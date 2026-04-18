La fibra TIM con inclusa una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH e chiamate illimitate oggi prevede anche un bonus di 100 euro suddiviso in 20 mesi. Aggiungendo appena 5 euro al mese avete anche HBO Max e Netflix . Scopri tutti i dettagli

Fibra TIM in promo flash a prezzo scontato: con 5 euro in più ci sono Netflix e HBO Max

La fibra TIM è stata premiata dalla società di analisi indipendente OpenSignal come la prima in Italia per qualità. Se cercate un’offerta al giusto prezzo per la connessione di casa, siete ancora in tempo per attivare TIM WiFi Casa a prezzo scontato grazie alla Promo Web. Aggiungendo appena 5 euro al mese, con TIM potete poi avere inclusi insieme alla fibra anche un abbonamento a HBO Max e Netflix.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Trovata la promozione perfetta per le vostre esigenze di connettività potrete poi attivarla comodamente online con pochi clic.

Scopri le offerte fibra »

Fibra TIM a prezzo scontato (anche con offerta TV): prezzo e caratteristiche ad aprile 2026

TIM WiFi Casa Dettagli Costi 24,90 €/mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese, solo online entro il 25/4/26

, poi 29,90 €/mese, solo online entro il 25/4/26 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € Servizi inclusi navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

L’offerta per la fibra TIM grazie alla Promo Web oggi prevede anche un bonus da 100 euro, suddiviso in 5 euro al mese per 20 mesi, per i nuovi clienti che l’acquistano online entro il 25/4/26 (salvo eventuali proroghe). Oggi potete quindi attivare TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 20 mesi con domiciliazione e conto online, poi 29,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro. Avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

costo di attivazione rateizzato (5 euro al mese per 24 rate già incluse nel canone)

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete abbinare alla fibra TIM anche un abbonamento a TIMVISION (offerta TV con abbonamento annuale a 84 euro anziché 167,88 euro, in 12 mensilità a 7 euro anziché 13,99 euro) con incluso TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e i 6 canali di Eurosport insieme a Infinity+ oltre a un abbonamento a HBO Max Base con pubblicità e un piano Netflix Standard con pubblicità (2 schermi, HD 1080P). Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Se avete già un account ad HBO Max e Netflix potrete continuare a utilizzarlo senza problemi.

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L’offerta per la fibra TIM costa invece 24,90 euro al mese senza limiti di tempo per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile o attiva contestualmente un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II costo totale per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti convergenti di TIM possono attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 25/4/26.

Chi ha attivato l’offerta per la fibra TIM può esercitare la richiesta di recesso quando vuole, ma se la richiesta avviene nei primi 24 mesi dall’attivazione è previsto un costo di 23 euro una tantum in caso di disattivazione della linea o passaggio ad altro operatore.

Con TIM WiFi Go al costo di 10,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, potete navigare senza limiti in FWA 5G (Fixed Wireless Access) fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in attesa dell’attivazione della fibra. In seguito potete utilizzare il modem con la SIM Card fornita dall’operatore anche in un’altra abitazione.

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Offerte fibra con abbonamento TV incluso ad aprile 2026

Offerte fibra + TV Costi Servizi inclusi Super Fibra 24,99 €/mese

31,49 €/mese con Netflix Standard con pubblicità

con Attivazione a 1,99 €/mese per 24 mesi navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

12 mesi di Amazon Prime Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sport a partire da 9 €/mese

Anche altri operatori vi permettono di avere inclusa insieme alla fibra anche un’offerta TV a partire da meno di 20 euro al mese. Potete quindi scegliere tra:

Super Fibra di WindTre

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

12 mesi di Amazon Prime (incluso Prime Video)

(incluso Prime Video) Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete acquistare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

I clienti di WindTre al costo di 31,49 euro al mese possono avere incluso insieme alla fibra anche un piano Netflix Standard con pubblicità.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlights degli incontri di campionato e contenuti dedicati.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Il prezzo è invece di 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla fibra un abbonamento alla pay TV tra:

Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese

a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Con Sky TV potete vedere i migliori show, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva e produzioni originali. Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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