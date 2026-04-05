L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con la pubblicazione della delibera 17/26/CIR, ha disposto una nuova proroga al termine per la conclusione dell’istruttoria riguardante l’aggiornamento del Regolamento sulla portabilità del numero di telefonia mobile. L’indagine, in particolare, pone l’attenzione sulle modalità per attuare la vigilanza sul corretto utilizzo del database MNP (Mobile Number Portability) prevista dalla normativa vigente. La proroga è motivata dalla sostituzione del responsabile del procedimento.

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Offerte operator attack, prorogato il procedimento istruttorio dell’AGCOM ad aprile 2026

L’AGCOM, con la delibera 12/25/CIR pubblicata il 1° aprile 2025, aveva avviato un procedimento istruttorio al fine di aggiornare la regolamentazione in materia di portabilità del numero. La delibera 147/11/CIR, aggiornata poi dalla 86/21/CIR del 2021, aveva introdotto nuove procedure per effettuare la portabilità e modificato il processo per la sostituzione della SIM e il cambio di intestatario.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di attuare quanto previsto dall’Articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che introduce un’attività di vigilanza da parte dell’AGCOM sull’attuazione della normativa sulla portabilità. L’articolo è stato introdotto con il DDL Concorrenza entrato in vigore il 31 dicembre 2023 e poi modificato il 18 dicembre 2024 con la Legge 16 dicembre 2024, n. 193.

L’Autorità ha quindi il compito di garantire, in conformità al principio di non discriminazione sancito dalla normativa, che le informazioni presenti nel database per la portabilità dei numeri mobili non vengano utilizzate dagli operatori per realizzare le cosiddette offerte “operator attack”, ovvero promozioni differenziate in base al gestore di provenienza dell’utente.

Data la complessità della questione e in virtù dei contributi forniti dagli operatori mobili, l’AGCOM con la delibera 32/25/CIR del 6 agosto 2025 aveva disposto una proroga di 90 giorni per il termine del procedimento (fissato originariamente in 120 giorni dalla pubblicazione della delibera 12/25/CIR). Il nuovo termine era stato quindi spostato verso la fine del 2025.

In seguito, con la delibera 59/25/CIR del 30 dicembre 2025, dal titolo “Proroga dei termini del procedimento istruttorio per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili (rif. Delibera n. 12/25/CIR)”, l’AGCOM aveva scelto di prorogare di altri 60 giorni il termine di conclusione, già posticipato con la precedente delibera 32/25/CIR.

L’Autorità aveva spiegato che questa ulteriore proroga era necessaria per svolgere valutazioni tecniche e giuridiche approfondite, indispensabili per realizzare una consultazione pubblica con le specifiche proposte di modifica al Regolamento MNP, che è stata poi avviata il 18 febbraio 2026 con la pubblicazione della delibera 3/26/CIR.

Come riportato nella delibera 17/26/CIR, il responsabile del procedimento istruttorio — avviato con la delibera 12/25/CIR e la consultazione pubblica conclusasi il 20 marzo 2026 (salvo proroghe) — cesserà dal servizio per collocamento in quiescenza il primo aprile 2026.

Per garantire la continuità dell’azione amministrativa, l’AGCOM ha ritenuto opportuno disporre un’ulteriore proroga di 60 giorni per la conclusione del procedimento. Tale estensione permetterà al nuovo responsabile di completare tutte le attività derivanti dalla consultazione pubblica e quelle necessarie all’adozione del provvedimento finale.

L’Autorità inoltre ricorda che la decorrenza dei termini può essere sospesa nei casi indicati dall’Articolo 1, comma 2, della delibera 12/25/CIR. Tutte le altre disposizioni, invece, restano immutate.

Tra i più strenui oppositori delle offerte operator attack c’è Iliad, che nel 2024 aveva presentato in Senato due studi sull’impatto negativo sul mercato mobile provocato da quelle che definiva “offerte riservate“. L’operatore low cost affermava che tali promozioni avrebbero prodotto un calo del 36,3% dei ricavi dal 2013 al 2023 e avrebbero non solo rallentato gli investimenti in nuove tecnologie come il 5G, ma anche favorito il fenomeno della triangolazione, che consiste nel cambiare diverse volte operatore per arrivare ad attivare l’offerta al prezzo più basso.

Il CEO di TIM, Pietro Labriola, si era invece espresso negativamente rispetto al blocco delle offerte operator attack: “È chiaro che ogni player tenta di chiedere ciò che conta di più per la propria strategia. Se chiedi a me se sono d’accordo, la mia risposta è ‘no, non sono d’accordo“.

Le migliori offerte operator attack di aprile 2026

Offerte operator attack Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 4,95 di ho. Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese 4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

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5,99 €/mese

Primo mese e attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

Sono molti gli operatori che prevedono offerte operator attack. Si tratta di promozioni spesso molto convenienti, anche se riservate solo ad alcune categorie di utenti. Con meno di 6 euro al mese potete attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB con attivazione gratis.

Vi ricordiamo che la portabilità del numero da qualsiasi operatore è sempre gratuita e verrà completata entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Tra le migliori tariffe della catagoria operator attack potete scegliere tra:

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente anche con lo SPID.

Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 4/5/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

ho. 4,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente anche con lo SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 30/4/26.

Attiva ho. 4,95 di ho. Mobile »

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.

Con l’apposita opzione ho. Il Turbo potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, potrete comunque navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per la verifica del’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

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I clienti di TIM per la telefonia mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 25/4/26.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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