Conto deposito dopo il BTP Valore: fino al 3,5% di interessi con le migliori offerte di marzo 2026

Conti deposito
di Davide Raia

Con la fine dell'emissione del BTP Valore si torna alla ricerca di un prodotto di risparmio in grado di offrire una buona remunerazione senza rischi. Ecco quali sono le migliori offerte di marzo 2026 per un conto deposito, prodotto che oggi consente di ottenere interessi fino al 3,5%.

In 30 sec.
Le migliori offerte per un conto deposito a marzo 2026:
  • fino al 3,5% per 60 mesi con Cherry Bank
  • 3% per 6 mesi con Conto BBVA, senza vincoli
  • fino al 3% con il deposito svincolabile MCC ONE
  • fino al 3% con Rendimax di Banca Ifis, con possibilità di liquidazione anticipata
  • fino al 2,6% con liquidazione mensile con Conto Twist
Conto deposito dopo il BTP Valore: fino al 3,5% di interessi con le migliori offerte di marzo 2026

La fine dell’emissione di BTP Valore è l’occasione giusta per fare il punto sulle opzioni disponibili per un nuovo conto deposito. Il mercato mette a disposizione diverse opzioni ed è possibile ottenere interessi fino al 3,5% per un guadagno netto elevato.

Per scoprire le offerte più interessanti del momento è disponibile il tool di confronto del comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto. Basta selezionare la durata desiderata e l’importo da depositare per scoprire subito le offerte migliori.

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

Le migliori offerte per un conto deposito a marzo 2026

Ecco quali sono le 5 migliori offerte per un conto deposito da aprire a marzo 2026. Per le opzioni riportate viene sempre indicato il tasso annuo lordo garantito dalla promozione. L’apertura del conto potrà avvenire direttamente online, senza alcun costo. Il capitale depositato è protetto dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro. Le stime sul guadagno netto per ogni 10.000 euro depositati sono state effettuate utilizzando il comparatore di SOStariffe.it.

Fino al 3,5% per 60 mesi con Cherry Bank

Tra le migliori opzioni per un conto deposito su cui puntare a marzo 2026 c’è Cherry Vincolato di Cherry Bank. Si tratta di un conto deposito vincolato che garantisce interessi al 3,5% per depositi a 48 mesi oppure a 60 mesi. Il conto in questione prevede una liquidazione trimestrale.

Cherry Vincolato garantisce un guadagno netto di 1.195,65 euro in 60 mesi per un deposito di 10.000 euro.

Accedi qui al conto di Cherry Bank »

Conto BBVA offre il 3% per 6 mesi (senza vincoli)

Da segnalare anche il Conto BBVA. Si tratta di un conto corrente remunerato con canone zero. Per i nuovi clienti troviamo interessi al 3% per i primi 6 mesi. Successivamente la remunerazione continua con un tasso che sarà definito in base all’andamento del mercato.

La liquidazione è mensile. Non essendo un conto deposito, non viene applicata l’imposta di bollo per i depositi (0,2% del capitale investito) ma quella per il conto corrente (34,20 euro/anno in caso di giacenza superiore a 5.000 euro).

Il Conto BBVA offre un guadagno netto di 95,11 euro in 6 mesi per un deposito di 10.000 euro.

Accedi qui al Conto BBVA »

Conto deposito MCC ONE: fino al 3%

Una delle opzioni più interessanti per un conto deposito arriva da Mediocredito Centrale che mette a disposizione dei suoi clienti il Conto deposito MCC ONE. Le opzioni disponibili sono diverse e le possibilità di guadagno sono significative.

Per i clienti Under 35 è possibile accedere alla versione Young del conto che garantisce interessi al 3% per un deposito svincolabile con una durata di 24 mesi. Sono disponibili anche altre opzioni di deposito con tassi al 2,8% oppure al 3%. La liquidazione è semestrale.

MCC ONE Young offre un guadagno netto di 404,55 euro in 24 mesi per un deposito di 10.000 euro.

Accedi qui al Conto MCC ONE Young »

Per i clienti Over 35, invece, il Conto deposito MCC ONE garantisce interessi al 2,8% per un deposito di 24 mesi ma sono disponibili anche opzioni più brevi al 2,6% oppure al 2,7%. Anche in questo caso il deposito è svincolabile e la liquidazione è semestrale.

MCC ONE offre un guadagno netto di 374,91 euro in 24 mesi per un deposito di 10.000 euro.

Accedi qui al Conto MCC ONE »

Banca Ifis: tassi elevati e liquidazione anticipata

Con Banca Ifis è possibile accedere a Rednimax Vincolato, un conto deposito vincolato che offre:

  • interessi al 3% per vincoli da 36, 48 oppure 60 mesi, con liquidazione trimestrale
  • interessi al 2,8% per vincoli  da 36 e 48 mesi, con liquidazione anticipata

Sono disponibili anche altre opzioni di deposito.

Rendimax offre un guadagno netto di 1.010,55 euro in 60 mesi per un deposito di 10.000 euro

Accedi qui a Rendimax Vincolato »

Conto Twist: fino al 2,65% e interessi ogni mese

Un’altra opzione da tenere d’occhio è rappresentata dal Conto Twist. Si tratta di un conto deposito vincolato che garantisce interessi al 2,65% per 12 mesi oppure al 2,55% per un deposito da 18 a 60 mesi. La particolarità di Twist è rappresentata dalla liquidazione mensile, garantita per i depositi fino a 24 mesi, oppure trimestrale, per depositi di durata superiore.

Conto Twist offre un guadagno netto di 176,10 euro in 12 mesi per un deposito di 10.000 euro.

Accedi qui a Conto Twist »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
