Energia
di Davide Raia

La guerra in Iran rischia di trasformarsi in una nuova crisi energetica. L'aumento dei prezzi di luce e gas all'ingrosso è ormai evidente e per famiglie e imprese diventa sempre più importante scegliere una fornitura con prezzo fisso, in modo da evitare i possibili rincari nel corso dei prossimi mesi.

  • la guerra in Iran sta causando un forte aumento delle quotazioni dell'energia all'ingrosso
  • il PUN è aumentato del 25% mentre il PSV ha fatto registrare un rincaro del 35% (media mensile parziale di marzo 2026)
  • per proteggersi dai rincari bisogna puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso
Il mese di marzo 2026 per il mercato energetico italiano è iniziato con forti rincari, legati a doppio filo alla guerra in Iran. Con il petrolio e il gas naturale che hanno fatto registrare un sostanziale aumento dei prezzi, infatti, c’è il rischio di una nuova crisi energetica, in Europa e, soprattutto, in Italia dove già si sta registrando un forte aumento del costo dei carburanti e le quotazioni degli indici del mercato all’ingrosso (PUN per la luce e PSV per il gas) sono in forte crescita.

Per proteggersi dai rincari è necessario giocare d’anticipo e bloccare subito il prezzo, scegliendo tra le offerte più convenienti disponibili oggi sul mercato. Grazie al comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare, facilmente, le tariffe giuste e bloccare il costo dell’energia per almeno 12 mesi.  Per scoprire le promo più vantaggiose è sufficiente premere sul box qui di sotto. In alternativa, è possibile chiamare al numero 02 5005 111 per una consulenza gratuita e senza alcun impegno.

Una nuova crisi energetica?

Il rischio di una nuova crisi energetica diventa sempre più concreto. L’impatto della guerra in Iran sul mercato italiano è stato pressoché immediato, come conferma l’andamento degli indici PUN e PSV. Considerando i dati aggiornati a oggi, 11 marzo 2026, il valore medio mensile di marzo 2026 degli indici è cresciuto in modo netto:

  • il PUN ha raggiunto una media di 0,142 €/kWh, con un incremento del 25% rispetto alla media di febbraio 2026
  • il PSV ha raggiunto una media di 0,5 €/Smc, con un incremento del 35% rispetto alla media di febbraio 2026

Per entrambi gli indici, il dato parziale di marzo 2026 è il più alto degli ultimi 12 mesi. Per trovare valori più elevati bisogna tornare a febbraio 2025.

Il trend delle quotazioni all’ingrosso per luce e gas andrà valutato nel corso delle prossime settimane. Il rischio di nuovi rincari è concreto e i valori indicati degli indici all’ingrosso, che impattano anche sui prezzi al dettaglio, potrebbero aumentare.

Il momento di bloccare il prezzo di luce e gas

Con un mercato così instabile e, soprattutto, con un trend al rialzo ormai evidente per le quotazioni all’ingrosso di luce e gas, per gli utenti finali diventa fondamentale bloccare il prezzo dell’energia. Si tratta di un meccanismo con cui le offerte del Mercato Libero possono garantire un vero e proprio scudo contro i rincari.

Consultando le proposte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it è possibile verificare quali sono le condizioni migliori disponibili in questo momento per bloccare il costo dell’energia. Per gli utenti alla ricerca di un’offerta a prezzo fisso è oggi possibile:

  • bloccare il costo dell’energia elettrica a 0,115 €/kWh con prezzo fisso per 12 mesi
  • bloccare il costo del gas a 0,39 €/Smc con prezzo fisso per 12 mesi

In questo momento, scegliere un’offerta a prezzo fisso è particolarmente conveniente le famiglie con:

  • una tariffa a prezzo indicizzato (al PUN o al PSV)
  • una tariffa a prezzo fisso con condizioni di fornitura in scadenza nei prossimi mesi
  • una fornitura in regime tutelato con prezzo che viene aggiornato ogni tre mesi per la luce (il prossimo aggiornamento è ad aprile) oppure ogni mese per il gas

Per scoprire le offerte migliori basta premere sul box qui di sotto.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
