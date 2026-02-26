Samsung ieri nel corso del suo ultimo evento Unpacked ha svelato i nuovi modelli della linea Samsung Galaxy S26, descritto come “lo smartphone Galaxy AI più intuitivo di sempre” grazie a una ancora più radicata integrazione dell’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S26: le offerte a rate degli operatori di febbraio 2026

Operatori Samsung Galaxy S26/26+ Samsung Galaxy S26 Ultra TIM 19 €/mese per 30 rate 33 €/mese per 30 rate Vodafone a partire da 28 €/mese per 24 rate a partire da 44 €/mese per 24 rate Fastweb Mobile 24,90 €/mese per 30 rate 37,60 €/mese per 30 rate WindTre a partire da 27 €/mese per 36 rate a partire da 42 €/mese per 36 rate Prezzi di listino a partire da 1.029 € a partire da 1.499 €

Tutti i principali operatori dopo il lancio di Samsung Galaxy S26 hanno lanciato le proprie offerte per acquistarlo a rate, anche senza anticipo. La maggior parte dei gestori per il pagamento consente di accendere un finanziamento a tasso zero e prevede la spedizione gratis. Non solo, entro il 10/3/26 grazie alla Promo Raddoppia Memoria potete acquistare Samsung Galaxy S26 da 512 GB allo stesso prezzo del modello da 256 GB. I colori disponibili sono Black, Sky Blue, Cobalt Violet e White. Le consegne inizieranno dal 6/3/26.

Samsung Galaxy S26 a rate con TIM

Scegliendo il servizio TIM Next Evolution potete acquistare Samsung Galaxy S26 a rate senza anticipo e pagare tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. TIM invece non accetta carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis, ma è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi.

Per acquistare Samsung Galaxy S26 a rate con TIM vi basta collegarvi al sito dell’operatore e poi cliccare su “Prodotti”>”Smartphone”. Potete poi ottenere uno sconto sulle rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento e risparmiare fino a 743 euro dando in permuta un vecchio dispositivo.

I prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 20 euro al mese per 30 rate

da 256 GB a 20 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S26 da 512 GB a 19 euro al mese per 30 rate

da 512 GB a 19 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S26+ da 256/512 GB a 29 euro al mese per 30 rate

da 256/512 GB a 29 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S26 Ultra da 256/512 GB a 33 euro al mese per 30 rate

Potete quindi abbinare il vostro Samsung Galaxy S26 a rate a una delle offerte 5G di TIM per navigare in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. La spedizione è gratis per la SIM, ma in alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità più comodamente con SPID.

Una delle migliori offerte oggi disponibili si chiama TIM Power Special VPro 5G con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps a 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Sono previsti anche 11 GB per navigare in roaming in Ue. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Samsung Galaxy 26 a rate con Vodafone

Vodafone permette di acquistare Samsung Galaxy S26 a rate solo in negozio. Scegliendo il servizio Telefono No Problem (TNP) è prevista una rateizzazione in 24 mesi e il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria oltre all’offerta a cui il dispositivo viene associato. È richiesto anche un acconto per l’attivazione delle rate di 9,99 euro una tantum. Il prezzo è a partire da 28 euro al mese per 24 rate per Samsung Galaxy S26 e a partire da 44 euro al mese per 24 rate per Samsung Galaxy S26 Ultra. Per entrambi i modelli di risparmiano 550 euro.

Scegliendo Smartphone Easy, invece, potete acquistare Samsung Galaxy S26 a rate senza anticipo a partire da con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione).

Una delle migliori offerte oggi disponibili si chiama Vodafone Mobile Start con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro mentre la spedizione è gratuita.

I clienti di Vodafone per il mobile possono attivare Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate a consumo e modem con Wi-Fi 6 al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile diventa quindi di 33,90 euro al mese.

Con l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Samsung Galaxy S26 a rate con Fastweb Mobile

Con Fastweb Mobile potete prenotare il vostro Samsung Galaxy S26 a rate con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e poi completare l’acquisto in negozio, dove il telefono sarà disponibile a partire dall’11/3/26.

I prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 24,80 euro al mese per 30 rate

da 256 GB a 24,80 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S26 da 512 GB a 31,20 euro al mese per 30 rate

da 512 GB a 31,20 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S26+ da 256 GB a a 32,80 euro al mese per 30 rate

da 256 GB a a 32,80 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S26+ da 512 GB a a 39,20 euro al mese per 30 rate

da 512 GB a a 39,20 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 37,60 euro al mese per 30 rate

da 256 GB a 37,60 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 44 euro al mese per 30 rate

Una delle migliori offerte oggi disponibili si chiama Fastweb Mobile Start con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese. Sono previsi anche 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra e i corsi della Fastweb Digital Academy. La SIM/eSIM costa 10 euro mentre la spedizione è gratuita. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

I clienti di Fastweb Mobile possono attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate a consumo, un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 e attivazione al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. Avrete inclusi anche Giga illimitati in 5G alla massima velocità per il vostro smartphone. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile diventa quindi di 33,90 euro al mese.

