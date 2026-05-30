Iliad ha comunicato ufficialmente la disponibilità del VoLTE per tutti i già clienti , a prescindere dal costo mensile della propria offerta. Scopri in cosa consiste e come attivare il servizio sul tuo telefono

Il servizio VoLTE (Voice over LTE) permette di effettuare e ricevere chiamate con audio di altissima qualità sulla rete 4G mentre si naviga su Internet e contemporaneamente si utilizzano le app. Iliad fino a poco tempo fa era l’unico operatore di telefonia mobile a rendere disponibile gratuitamente questa tecnologia solo a una parte dei propri clienti in base all’offerta attiva. Ora non è più così ed è una buona notizia per i già clienti dell’operatore low cost.

Cliccando sul tasto di seguito avete la possibilità di confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare, comodamente online, la proposta più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

VoLTE con Iliad: a cosa serve e come attivarlo a maggio 2026

VoLTE con Iliad Dettagli A cosa serve consente di effettuare e ricevere chiamate sulla rete 4G anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano in contemporanea le app Come si attiva attivo in automatico sui modelli Android più recenti e iPhone con iOS 18 o superiore

o superiore Per chi ha un iPhone con versione inferiore a iOS 18 cliccare su Impostazioni > Cellulare > Opzioni cellulare > Voce e dati > VoLTE

Iliad ha introdotto il supporto al VoLTE a partire dal 2024 ma solo per quei clienti con attiva un’offerta con voce e dati a un prezzo di almeno 9,99 euro al mese. A metà di aprile 2025, l’operatore low cost ha avviato i test per estendere il supporto anche alle tariffe con un canone mensile inferiore, e in particolare quelle da 7,99 euro al mese.

Iliad, quindi, a partire dal 20 maggio 2026 ha inviato un SMS ad alcuni già clienti in cui li informava che il VoLTE era disponibile gratuitamente anche per loro, pur avendo attivo un piano con un canone inferiore ai 9,99 euro al mese.

Di seguito è riportato l’SMS ricevuto da un già cliente di Iliad con un’offerta da 5,99 euro al mese: “Ciao […], sai che sul tuo numero è disponibile il servizio VoLTE? Questa tecnologia, inclusa nella tua offerta, ti permette di effettuare e ricevere chiamate vocali tramite la rete 4G/LTE (VoLTE): in questo modo potrai usufruire di una qualità audio migliore e navigare contemporaneamente in Internet durante una chiamata. Maggiori info su compatibilità dei dispositivi, copertura e modalità di attivazione su: volte.iliad.it. Comunicazione contrattuale. Info privacy: m.iliad.it/privacy”.

In ogni caso va ricordato che il VoLTE sarà comunque necessario per i clienti di Iliad per lo spegnimento della rete 3G di WindTre, a cui l’operatore low cost si appoggia ancora parzialmente.

Il VoLTE è ora disponibile per tutti i già clienti di Iliad a prescindere dal canone mensile della propria promozione, anche se nella pagina dedicata a questa tecnologia sul sito dell’operatore low cost viene comunque specificato che per utilizzare il servizio serve “avere attiva un’offerta con il VoLTE incluso”. Inoltre, il servizio è disponibile solo per chi dispone di uno smartphone compatibile e con sistema operativo aggiornato all’ultima versione. I modelli compatibili sono riportati nell’elenco ufficiale presente sul sito di Iliad.

Per utilizzare il VoLTE è necessario essere sotto copertura in 4G e/o 5G e aver attivato l’apposita funzione, solitamente denominata “Chiamate VoLTE” o “Voce e dati”, che potete configurare nelle impostazioni dello smartphone. In alcuni casi potrebbe apparire sullo schermo del telefono l’icona dedicata al VoLTE.

Iliad spiega che il servizio è già attivo in automatico sulla maggior parte dei modelli Android e iPhone con sistema operativo iOS 18 o superiore. In questi casi non serve abilitare alcuna impostazione. Se, invece, avete un iPhone con una versione inferiore a iOS 18, dovrete cliccare su Impostazioni > Cellulare > Opzioni cellulare > Voce e dati e poi abilitare il campo “VoLTE”.

Le offerte di Iliad di maggio 2026

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte Giga 150 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G TOP 250 Plus 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps + 25 GB extra in Ue TOP 300 Plus 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps + 30 GB extra in Ue Giga Prime 12,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps + 30 GB extra in Ue

fino a 2 Gbps + 12 mesi di Amazon Prime gratis Dati 350 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G

Se ancora non siete clienti di Iliad, potete scegliere tra tantissime offerte senza vincoli né costi nascosti. Se poi non siete soddisfatti del vostro piano, è possibile richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea quando volete. L’operatore low non applica rimodulazioni e per questo motivo il prezzo è fisso per sempre.

Chi arriva da un altro operatore e non vuole perdere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi. Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

I già clienti di Iliad possono invece cambiare offerta gratis se passano a un piano con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore alla propria tariffa. Al momento, invece non è ancora possibile effettuare il downgrade.

In questi giorni Iliad ha rinnovato il proprio listino di offerte rendendo disponibili le sue offerte flash chiamate TOP Plus. Potete scegliere tra:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

15 0 GB in 4G

12 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva TOP 170 Plus di Iliad»

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB extra per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/6/26.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB extra per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/6/26.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

Giga Prime

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB extra per navigare in roaming in Ue

per navigare in roaming in Ue 12 mesi di Amazon Prime

Il prezzo è di 12,99 euro al mese fisso per sempre. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 16/6/26.

Attiva Giga Prime di Iliad »

Dati 350

chiamate a 28 cen al minuto e SMS a 28 cent

3 50 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 23 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Il contributo per l’attivazione per tutte le offerte è di 9,99 euro una tantum.

Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ per il 99% della popolazione italiana. La sua rete 5G è invce disponibile in oltre 7.000 Comuni e consente di navigare fino a 2 Gbps in download.

Se avete consumato tutto il traffico dati incluso nella promozione, Iliad blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese superflue. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece non disponete del credito sufficiente per rinnovare il piano, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Sconto sulla fibra e fino a 650 GB con Iliadclub

Se avete attivato un’offerta mobile di Iliad con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete accesso a uno sconto sulla fibra per attivare IliadBox al costo di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta per la rete fissa include:

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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