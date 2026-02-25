Passa a Optima Mobile per avere minuti illimitati e 150 GB a meno di 5 euro al mese . La promozione è disponibile solo online per un periodo di tempo limitato. Scopri chi può attivarla

Optima Mobile ha reso nuovamente disponibile la versione “limited edition” della sua offerta di telefonia mobile. La promozione, attivabile solo online per un periodo di tempo limitato, vi permette di avere minuti illimitati e 150 GB con meno di 5 euro al mese. Non solo, il contributo per l’attivazione è scontato e con meno di 2 euro in più al mese potrete navigare in 5G ad alta velocità.

Passa a Optima Mobile con 150 GB a febbraio 2026

Super Mobile 150 Limited Edition Dettagli Costi 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Chi può attivarla nuovi clienti solo online entro l’1/3/26 (nuovo numero o portabilità)

Chi passa a Optima Mobile ha tempo fino all’1/3/26 per attivare la nuova promozione “flash” chiamata Super Mobile 150 Limited Edition, già proposta durante lo scorso periodo natalizio. La tariffa include minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 4G al prezzo di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. La promozione è disponibile in esclusiva online solo per i nuovi clienti.

Per quanto riguarda la navigazione su Internet all’estero, Optima Mobile ha ottenuto una deroga all’applicazione del Roaming Like At Home (RLAH) ai sensi della delibera AGCOM n. 182/25/CONS che gli consente di applicare un sovrapprezzo per la navigazione nei Paesi Ue una volta consumato 1 GB di traffico dati destinato all’Europa.

Chi passa a Optima Mobile e non vuole perdere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Optima Mobile si appoggia alla rete di Vodafone e permette ai propri clienti di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura quasi totale del territorio italiano. Attivando l’apposita opzione 5G già in fase di acquisto online potrete invece navigare in 5G fino 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis.

Optima Mobile grazie all’iniziativa Porta un amico vi regala una ricarica da 5 euro per ogni conoscente che passa a Optima Mobile utilizzando il vostro codice in fase di acquisto online dell’offerta. Inoltre avrete entrambi un mese gratuito.

Inoltre, chi passa a Optima Mobile può aggiungere i seguenti servizi:

SafeCall per una videochiamata con un operatore sempre disponibile per la vostra sicurezza a 95 cent al mese

per una videochiamata con un operatore sempre disponibile per la vostra sicurezza a Total Security per la protezione di tutti i dispositivi connessi a 1,95 euro al mese ma il primo mese gratis

Le offerte al prezzo più basso sul comparatore di SOStariffe.it a febbraio 2026

Offerte a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte CoopVoce EVO 30 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps ho. 4,95 di ho. Mobile

4,95 €/mese

un mese in omaggio con portabilità entro il 23/3/26

con portabilità entro il 23/3/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Spusu 10 4,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva 4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps

Sul mercato ci sono operatori di telefonia mobile che con meno di 5 euro al mese vi permettono di attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 100 GB. In molti casi il contributo per l’attivazione è gratis. Di seguito avete descritte nel dettaglio le promozioni al prezzo più basso che si possono attivare sul comparatore di SOStariffe.it:

CoopVoce EVO 30

minuti illimitati e 1000 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue 15 GB per il roaming in Ue entro 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione, che comprende anche SIM e spedizione, è di 10 euro. Altrimenti potete ritirare la SIM personalmente presso uno dei 900 punti vendita di Coop oppure richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare subito tutti i Giga inclusi nell’offerta per navigare in roaming in Ue eUk durante i primi 30 giorni di permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione 15 GB in Europa e Regno Unito. Superata questa soglia è possibile continuare a navigare all’estero al prezzo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo del piano.

Il servizio Autoricarica con la spesa converte in automatico tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa al supermercato in ricariche telefoniche .

ho. 4,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 8,2 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio con portabilità entro il 23/3/26

con portabilità entro il 23/3/26 ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese più una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 23/3/26.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è scontato a 2,99 euro, invece di 29,90 euro, con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Tiscali e altri.

La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane e, in assenza di adeguata copertura, in 4G fino a 300 Mbps in download al costo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS in Italia

10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre 20 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 7,42 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non scadono e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload inclusa in questa promozione è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 31/3/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

