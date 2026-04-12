Richiesta esonero canone RAI over 75 : tutti i dettagli su a chi spetta l'agevolazione, requisiti e come fare domanda. La prima scadenza è a fine aprile

Nel 2025 il canone RAI è tornato a costare 90 euro, dopo che solo per l’anno precedente la spesa era stata ridotta a 70 euro per via della Legge di Bilancio. Per la maggior parte dei contribuenti l’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive viene applicata direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. Per tutti gli altri, se obbligati, è possibile versare il dovuto tramite il modello F24. Anche per il 2026, però, è stato confermato l’esonero canone RAI over 75 e aprile rappresenta una scadenza importante in questo senso.

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Richiesta esonero canone RAI over 75: a chi spetta e requisiti

Esonero canone RAI over 75 dettagli Requisiti aver compiuto 75 anni di età entro il 31/1/26

reddito non superiore a 8.000 €/anno

la domanda va presentata entro il 30/4/26 Come fare domanda chi ha già ottenuto l’esonero non deve fare nuovamente domanda

il modulo è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e potete inviarlo via PEC o raccomandata o in qualsisi ufficio dell’erario

L’esonero canone RAI over 75 non riguarda in automatico tutti gli anziani che hanno superato la soglia d’età prevista. I requisiti nel dettaglio sono:

aver compiuto 75 anni di età entro il 31 gennaio 2026

reddito non superiore a 8.000 euro l’anno (calcolato insieme a quello del coniuge o del partner unito civilmente)

C’è poi da fare una ulteriore distinzione, chi ha compiuto 75 anni di età entro il 31 gennaio 2026 otterrà l’esenzione per l’intero anno, ma dovrà inviare la richiesta esonero canone RAI over 75 entro il 30 aprile 2026. Chi ha invece compiuto 75 anni tra il primo febbraio 2026 e il 31 luglio 2026 sarà esentato solo per il secondo semestre e potrà inviare la domanda entro il 31 luglio 2026.

L’esenzione non può poi essere riconosciuta se nella stessa casa abitano soggetti diversi dal coniuge o dal partner unito civilmente che possiedono un proprio reddito. Da questa categoria sono esclusi i collaboratori domestici, le badandi e le colf.

La possibilità di non pagare il canone RAI si applica poi solo all’abitazione principale e non su eventuali seconde case in cui sia presente un televisore. Chi ha già ottenuto l’esonero in passato non dovrà ripresentare la domanda, a condizioni di possedere ancora i requisiti richiesti.

Richiesta esonero canone RAI over 75: come inviare la richiesta

Le modalità per la richiesta esonero RAI over 75 sono le stesse previste negli anni precedenti. Potete scaricare l’apposito modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando su Schede informative e servizi > Agevolazioni > Canone TV > Casi di esonero > Cittadini ultrasettantacinquenni. La dichiarazione deve essere consegnata a mano presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, potete inviare una PEC con allegato il modello in formato digitale e firma digitale all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Avete anche la possibilità di spedire lo stesso modulo con raccomandata, senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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