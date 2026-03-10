Apple ha reso disponibile in pre-ordine il nuovo iPhone 17e, il modello più economico della nuova gamma di smartphone dell’azienda di Cupertino. Le consegne sono disponibili dall’11/3/26.

iPhone 17e a rate: le offerte degli operatori di marzo 2026

Operatori iPhone 17e TIM a partire da 20 €/mese per 30 rate Iliad a partire da 30,16 €/mese per 24 rate Prezzi di listino a partire da 729 €

Attualmente gli unici operatori a permettere di acquistare iPhone 17e a rate sono TIM e Iliad. Vodafone e Fastweb Mobile, invece, nella pagina dedicata al nuovo smartphone di Apple affermano che sarà disponibile in negozio a partire dal 19/3/26.

Potete quindi avere l’ultimo modello del colosso di Cupertino con pagamento a rate, anche senza anticipo. La maggior parte dei gestori per il pagamento consente di accendere un finanziamento a tasso zero e prevede la spedizione gratis. I colori disponibili sono Black, White e Soft Pink.

iPhone 17e a rate con TIM

Scegliendo il servizio TIM Next Evolution potete acquistare iPhone 17e a rate senza anticipo con pagamento tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. TIM non accetta carte prepagate o emesse all’estero. I clienti dell’operatore per la rete fissa possono decidere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis, ma è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi.

Per acquistare iPhone 17e a rate con TIM basta accedere al sito dell’operatore e poi cliccare su “Prodotti”>”Smartphone”. Restituendo il telefono alla fine del finanziamento potete ottenere uno sconto sulle rate. Dando invece in permuta un vecchio dispositivo si possono risparmiare fino a 743 euro.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17e da 256 GB a 20 euro al mese per 30 rate o 25 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 20 euro al mese per 30 rate o 25 euro al mese per 24 rate iPhone 17e da 512 GB a 27 euro al mese per 30 rate o 34 euro al mese per 24 rate

Potete quindi abbinare iPhone 17e a rate a una delle offerte 5G di TIM per navigare in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. La spedizione è gratis per la SIM, ma in alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità più comodamente con SPID.

Una delle migliori offerte oggi disponibili si chiama TIM Power Special VPro 5G con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps a 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Sono previsti anche 11 GB per navigare in roaming in Ue. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerta è riserva a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo la SIM per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/3/26.

iPhone 17e a rate con Iliad

Con Iliad potete acquistare iPhone 17 a rate senza anticipo tramite un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione fino a 24 mesi. La spedizione è gratis.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17e da 256 GB a 30,16 euro al mese per 24 rate o 60,33 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 30,16 euro al mese per 24 rate o 60,33 euro al mese per 12 rate iPhone 17e da 512 GB a 40,79 euro al mese per 24 rate o 81,58 euro al mese per 12 rate

Potete quindi abbinare il vostro iPhone 17 a rate a una delle migliori offerte dell’operatore come TOP 250 Plus con inclusi minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni. Sono previsti anche 25 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum, mentre SIM e spedizione sono gratis. In laternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Questa offerta è disponibile entro il 19/3/26.

Attivando TOP 250 Plus con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere uno sconto sulla fibra di Iliad. A tali condizioni, infatti, potete avere IliadBox a 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. L’offerta fisso include una connessione fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON, chiamate illimitate e un modem con supporto al Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’installazione è di 39,99 euro. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la SIM mobile dall’Area Personale Fibra. In totale il costo per fibra e mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese.

Il servizio IliadClub consente di aggiungere altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.

iPhone 17e: caratteristiche tecniche

iPhone 17e Caratteristiche tecniche Schermo Super Retina XDR da 6.1″ Dimensioni e peso 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 170 g Fotocamera posteriore 48 MP Memoria fino a 512 GB Batteria 4.500 mAh

iPhone 17e dispone di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto da una scocca in alluminio. La certificazione IP68 garantisce la resistenza alla polvere e all’acqua. Lo smarphone integra poi il nuovo chip A19 e una singola fotocamera posteriore da 48 Megapixel con sistema Fusion. A livello estetico, rispetto agli altri modelli della gamma iPhone 17, il dispositivo più economico presenta ancora il notch e non la Dynamic Island.

La vera novità è l’introduzione per la prima volta del supporto completo MagSafe, che non solo consente la ricarica wireless fino a 15 Wma anche il fissaggio sicuro di accessori come portafogli, supporti per auto e caricabatterie portatili.

iPhone 17e

Schermo: Super Retina XDR da 6,1″ (2532×1170 pixel a 460 ppi)

Dimensioni e peso: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 170 g

Fotocamera principale: 48 MP

Fotocamera frontale: 12 MP

Processore: A19

Dual SIM (nano‑SIM + eSIM)

Memoria: fino a 512 GB

Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, modem C1X

Batteria: 4.005 mAh

Sistema operativo: iOS 26

