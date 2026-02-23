Fastweb + Vodafone nel documento in cui ha presentao i risultati finanziari per il 2025 ha confermato di aver praticamente completato la migrazione dei già clienti di Fastweb Mobile sulla rete dell'ex Vodafone Italia

Fastweb + Vodafone ha annunciato di aver sostanzialmente portato a termine la migrazione delle SIM dei già clienti di Fastweb Mobile, che si appoggiavano alle reti di altri operatori, verso l’infrastruttura dell’ex Vodafone Italia.

Fastweb Mobile, il punto sulla migrazione sulla rete di Vodafone a febbraio 2026

All’interno del comunicato del 12 febbraio in cui Fastweb + Vodafone ha reso pubblici i risultati finanziari del quarto trimestre 2025 e dell’intero anno passato (aggiornati al 31 dicembre 2025), nella slide di presentazione dei numeri relativi a Swisscom si afferma che il 99% dei già clienti di Fastweb Mobile, pari a circa 4 milioni di SIM, sono già passati sulla rete di telefonia mobile dell’ex Vodafone Italia.

L’accelerazione della migrazione della rete è stata uno dei fattori che ha contributo al raggiungimento di risparmi per 95 milioni di euro nell’ambito delle sinergie derivanti dall’integrazione di Fastweb e Vodafone Italia.

Vi ricordiamo che il processo di migrazione per i clienti di Fastweb Mobile non richiede la sostituzione della SIM fisica. Questi ultimi possono quindi navigare in 2G, 4G e 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Non è invece possibile utilizzare il 3G, come già avveniva per i clienti sulla rete mobile di TIM.

I clienti di Fastweb Mobile in precedenza si appoggiavano alla rete di TIM e WindTre, senza la possibilità di utilizzare entrambe le infrastrutture. Con la nascita di Fastweb + Vodafone, diventato il primo gennaio 2026 il corporate brand che racchiude tutte le attività di Swisscom in Italia, Fastweb Mobile ha avuto l’accesso anche alla rete mobile dell’ex Vodafone Italia, diventato parte della stessa azienda.

A partire da maggio 2025 le nuove SIM di Fastweb Mobile, sia consumer sia business, vengono attivate direttamente sulla rete dell’ex Vodafone Italia. La migrazione per i già clienti è stata invece avviata già a partire dall’aprile dello stesso anno.

Gli ultimi aggiornamenti sulla fusione

Ulteriori dettagli sul processo di integrazione interno a Fastweb + Vodafone emergono da una nota che l’operatore ha inviato in risposta a un articolo sull’argomento pubblicato su Il Giornale. “Fastweb+Vodafone precisa che il processo di integrazione industriale e commerciale sta procedendo secondo il piano approvato. – si legge nel comunicato – La migrazione delle SIM mobili Fastweb sulla rete Vodafone Italia è stata completata nei tempi previsti e ha già contribuito in modo significativo alle sinergie realizzate, senza impatti rilevanti sulla qualità del servizio per i clienti”.

Fastweb + Vodafone afferma poi che il piano industriale “non prevedeva il raggiungimento di 300 milioni di euro di sinergie già nel primo anno ma di 600 milioni a regime: le sinergie conseguite a oggi risultano superiori alle previsioni per questa fase dell’integrazione, che proseguirà progressivamente fino al completamento previsto entro il 2029. Il pieno raggiungimento delle sinergie per il 2025 e il completamento della migrazione sono state chiaramente comunicate nel corso della call con gli analisti fatta in occasione della presentazione dei conti annuali. L’offerta commerciale è stata unificata già da diversi mesi e tutti i punti vendita operano oggi con il doppio brand Fastweb e Vodafone”.

Fastweb + Vodafone conferma poi che non c’è la volontà di ridurre il personale, ma ammette che la “progressiva internalizzazione di alcuni servizi forniti dal Gruppo Vodafone rappresenta la fase più articolata dell’operazione”. L’operazione comunque sta “procedendo secondo le tempistiche previste e senza ostacoli”.

Infine, vi ricordiamo che Fastweb + Vodafone e TIM a inizio gennaio hanno raggiunto un accordo preliminare per lo sviluppo delle rete di telefonia mobile utilizzando un modello di Radio Access Network (RAN) sharing con l’obiettivo di accelerare l’espansione del 5G in Italia, evitando duplicazione nelle aree rurali e con una bassa densità di popolazione. Il progetto comunque, come ricordato dalla stessa Fastweb + Vodafone, deve ancora ottenere l’approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Le migliori offerte mobile di Vodafone e Fastweb Mobile a febbraio 2026

Offerte Vodafone e Fastweb Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Fastweb Mobile Start

9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso

Vodafone e Fastweb Mobile nono0stante la fusione continueranno ad essere presenti sul mercato come due operatori separati. Entrambi vi permettono di scegliere tra diverse offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane. La SIM costa 10 euro con spedizione gratuita, altrimenti potrete acquistare un’eSIM allo stesso prezzo anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte dei due operatori:

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Start »

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Con FastwebUP Plus Mobile al costo di 3 euro al mese potete scegliere ogni mese tra i seguenti vantaggi:

Viaggi & Mobilità : 2 fast track al mese e 1 ingresso alla lounge aeroportuale all’anno

: 2 fast track al mese e 1 ingresso alla lounge aeroportuale all’anno Fitness : 1 ingresso al mese nelle palestre McFIT e uno sconto su abbonamento annuale

: 1 ingresso al mese nelle palestre McFIT e uno sconto su abbonamento annuale Shopping : uno sconto esclusivo negli outlet più famosi d’Italia

: uno sconto esclusivo negli outlet più famosi d’Italia Cinema : 2X1 nelle sale The Space, compresi i weekend

: 2X1 nelle sale The Space, compresi i weekend Concorso: ogni settimana in palio biglietti delle grandi partite di calcio, con accesso alle lounge esclusive e posti vip allo stadio

Vodafone e Fastweb Mobile permettono ai loro clienti di attivare la fibra ottica con uno sconto di 4 euro al mese.

Vodafone Casa Start per i già clienti mobile costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e vi permette di avere inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto di 18 euro al mese per un anno.

Fastweb Casa Start per i già clienti mobile costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e vi permette di avere Giga illimitati in 5G alla massima velocità per il vostro smartphone. L’offerta fibra include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate a consumo, un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, attivazione e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

