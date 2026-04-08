Sky WiFi grazie all’accordo con FiberCop ha raggiunto il 90% delle abitazioni italiane con la sua rete in fibra ottica pura o mista rame. Scopri tutti i dettagli sulla infrastruttura e le offerte dell'operatore

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Sky WiFi ha annunciato un’intesa con FiberCop che le ha permesso di ampliare ulteriormente la copertura sul territorio nazionale con la sua rete a banda ultra larga. L’accordo, che si aggiunge a quelli già siglate con Open Fiber e Fastweb, ha consentito all’operatore di raggiungere altri tre milioni di famiglie. In totale sono più del 90% le abitazioni italiane che possono accedere, in base alla copertura disponibile, alla rete di Sky WiFi in fibra FTTH (Fiber to the Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet).

Sky WiFi ricorda inoltre che, stando agli ultimi dati dell’Osservatorio delle Comunicazioni dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), è diventato il quarto operatore di rete fissa a livello nazionale, posizionandosi immediatamente dopo i marchi storici del settore.

Insieme all’ampliamento della copertura, è stata avviata anche una nuova campagna di comunicazione di Sky WiFi e Sky TV con protagonisti Alessandro Del Piero e Jake La Furia, realizzata dalla Sky Creative Agency e prodotta da Akita. Lo spot è pianificato sui principali canali televisivi nazionali, sulle piattaforme digital e nei punti vendita retail Sky.

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L’offerta di Sky WiFi (anche con Sky TV) di aprile 2026

Sky WiFi Costi Costi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis Servizi inclusi navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sky Sport a partire da 9 €/mese

L’offerta di Sky WiFi include:

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

Il prezzo è di 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi e abbinando alla fibra un abbonamento alla pay TV tra:

Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese

a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Pechino Express 2026 – L’Etremo Oriente e Cucine da incubo (19 aprile), oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 (13 aprile) e produzioni originali come Avvocato Ligas.

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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