Samsung Galaxy S26 a rate con WindTre

Con WindTre potete acquistare Samsung Galaxy S26 a rate con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e una rateizzazione fino a 36 mesi in abbinamento a un’offerta mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 200 in 5G Full Speed fino a 2 Gbps (poi illimitati fino a 250 Mbps) e 25 GB aggiuntivi per navigare in roaming in Ue per 3 mesi al prezzo scontato di 5,99 euro al mese, invece di 12,99 euro al mese. L’operatore richiede un costo per l’attivazione del device di 6,99 euro una tantum.

I prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 da 256/512 GB a 27 euro al mese per 36 rate

da 256/512 GB a 27 euro al mese per 36 rate Samsung Galaxy S26+ da 256/512 GB a 36 euro al mese per 36 rate

da 256/512 GB a 36 euro al mese per 36 rate Samsung Galaxy S26 Ultra da 256/512 GB a 42 euro al mese per 36 rate

da 256/512 GB a 42 euro al mese per 36 rate Samsung Galaxy S26 Ultra da 1 TB a 53 euro al mese per 36 rate

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i clienti di WindTre per il mobile possono attivare Super Fibra al prezzo di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 1,99 euro al mese per 24 mesi. Avete inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Samsung Galaxy S26: caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Ultra Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6.3″ Dynamic AMOLED 2X da 6.7″ Dynamic AMOLED 2X da 6.9″ Dimensioni e peso 71.7 x 149.6 x 7.2mm, 167g 75.8 x 158.4 x 7.3mm, 190g 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214 g Fotocamera posteriore 50 MP + 12 MP 50 MP + 10 MP+ 12 MP 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP Memoria fino a 512 GB fino a 512 GB fino a 1 TB Batteria 4.300 mAh 4.900 mAh 5.00 mAh

A livello di design non ci sono particolari differenze tra i vari modelli di Samsung Galaxy S26, che sono comunque più sottili e leggeri rispetto alla precedente generazione. La vera novità a livello estetico è il fatto che le fotocamere posteriori sono raccolte in una sorta di “isola” come già visto su Galaxy Z Fold 7 e l’utilizzo dell’Armor Aluminum 3 invece del titanio.

La funzione Privacy Display vi protegge dagli sguardi indiscreti mentre utilizzate lo smartphone. L’editing fotografico integrato nel telefono, le cui strumenti sono organizzate nell’app “Creative Studio”, permette non solo di rimuovere oggetti e persone dalle foto ma anche di realizzare nuovi elementi tramite semplici prompt testuali. Oltre a Gemini e Bixby è poi possibile fare richieste anche all’intelligenza artificiale di Perplexity.

Di seguito il dettaglio delle caratteristiche tecniche del nuovo telefono di Samsung Galaxy 26 nelle differenti versioni:

Samsung Galaxy S26

display Dynamic AMOLED 2X da 6.3″

dimensioni e peso: 71.7 x 149.6 x 7.2 mm, 167 g

fotocamera frontale da 12 MP

fotocamera posteriore da 50 MP + 12 MP

processore: Exynos 2600

12 GB di RAM

memoria disponibile fino a 512 GB non espandibile

sistema operativo Android 16 – One UI 8.5

nanoSIM + eSIM

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth v 5.4

Batteria da 4300 mAh

Samsung Galaxy S26+

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″

dimensioni e peso: 158.4 x 75.8 x 7.3 mm, 190 g

fotocamera frontale da 12 MP

fotocamera posteriore da 50 MP + 10 MP + 12 MP

processore: Exynos 2600

12 GB di RAM

memoria disponibile fino a 512 GB non espandibile

sistema operativo Android 16 – One UI 8.5

nanoSIM + eSIM

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth v 5.4

Batteria da 4900 mAh

Samsung Galaxy S26 Ultra

display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″

dimensioni e peso: 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214 g

fotocamera frontale da 12 MP

fotocamera posteriore da 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP

processore: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

12 GB di RAM

memoria disponibile fino a 512 GB non espandibile

sistema operativo Android 16 – One UI 8.5

nanoSIM + eSIM

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth v 5.4

Batteria da 5000 mAh

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

