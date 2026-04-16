I mercati finanziari sono in fermento e all'orizzonte c'è un nuovo aumento dei tassi da parte della BCE , legato agli effetti sull'economia del conflitto in Iran che rischia di causare un sostanziale aumento dei prezzi e una nuova spirale inflazionistica. In questo contesto, il conto deposito torna di attualità per i risparmiatori, con varie opzioni per ottenere un buon guadagno nel corso del prossimo futuro.

Per il momento, la BCE non ha modificato i tassi di interesse sui depositi. All’orizzonte, però, potrebbero esserci delle novità con i mercati finanziari che si aspettano uno o due rialzi nel corso del 2026, soprattutto per via dell’effetto sull’economia della guerra in Iran.

In questo contesto, il conto deposito rappresenta oggi un’opzione di grande interesse per un prodotto di risparmio in grado di offrire un buon guadagno senza rischi. In questo momento, infatti, è possibile ottenere interessi fino al 4%.

Per scoprire le offerte più interessanti è possibile consultare l’approfondimento sui migliori conti deposito disponibili ad aprile 2026. In alternativa, potete consultare il comparatore di SOStariffe.it, selezionando la durata desiderata per trovare la migliore offerta. Per avviare il confronto basta premere sul box qui di sotto.

La BCE alzerà i tassi?

3 COSE DA SAPERE 1. L’inflazione potrebbe aumentare a causa della guerra in Iran 2. La BCE potrebbe aumentare i tassi sui depositi con almeno 2 rialzi nel 2026 3. Un conto deposito oggi permette di ottenere interessi fino al 4%

In una dichiarazione rilasciata a Reuters, Dimitar Radev, membro del Consiglio direttivo della BCE, ha sottolineato come il contesto attuale sia oggi particolarmente rischioso a causa di un’impennata dei prezzi energetici dovuta al conflitto in Iran (ricordiamo che per evitare aumenti è sufficiente bloccare il prezzo scegliendo le migliori offerte luce e gas disponibili su SOStariffe.it).

In questo contesto, il rischio di una spirale inflazionistica difficile da controllare diventa sempre più concreto. Per il momento, la BCE non ha anticipato alcun aumento dei tassi e la situazione andrà monitorata: per il prossimo futuro non si esclude un intervento sui tassi con vari analisti di mercato che si aspettano almeno due rialzi nel corso del 2026. Un primo incremento potrebbe arrivare a breve.

Cosa offre oggi il conto deposito

Con un conto deposito è oggi possibile accedere a una buona opportunità di guadagno, senza dover fare i conti con i rischi degli investimenti. Le opzioni sono tante e ogni risparmiatore può valutare il prodotto giusto per massimizzare il valore della propria liquidità.

Ecco le migliori offerte del momento per un conto deposito:

Conto non vincolato: interessi al 4% per 12 mesi con ING

Tra le offerte di aprile 2026 per un conto deposito troviamo il Conto Arancio di ING, accessibile aprendo il Conto Corrente Arancio a zero spese. Si tratta di un conto deposito non vincolato che, in via promozionale, garantisce interessi al 4% per i primi 12 mesi, con liquidità a fine anno.

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Conto vincolato: fino al 3,5% per 60 mesi con Tyche Bank

Per massimizzare il guadagno nel lungo periodo, invece, c’è ContoTe di Tyche Bank. Questo conto deposito vincolato garantisce interessi al 3,5% per 60 mesi. Da segnalare che questo conto prevede l’imposta di bollo a carico della banca (l’importo, ricordiamo, sarebbe di 0,2% del capitale depositato ogni anno) mentre la liquidazione degli interessi è su base trimestrale. Il conto è disponibile anche con vincoli più brevi, come il deposito a 36 mesi, con interessi al 3,3%, e a 48 mesi, con interessi al 3,4%. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui Conto Te di Tyche Bank »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’