di Matteo Testa

Una delle migliori offerte TIM include minuti illimitati e 150 GB in 5G a 5,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratis solo online. Scopri chi può attivare la promozione

La nuova offerta 5G di TIM a basso prezzo di marzo 2026
  1. TIM Supreme GPRO include minuti illimitati e 150 GB in 5G 5,99 €/mese
  2. Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti in esclusiva online
TIM da qualche tempo ha reso disponibile per i clienti di alcuni operatori selezionati una nuova offerta di telefonia mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo, se sono disposti a portare con sé il proprio numero di telefono nel cambio di gestore. L’ultima tra le offerte TIM in ordine di tempo vi permette di avere minuti illimitati e 150 GB in 5G ad appena 5,99 euro al mese. Solo online è possibile avere anche il primo mese e attivazione gratis.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per selezionare la proposta più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

Offerte TIM: le migliori di marzo 2026

Offerte TIM mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte
TIM Supreme GPRO
  • primo mese gratis, poi 5,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps
  • Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power
TIM Young Full
  • primo mese gratis, poi 7,99 €/mese bloccato per 30 mesi
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps
TIM Power Special VPro 5G
  • primo mese gratis, poi 9,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 in 5G Ultra fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

L’offerta 5G di TIM al prezzo più basso si chiama TIM Supreme GPRO e al costo di 5,99 euro al mese include:

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload
  • 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. Per tutte le offerte TIM la SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo e la spedizione è gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. TIM per la verifica dell’identità consente di utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità.

Chi arriva da un altro operatore e attiva una delle offerte TIM per non perdere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità da:

  • Afinna One, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile, China Mobile International, Conexo Technologies, Coop Full, Coop Italia, Daily Telecom, Digi Mobil, Dimensione Mobile, Élite Mobile, Enegan, Europe Energy, Feder Mobile, Green ICN, Iliad, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, Nextus, Noitel, Noitel Italia, NT Mobile, NV Mobile, Optima Italia, Ovunque, Plink, Plintron Italia Full, Poste Mobile, Poste Mobile Full, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu/Mass, Response, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Full, Wings Mobile e Withu Italia

Confronta le offerte mobile di TIM »

Una volta consumati tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue, potrete continuare a navigare al costo di 0,13 cent/MB iva inclusa.

TIM Young Full costa 7,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. Sono inclusi:

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete in tutte le principali città e località turistiche in Italia
  • 18 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta è disponibile solo per gli Under 30.

TIM Power Special VPro 5G costa 9,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. Sono inclusi:

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e accesso prioritario alla rete
  • 11 GB per navigare in roaming in Ue

Offerte TIM con smartphone incluso

Alle offerte TIM con il servizio TIM Next Evolution potete acquistare uno smartphone a rate senza anticipo e pagare tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. TIM invece accetta carte prepagate o emesse all’estero. I clienti dell’operatore per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis, ma per molti modelli è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi.

Restituendo il telefono alla fine del finanziamento potrete ottenere uno sconto sulle rate. Dando invece in permuta un vecchio dispositivo con la Promo Supervaluta si possono risparmiare fino a 743 euro.

Ad esempio, potete avere Samsung Galaxy S26 a partire da 19 euro al mese per 30 rate. Fino al 15/3/26 il modello da 512 GB costa come quello da 256 GB con la Promo Raddoppia Memoria. I nuovi iPhone 17 e iPhone 17e sono disponibili a partire da 20 euro al mese per 30 rate. Con Xiaomi 17 Ultra a partire da 42 euro al mese per 30 rate avete incluso anche uno Xiaomi Photography Kit Pro dal valore di 199,90 euro.

Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power

I clienti di TIM per la rete fissa e la telefonia mobile con l’attivazione di TIM Unica Power possono avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa). Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva una linea mobile per almeno 24 mesi, TIMVISION XS gratis per 3 mesi (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) con inclusi TIMVISION Play e un piano base di HBO Max o TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi.

TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/3/26. 

Sconto sulla rete fissa per i clienti mobile di TIM

Chi attiva le offerte TIM per il mobile può accedere a uno sconto sulla rete fissa e attivare l’offerta fibra chiamata TIM WiFi Casa al costo di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, con domiciliazione e conto online. Il contributo per l’attivazione della fibra è di 39,90 euro una tantum. Lo sconto è previsto anche abbinando alla linea fissa un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 15 GB utilizzabili per navigare in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione del piano mobile è gratis solo online. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi 34,89 euro al mese.

TIM WiFi Casa include:

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Al costo di 24,90 euro al mese, invece di 37,89 euro al mese, i clienti per il mobile possono aggiungere alla fibra un abbonamento a TIMVISION XS.

Anche TIM WiFi Casa FWA è scontata a 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per il mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola entro il 28/3/26. Avete inclusi:

  • connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA (Fixed Wireless Access) in base alla copertura disponibile
  • chiamate illimitate
  • modem TIM autoinstallante (indoor)
  • TIM HUB+ e antenna 5G con installazione gratuita (outdoor)

Scopri le offerte TIM fisso »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
