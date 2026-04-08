I clienti di Fastweb che speravano in un pesce d’aprile rimaranno delusi. Il primo del mese l’operatore ha comunicato sul proprio sito che a partire dal mese di maggio 2026 per alcuni clienti di rete fissa verrà aumentato il canone mensile per un importo di 1-3 euro al mese. L’ultima delle rimodulazioni Fastweb è stata motivata dall’esigenza di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. Fastweb comunque assicura che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.
Ulteriori informazioni sugli aumenti sono disponibili all’interno della nota dal titolo “Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dall’ 01 maggio 2026” che potete consultare sul sito di Fastweb, cliccando su Informazioni per i consumatori>Fastweb informa.
In ogni caso è possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi né penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03).
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per una connessione stabile e veloce per tutta la famiglia.
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Rimodulazioni Fastweb: cosa cambia per alcuni clienti per la rete fissa da maggio 2026
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Rimodulazioni Fastweb
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Dettagli
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Cosa cambia da maggio 2026?
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- per alcune offerte fisso il prezzo mensile aumenterà di 1-3 €/mese
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Come richiedere il recesso?
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Potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:
- online su MyFastweb
- via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
- via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it
- nei negozi Fastweb
- chiamando il Servizio Clienti 192 193
Le offerte fisso interessate dalle rimodulazioni Fastweb sono:
- Fastweb NeXXt Internet aumenta di 1.00-2.00 al mese
- Internet aumenta di 1.00-3.00 al mese
Entro l’1/6/26 potete fare la richiesta di recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”
- via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”
- nei negozi di Fastweb
- chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193
- online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”
In questo caso verrà cessata la numerazione interessata dall’aumento.
Chi invece intende mantenere il numero fisso, dovrà richiedere al nuovo operatore la portabilità, che la eseguirà gratuitamente entro qualche giorno lavorativo, comunicando per iscritto via A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento verso l’altro gestore è conseguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.
Se associate alla linea fissa ci sono pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proguire con la rateizzazione oppure effettuare il pagamente delle rate residue in un’unica soluzione.
Alcune offerte fisso alternative al giusto prezzo ad aprile 2026
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Offerte fibra convenienti
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Costi
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Servizi inclusi
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Iren WiFi
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- 18,99 €/mese per un anno, poi 20,99 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
- Attivazione a 49,99 €
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- navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
- modem
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Super Casa Smart di Optima
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- 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
- Attivazione a 29,90 €
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- navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
- chiamate a consumo
- modem a 3,95 €/mese
- Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
- sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi
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Plenitude fibra
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- 25,90 €/mese
- 19,99 €/mese per 36 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
- Attivazione a 39 €
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- navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
- modem di ultima generazione
- 3 mesi gratis di DAZN MyClubPass
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Sky WiFi
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- 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber
- 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
- 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream
- Attivazione gratis
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- navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
- chiamate illimitate
- modem Sky WiFi Hub
- Sky TV + Cinema/Sport/Netflix a partire da 7 €/mese
Se siete alla ricerca di un’offerta fibra a un prezzo conveniente, tramite il comparatore di SOStariffe.it potete attivare una promozione con inclusa navigazione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità a meno di 20 euro al mese. Ad esempio, potete scegliere tra:
Iren WiFi
- connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH
- modem incluso
- bonus di 9 euro al mese in bolletta con offerta luce
L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce Prezzo Fisso Connettività o Iren Stay Gas Variabile Connettività. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro.
Scopri l’offerta Iren Wi-Fi »
Super Casa Smart di Optima
- connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
- chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
- modem a 3,95 euro al mese
- sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 3/5/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
Plenitude Fibra
- connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
- modem di ultima generazione
- 3 mesi gratis di DAZN MyClubPass
L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.
Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.
Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlight degli incontri di campionato e contenuti dedicati.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
Sky WiFi
- connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
- chiamate illimitate
- modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6
L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.
L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.
Attiva Sky Wi-Fi »
Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi e abbinando alla fibra un abbonamento alla pay TV tra:
- Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese
- Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.
Con Sky TV potete vedere i migliori show, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva e produzioni originali. Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
Attiva Sky WiFi + Sky Sport »