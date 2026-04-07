TOP 170 Plus è la nuova offerta di Iliad che con meno di 8 euro al mese vi permette di avere minuti illimitati e 170 GB , più 17 GB extra per il roaming in Ue. Scopri come attivare la promozione

Iliad qualche giorno fa ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile chiamata TOP 170 Plus, che sostituisce Giga 150. Si tratta ancora una volta di una tariffa della categoria “flash”, quindi disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Con meno di 8 euro al mese avrete inclusi minuti illimitati e 170 GB, oltre a 17 GB aggiuntivi per navigare in roaming in Unione Europea.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori tariffe dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare in pochi secondi la soluzione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TOP 170 Plus: prezzo, caratteristiche e come attivarla ad aprile 2026

TOP 170 Plus Dettagli Costi 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 €/mese Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 170 GB in 4G

17 GB extra in roaming in Ue Chi può attivarla per nuovi e già clienti entro le 15.00 del 19/5/26

cambio offerta gratis con offerta con meno di 170 GB a un prezzo a 7,99

Come tutte le offerte di Iliad, anche TOP 170 Plus non prevede né vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete anche richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea in qualsiasi momento. L’operatore low cost poi non applica rimodulazioni e il prezzo è fisso per sempre.

Se non volete perdere il numero di telefono potete richiedere a Iliad la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. L’operatore low cost vi consente poi di acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

TOP 170 Plus include minuti e SMS illimitati e 170 GB in 4G più 17 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 19/5/26.

Attiva TOP 170 Plus di Iliad»

Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ ad oltre il 99% della popolazione italiana.

Se avete consumato tutto il traffico dati incluso nella vostra offerta, l’operatore low cost blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se non avete credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, invece, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Chi attiva un nuovo numero di Iliad può personalizzarlo gratis direttamente online cambiando le ultime sei cifre (massimo cinque tentativi) oppure procedere con un’assegnazione automatica del sistema.

Tramite l’app Iliad potete gestire la vostra offerta con un tap sullo schermo ed effettuare operazioni come monitorare il credito residuo e consumi, cambiare promozioni, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Androind e Huawei.

Se avete bisogno di assistenza è possibile contattare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

TOP 170 Plus, come attivarla per i già clienti ad aprile 2026

I già clienti di Iliad possono cambiare offerta gratis e passare a TOP 170 Plus senza costi aggiuntivi solo se hanno attualmente attivo un piano con meno Gigabyte a un prezzo uguale o inferiore. Ad oggi, infatti, non è ancora possibile effettuare il downgrade. Se poi volete sostituire la SIM con un’eSIM, il costo è di 9,99 euro una tantum.

Possono quindi passare a TOP 170 Plus coloro che hanno associato alla SIM una tariffa con meno di 170 GB a un prezzo uguale o inferiore a 7,99 euro al mese. Si può richiedere il cambio offerta gratis nelle seguenti modalità:

dal sito Iliad accedendo prima all’ Area Personale e poi cliccando sulla voce La migliore offerta nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare

accedendo prima all’ e poi cliccando sulla voce nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare dall’app Iliad dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su Cambia offerta

dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su negli Iliad Space con il supporto del personale

Riceverete una email per la conferma che l’operazione è avvenuta con successo. La nuova offerta quindi si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è necessario cambiare SIM o eSIM.

Come aggiungere uno smartphone a rate ad aprile 2026

I migliori modelli Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 17 39,16 €/mese per 20 rate 979 € iPhone 17e 35,70 €/mese per 20 rate 729 € iPhone 17 Pro 53,56 €/mese per 20 rate 1.339 € Samsung Galaxy S26 43,29 €/mese per 24 rate 1029 € Samsung Galaxy A26 5G 12,33 €/mese per 24 rate 419 € Samsung Galaxy A37 5G

18,75 €/mese per 24 rate 449 €

Alla vostra offerta TOP 170 Plus potete abbinare uno smartphone a rate senza anticipo e pagare tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con rateizzazione fino a 24 mesi e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. La spedizione è gratis. Per acquistare il vostro telefono vi basta accedere all’apposita sezione nell’Area Personale sul sito o nell’app Iliad.

Ad esempio, potete avere il nuovo Samsung Galaxy S26 a partire da 43,29 euro al mese per 24 rate o iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese restituendo il telefono alla fine del finanziamento e danto in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, iPad, iPod, McBook, Apple Watch, etc.). Iliad vi permette di scegliere anche tra modelli di fascia media a un prezzo convenienti e iPhone rigenerati.

Le altre offerte di Iliad ad aprile 2026

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte Voce 4,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G Giga 200 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Giga 250 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps Dati 350 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS a consumo + 350 GB in 5G

Iliad vi permette di scegliere anche tra due offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia:

Giga 200 con inclusi minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps più 15 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250 con inclusi minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps più 18 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Iliad dispone poi anche di altre offerte interessanti come:

Voce con inclusi minuti e SMS e illimitati e 40 MB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre.

Dati 350 con inclusi chiamate a 28 cen al minuto, SMS a 28 cent e 350 GB in 5G più 23 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Il contributo per l’attivazione per tutte le offerte è sempre di 9,99 euro una tantum.

Nelle offerte con un prezzo superiore a 9,99 euro al mese è incluso anche il servizio VoLTE (Voice over LTE), che consente di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contempornea. Recentemente sono comunque arrivate conferme che Iliad si sperimentando il supporto al VoLTE anche per offerte con un canone mensile inferiore a 9,99 euro.

Come avere uno sconto sulla fibra

Attivando le offerte di Iliad da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito si può ottenere uno sconto sulla fibra. A tali condizioni potete infatti attivare IliadBox con inclusi una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home), chiamate illimitate e un modem con supporto al Wi-Fi 7 a 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per accedere ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fibra e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la rete fissa e mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB al mese.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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