I clienti di Fastweb che speravano in un pesce d’aprile rimaranno delusi. Il primo del mese l’operatore ha comunicato sul proprio sito che a partire dal mese di maggio 2026 per alcuni clienti di rete fissa verrà aumentato il canone mensile per un importo di 1-3 euro al mese. L’ultima delle rimodulazioni Fastweb è stata motivata dall’esigenza di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. Fastweb comunque assicura che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Ulteriori informazioni sugli aumenti sono disponibili all’interno della nota dal titolo “Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dall’ 01 maggio 2026” che potete consultare sul sito di Fastweb, cliccando su Informazioni per i consumatori>Fastweb informa.

In ogni caso è possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi né penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03).

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fisso dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per una connessione stabile e veloce per tutta la famiglia.

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Rimodulazioni Fastweb: cosa cambia per alcuni clienti per la rete fissa da maggio 2026

Rimodulazioni Fastweb Dettagli Cosa cambia da maggio 2026? per alcune offerte fisso il prezzo mensile aumenterà di 1-3 €/mese Come richiedere il recesso? Potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità: online su MyFastweb

via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

nei negozi Fastweb

chiamando il Servizio Clienti 192 193

Le offerte fisso interessate dalle rimodulazioni Fastweb sono:

Fastweb NeXXt Internet aumenta di 1.00-2.00 al mese

aumenta di 1.00-2.00 al mese Internet aumenta di 1.00-3.00 al mese

Entro l’1/6/26 potete fare la richiesta di recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

a , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

In questo caso verrà cessata la numerazione interessata dall’aumento.

Chi invece intende mantenere il numero fisso, dovrà richiedere al nuovo operatore la portabilità, che la eseguirà gratuitamente entro qualche giorno lavorativo, comunicando per iscritto via A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento verso l’altro gestore è conseguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Se associate alla linea fissa ci sono pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proguire con la rateizzazione oppure effettuare il pagamente delle rate residue in un’unica soluzione.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Alcune offerte fisso alternative al giusto prezzo ad aprile 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Iren WiFi

18,99 €/mese per un anno , poi 20,99 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 49,99 € navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

modem Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Cinema/Sport/Netflix a partire da 7 €/mese

Se siete alla ricerca di un’offerta fibra a un prezzo conveniente, tramite il comparatore di SOStariffe.it potete attivare una promozione con inclusa navigazione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità a meno di 20 euro al mese. Ad esempio, potete scegliere tra:

Iren WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH

modem incluso

bonus di 9 euro al mese in bolletta con offerta luce

L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce Prezzo Fisso Connettività o Iren Stay Gas Variabile Connettività. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro.

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Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 3/5/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

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Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlight degli incontri di campionato e contenuti dedicati.

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Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi e abbinando alla fibra un abbonamento alla pay TV tra:

Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese

a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Con Sky TV potete vedere i migliori show, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva e produzioni originali. Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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