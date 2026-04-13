Chi oggi passa a ho Mobile può scegliere la sua nuova offerta flash con inclusi minuti illimitati e 100 GB sulla rete di Vodafone a meno di 5 euro al mese . Scopri come attivarla

ho. Mobile ha riproposto una delle sue promozioni al prezzo più basso. La nuova offerta per la telefonia mobile permette a chi passa a ho Mobile di avere inclusi minuti illimitati e 100 GB a meno di 5 euro al mese. Trattandosi di una tariffa della categoria “flash”, però, avete tempo solo fino alla fine del mese per attivarla.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In un attimo avrete tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a ho Mobile: prezzo e caratteristiche della nuova “offerta flash” di aprile 2026

ho. 4,95 Dettagli Costi 4,95 €/mese

Attivazione a 2,99 € per i clienti di alcuni operatori Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Chi può attivarla nuovi e già clienti entro il 30/4/26

La nuova “offerta flash” è disponibile per chi passa a ho Mobile entro il 30 aprile 2026, salvo eventuali proroghe. Come tutte le promozioni dell’operatore low cost è senza vincoli né costi nascosti e grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e poi scegliere se continuare con il piano oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali direttamente online con un clic. Riceverete anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Chi passa a ho. Mobile e non vuole perdere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite SPID per una maggiore comodità.

ho. 4,95

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 8,2 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,95 euro al mese più una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 4,95 »

Il contributo per l’attivazione è scontato a 2,99 euro, invece di 29,90 euro, per chi richiede la portabilità del numero da:

PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Daily, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MySim-MyZeus

Potete pagare con carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Attivando il servizio di autoricarica vi verrà invece addebitato solo l’esatto importo necessario per il rinnovo della promozione, evitando così l’incomodo di acquistare ogni mese una ricarica manuale.

La SIM e spedizione sono gratis. Vi verrà consegnata direttamente nella cassetta delle lettere tramite posta ordinaria entro pochi giorni lavorativi. In alternativa, potete ritirarla personalmente presso una delle edicole convenzionate con ho. Mobile. In questo caso si può pagare direttamente in contanti. Per il ritiro vi serviranno un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

ho. Mobile si appoggia alla rete di Vodafone, permettendo ai suoi clienti di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura superiore al 99% del territorio italiano.

In qualsiasi momento è però possibile attivare l’opzione ho. Il Turbo e passare al 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, potrete comunque navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

L’integrazione del servizio VoLTE consente di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e in contemporanea si naviga su Internet.

L’app ho. vi permette non solo di attivare un’eSIM ma anche di controllare credito e consumi, ricaricare e gestire la vostra offerta.

Le altre offerte di ho. Mobile (anche con 5G incluso) ad aprile 2026

Altre offerte di ho. Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 6,95 6,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 8,95 8,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 9,95 9,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

Chi passa a ho. Mobile può scegliere anche tra offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo e altre promozioni come:

ho. 6,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 14,7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 16,4 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 19,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 11,95 »

Per tutte queste offerte il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro.

Passa a ho Mobile: i servizi aggiuntivi e le iniziative dell’operatore low cost

Le offerte per chi passa a ho Mobile includono tutte servizi di base molto richiesti come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS “ho. chiamato” e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare in contemporanea.

Se avete esaurito tutto il traffico dati incluso nell’offerta, ho. Mobile vi bloccherà in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non necessarie. L’operatore low cost vi permette però di riprendere subito a navigare in qualsiasi momento tramite il servizio “Riparti“, che consente di aprire un nuovo ciclo mensile del piano mobile allo stesso prezzo di sempre.

L’apposito tasto “Riparti” compare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito dell’operatore low cost nel momento in cui si sta per esaurire il traffico dati incluso e resta disponibile fino a poche ore dall’effettivo rinnovo della promozione. Utilizzando il servizio, però, è possibile che si modifichi la scadenza della promozione, che potete comunque verificare in qualsiasi momento dall’app ho.

Se chi passa a ho Mobile attiva un nuovo numero di telefono può personalizzarlo tramite il “ho. Il numero che voglio“, disponibile nell’apposita sezione dell’app ho. dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu. Al costo di 4,99 euro potete scegliere se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire i suggerimenti dell’operatore low cost.

Chi passa a ho Mobile può anche accedere alle numerose iniziative dell’operatore low cost e ottenere premi e vantaggi. Ad esempio, ho. Stickers vi permette di ricevere 5 euro di ricarica in regalo ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz sulla storia del gestore o attivando servizi come “Riparti” o “Autoricarica”.

Con Porta tutti in ho., invece, riceverete fino a 150 euro di ricariche in regalo per ogni amico che passa a ho Mobile acquistando online una delle promozioni dell’operatore low cost inserendo il vostro codice personale. Superata la soglia di dieci amici, riceverete un super bonus di 50 euro. Con il profilo “Ambassador“, oltre ai premi già descritti, si ottengono anche un buono Amazon da 50 euro.

Se avete bisogno di supporto per qualsiasi problematica dal lato tecnico o amministrativo, potete contattare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. All’interno della sezione “Supporto” sul sito sono poi presenti guide e FAQ. Infine, accedendo alla community della ho.fficina potete chiedere suggerimenti agli esperti dell’operatore low cost e confrontare la v ostra esperienza con quella di altri clienti.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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