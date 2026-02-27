L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nei giorni scorsi ha avviato una consultazione pubblica in merito alle proposte di modifica e aggiornamento al Regolamento MNP, che stabilisce le norme per la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) per i clienti di telefonia mobile.

Offerte operator attack: aperta la consultazione pubblica dell’AGCOM

L’AGCOM ha pubblicato il 18/2/26 la delibera 3/26/CIR dal titolo “Consultazione pubblica per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 12/25/CIR“. Nel documento pubblicato l’1/4/25, l’Autorità si è impegnata ad aggiornare il quadro regolamentare in materia di portabilità del numero mobile. La procedura è gratuita e viene eseguita da tutti gli operatori entro solitamente un massimo di tre giorni lavorativi.

L’obiettivo dell’AGCOM è quello di istituire un’attività di vigilanza sulla corretta attuazione dall’Articolo 98 – duodecies, Comma 1-bis, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, introdotto con la Legge sulla Concorrenza 2024. Quest’ultimo stabilisce che le informazioni contenute nel Registro per la portabilità dei numeri mobili non possano essere utilizzare dagli operatori per la formulazione di offerte commerciali differenziate in base all’operatore di provenienza dell’utente, ovvero le cosiddette offerte “operator attack“.

La conclusione del procedimento era stata inizialmente fissata in 120 giorni dalla pubblicazione della delibera 12/25/CIR, ma l’AGCOM ha ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti che hanno spostato la scadenza, già postecipata in precedenza, permettendole così di preparare un documento di consultazione pubblica con proposte sull’aggiornamento del Regolamento MNP ed eventuali modifiche sullo stesso processo di portabilità del numero.

Nel frattempo l’AGCOM ha approfondito la questione con gli operatori di rete mobile interessati durante un ciclo di audizioni che si è tenuto tra ottobre e novembre dell’anno scorso e nella riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti.

Il Garante nella delibera 3/26/CIR ha sottolineato quanto sia emersa la complessità del tema della portabilità nell’ambito dell’attività istruttoria messa in atto fino ad oggi, in particolare in merito ai sistemi di tracciamento per verificare che gli operatori rispettino il divieto di utilizzo a scopo commerciale delle informazioni sugli utenti, comprese quelle raccolte per esigenze operativo.

La questione delle offerte operator attack è particolarmente sentita sopratutto da Iliad. Sono infatti molti i gestori che hanno a listino offerte dedicate ai clienti del marchio francese a condizioni spesso molto favorevoli. Iliad nel 2024 aveva presentato in Senato due studi sull’impatto negativo delle “offerte riservate” sul mercato della telefonia mobile sia dal lato economico che da quello della concorrenza. Questa tipologia di promozioni non solo avrebbe portato a un calo dei ricavi del 36,3% dal 2013 al 2023, ma avrebbe rallentato gli investimenti in nuove tecnologie come il 5G e favorito il fenomeno della triangolazione, ovvero il cambiare operatore diverse volte per accedere all’offerta più conveniente.

“Voglio sottolineare che l’Italia è l’unico Paese con una pratica distorsiva con offerte riservate. Con l’ultima legge concorrenza si è cercato di ovviare a questo problema, ma non sono arrivati risultati“, aveva dichiarato Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad.

Le offerte operator attack più convenienti di febbraio 2026

Offerte operator attack Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 4,95 di ho. Mobile

4,95 €/mese

un mese in omaggio con portabilità entro il 23/3/26

con portabilità entro il 23/3/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese 4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps Flash Weekend di Very Mobile 4,99 €/mese

un mese in omaggio fino al 2/3/26

fino al 2/3/26 Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione Very Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese, ma primo mese gratis TIM Power Supreme Easy 5G 7,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online

solo online SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 250 Mbps con TIM Ricarica Automatica

fino a 250 Mbps con TIM Ricarica Automatica Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

Va detto che di per sé le offerte operator attack non sono vietate dalla legge e molto spesso sono decisamente convenienti. Oggi con meno di 8 euro al mese si può attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB. Tra le offerte più convenienti abbiamo:

ho. 4,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 8,2 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio con portabilità entro il 23/3/26

con portabilità entro il 23/3/26 ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese più una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 23/3/26.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Attiva ho. 4,95 »

Il contributo per l’attivazione è scontato a 2,99 euro, invece di 29,90 euro, con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Tiscali e altri.

La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane e, in assenza di adeguata copertura, in 4G fino a 300 Mbps in download al costo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload inclusa in questa promozione è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 31/3/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

Flash Weekend di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio entro il 2/3/26

entro il 2/3/26 Very Full Speed con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese, ma primo mese gratis

L’offerta di Very Mobile costa 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La promozione è disponibile solo entro il 2/3/26.

Questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Tiscali e altri.

Attiva Very Flash Weekend »

Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura di oltre il 99,7% del territorio italiano al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis. In assenza di adeguata copertura, verrete re-indirizzati sulla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis acquistandola entro il 27/4/26.

TIM Power Supreme Easy 5G

include minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 250 Mbps (100 GB in 5G con addebito su credito residuo)

fino a 250 Mbps (100 GB in 5G con addebito su credito residuo) 15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di TIM costa 7,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Tiscali e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/3/26.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

