TV + Netflix, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/5/26.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

IliadBox

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per chi ha attiva un’offerta mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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