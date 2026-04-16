Moltiply acquisisce la totalità di Switcho

Attualità
di Davide Raia

Continua la crescita di Moltiply Group nel settore dei comparatori. Questa settimana, infatti, l'azienda, tramite Mavriq, ha raggiunto il 100% del capitale di Switcho, completando un'operazione iniziata nel 2024 con l'acquisto  dell'80% e rafforzando la sua posizione nel settore della comparazione di servizi online.

In 30 sec.
  • Moltiply Group cresce ancora e tramite Mavriq sale al 100% in Switcho
  • Il Gruppo è un punto di riferimento della comparazione online in Italia e in altri mercati europei
Moltiply acquisisce la totalità di Switcho

La nuova operazione rappresenta un passo in avanti importante per Moltiply Group che con Mavriq, il marchio istituzionale che raggruppa tutti i siti di comparazione e intermediazione online del gruppo attivi in Europa, diventa sempre più un punto di riferimento per gli utenti.

Il raggiungimento del 100% del capitale di Switcho è arrivato in anticipo rispetto ai tempi, completando un’operazione che era stata lanciata a luglio 2024 con l’acquisizione dell’80%. Il restante 20% era detenuto dai soci fondatori di Switcho (Marco Tricarico, Redi Vyshka e Francesco Laffi).

Si tratta di un’operazione che conferma il ruolo di primo piano di Mavriq nel settore della comparazione di servizi online, un sistema che rappresenta una risorsa importantissima per i consumatori. Sfruttando i servizi di comparazione dell’azienda, infatti, è possibile individuare facilmente l’offerta giusta da attivare.

Con Switcho e gli altri brand di Mavriq è possibile risparmiare sulla telefonia, sulle forniture di luce e gas ma anche sulle assicurazioni (auto, moto, autocarro, viaggi, casa etc.). Il confronto online permette anche di scegliere il conto corrente giusto, le carte di pagamento e accedere al conto deposito in grado di garantire il massimo guadagno.

Una realtà in forte crescita

Switcho è un servizio nato nel 2019 con l’obiettivo di offrire un accesso semplice e immediato alla comparazione online, garantendo agli utenti la possibilità di risparmiare. Nel corso del tempo, la piattaforma è cresciuta in modo significativo, raggiungendo nuovi utenti anno dopo anno e diventando un riferimento del settore.

Oggi può contare su 1,5 milioni di utenti registrati e su un’app che rappresenta uno strumento importante per i consumatori alla ricerca delle tariffe più vantaggiose tramite il sistema della comparazione, con un focus particolare sul settore delle utility. Il 2025 di Switcho si è chiuso con un EBITDA di circa 12 milioni di euro, un valore più che raddoppiato rispetto  ai risultati del 2024.

Con quest’operazione, Mavriq rafforza la sua presenza nel settore della comparazione online, offrendo servizi digitali sempre più completi e affidabili agli utenti, sia in Italia che in altri Paesi europei.

Un passo importante per Mavriq

Alessio Santarelli, amministratore delegato di Mavriq, ha dichiarato: “Switcho è una piattaforma in cui abbiamo da subito creduto fortemente, vedendo con chiarezza le importanti sinergie infragruppo che si sarebbero potute creare col loro ingresso nel mondo Mavriq. I numeri di quest’anno lo confermano. Continuiamo a investire su questo progetto con convinzione e con il supporto di chi lo ha costruito, che ringraziamo per aver portato l’azienda a questo livello quantitativo e qualitativo”.

Con il completamento dell’acquisizione del 100% di Switcho, Mavriq si conferma un riferimento assoluto del settore della comparazione online. Tra i brand dell’azienda troviamo SOStariffe.it, Segugio.it, MutuiOnline.it, Trovaprezzi.it oltre ad altri portali di comparazione attivi in Europa, come Rastreator, LeLynx e Verivox. Per tutte le informazioni sui brand di Mavriq è possibile consultare il sito ufficiale mavriq.com.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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