Una nuova rimodulazione TIM andrà a colpire a maggio alcuni clienti per la rete fissa con un aumento del canone mensile pari a 2,99 euro (IVA al 22% inclusa). I rincari, come spesso succede, sono stati motivati da TIM con “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti connessi all’incremento del traffico dati“.

I clienti a cui verrà applicata la rimodulazione TIM sono stati informati della modifica unilaterale del contratto con un messaggio dedicato nella fattura della rete fissa recapitata a marzo. In ogni caso è possibile verificare in qualsiasi momento le condizioni economiche della propria offerta nella sezione “Dettaglio dei Costi” in bolletta, accedendo all’area riservata MyTIM su sito e app, o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 187.

Non bisogna comunque dimenticare che ai sensi dell’art.98-septies decies, comma 5 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione TIM.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte per la rete fissa dei princiapli operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per una connessione stabile e veloce per tutta la famiglia.

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Rimodulazione TIM per alcuni clienti fisso: cosa cambia da maggio 2026

Rimodulazioni TIM I dettagli Cosa cambia da maggio? dall’1/5/26 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2,99 €/mese Offerte alternative entro il 18/4/26 è possibile attivare un nuovo servizio in fibra FTTH o FWA senza costi aggiuntivi e risparmiando 1 €/mese sul canone attuale

è possibile attivare un nuovo servizio in o senza costi aggiuntivi e risparmiando 1 il numero fisso resta attivo Come recedere fino al 31/5/26 è possibile recedere senza penali o costi aggiuntivi nelle seguenti modalità: Servizio Clienti 187

Area Clienti MyTIM

raccomandata A/R a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

EC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

negozi TIM

Chi non ha intenzione di accettare la rimodulazione TIM ha la possibilità, previa verifica e chiamando il Servizio Clienti 187, di scegliere entro il 18/4/26 una migliore tecnologia di connessione in termini di prestazioni come la fibra FTTH (Fiber to the Home) o FWA (Fixed Wireless Access). Il passaggio alla nuova rete avviene senza costi aggiuntivi e risparmiando 1 euro al mese sull’attuale canone. Il numero di telefono fisso verrà mantenuto.

Altrimenti, entro il 31/5/26 potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

Chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM su sito e app

su sito e app scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” Nei negozi TIM

Eventuali promozioni ancora attive non subiranno alcuna variazione. Se abbinata alla linea sono in corso pagamenti rateali per l’acquisto di apparati o servizi (telefoni, modem, TV, contributo per l’attivazione, etc.) è possibile pagare le rate residue fino alla scadenza prevista dal contratto o effettuando il saldo in un’unica soluzione, specificando però questa volontà nella comunicazione di recesso o anche in un momento successivo contattando il Servizio Clienti 187.

Se il dispositivo rateizzato è un modem, è possibile restituirlo a proprio spese a TIM senza il pagamento delle rate residue entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso. Anche gli apparati in noleggio o in comodato d’uso andranno restituiti.

Inoltre, se l’offerta prevede un vincolo temporale di permanenza, ad esempio perché in promozione, non verranno addebitati gli importi contrattualmente previsti in caso di cesssazione anticipata.

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Offerte fibra a basso prezzo ad aprile 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

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modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

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3 mesi gratis di DAZN MyClubPass Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

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per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

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Sky TV + Sport a partire da 9 €/mese IliadBox di Iliad

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22,99 €/mese per sempre abbinata a un’offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

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Oggi potete trovare facilmente un’offerta con inclusa una connessione in fibra FTTH senza limiti, anche con chiamate illimitate, a meno di 21 euro al mese. Tra le migliori attualmente disponibili potete scegliere tra:

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L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 3/5/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

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Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlights degli incontri di campionato e contenuti dedicati.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

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Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi e abbinando alla fibra un abbonamento alla pay TV tra:

Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese

a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Con Sky TV potete vedere i migliori show, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva e produzioni originali. Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

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IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

un modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre, ma abbinata a un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con pagamento automatico il prezzo per la rete fissa scende a 22,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per accedere al vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la rete fissa e mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB al mese.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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