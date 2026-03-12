Chi passa a ho Mobile a partire da 4,95 euro al mese può avere inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità oltre a un mese in omaggio . Scopri tutte le promozioni dell'operatore low cost

Passa a ho. Mobile con 1 mese in omaggio e prezzi da 4,95 euro al mese: le offerte di marzo 2026

ho. Mobile si conferma uno degli operatori di telefonia mobile più convenienti sulla piazza. Chi oggi passa a ho. Mobile può attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità a partire da 4,95 euro al mese. Non solo, con richiesta di portabilità del numero entro il 23/3/26 avrete anche un mese in omaggio.

Con il comparatore di SOStariffe.it è possibile confrontare gratuitamente le offerte più convenienti dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

Passa a ho. Mobile: tutte le offerte di marzo 2026

Chi passa a ho. Mobile può scegliere tra diverse offerte, anche con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Vodafone. La copertura è garantita in tutte le principali città.

Le offerte sono tutte senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle per trenta giorni e poi scegliere se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali, insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese, direttamente online con un clic.

Chi passa a ho. Mobile per mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi dall’operatore low cost.

Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità. Chi passa a ho. Mobile può quindi attivare:

Il prezzo è di 4,95 euro al mese più una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 23/3/26.

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri operatori. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione di un’offerta 4G è di 29,90 euro. Per le promozioni con incluso il 5G il costo è di 29,90 euro solo per chi passa a ho. Mobile da Vodafone e Fastweb Mobile.

Potete pagare con carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Attivando il servizio di autoricarica vi verrà invece addebitato solo l’esatto importo necessario per il rinnovo della promozione, evitando così l’incomodo di acquistare ogni mese una ricarica manuale.

Per chi passa a ho. Mobile la SIM e spedizione sono gratis. Riceverete la scheda telefonica tramite posta ordinaria direttamente nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete ritirarla personalmente presso una delle edicole convenzionate con ho. Mobile ed effettuare il pagamento anche in contanti. Per ricevere la SIM vi serviranno un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

Con le offerte 4G di ho. Mobile è possibile navigare fino a 60 Mbps in download e upload con una copertura del 99% del territorio italiano. Per passare al 5G fino a 2 Gbps potete attivare l’opzione ho. Il Turbo al costo di 1,29 euro al mese. Con questo servizio, in assenza di adeguata copertura, potrete comunque navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Grazie all’integrazione del servizio VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

L’app ho. vi permette con pochi tap sullo schermo del telefono di verificare il credito residuo, monitorare i consumi, acquistare una ricarica online scegliendo il metodo di pagamento che si preferisce, gestire le opzioni attive sulla SIM/eSIM e molte altre funzioni.

Passa a ho Mobile: tutti i servizi aggiuntivi e le iniziative dell’operatore low cost

In tutte le offerte di ho. Mobile sono inclusi servizi di base molto utili come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS “ho. chiamato” e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare in contemporanea.

Una volta consumati tutto il traffico dati incluso nelle offerte, l’operatore low cost bloccherà in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese superflue. Potete però riprendere a navigare quando volete grazie al servizio “Riparti“, che vi permette di aprire un nuovo ciclo mensile del piano mobile allo stesso prezzo di sempre.

L’apposito tasto “Riparti” appare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito dell’operatore low cost nel momento in cui si sta per esaurire il traffico dati incluso e resta a disposizione fino a poche ore dall’effettivo rinnovo della promozione. Utilizzando il servizio, però, è possibile che possa cambiare la data del rinnovo, che potete comunque verificare in qualsiasi momento dall’app ho.

Chi passa a ho. Mobile e attiva un nuovo numero di telefono con il servizio “ho. Il numero che voglio” può personalizzarlo al costo di 4,99 euro. Potete scegliere se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire i suggerimenti dell’operatore low cost. Il servizio è disponibile nell’apposita sezione dell’app ho. dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu.

Chi passa a ho. Mobile può poi accedere alle tante iniziative dell’operatore low cost per ottenere premi e vantaggi. Ad esempio, è possibile ricevere 5 euro di ricarica in regalo con ho. Strickers ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz sulla storia del gestore o attivando servizi come “Riparti” o “Autoricarica”.

Porta tutti in ho., invece, vi consente di ottenere fino a 150 euro di ricariche in regalo per ogni amico che passa a ho. Mobile acquistando online una delle offerte disponibili tramite il vostro codice personale. Superata la soglia di dieci amici, riceverete un super bonus di 50 euro. Con il profilo “Ambassador“, oltre ai premi già descritti, otterrete anche un buono Amazon da 50 euro.

Se chi passa a ho. Mobile ha bisogno di assistenza può ottenere supporto dal lato tecnico o amministrativo chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. All’interno della sezione “Supporto” sul sito, invece, sono presenti guide e FAQ con le soluzioni a tutti i problemi più comuni. Infine, accedendo alla community della ho.fficina potete chiedere suggerimenti agli esperti dell’operatore low cost e confrontare la v ostra esperienza con quella di altri clienti.

