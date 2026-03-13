- Sono inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps a 7,90 €/mese per sempre
- Con questa offerta i primi 2 mesi sono gratis
Passa a CoopVoce per avere minuti illimitati e 200 GB in 5G alla massima velocità sulla rete di Vodafone a meno di 8 euro al mese e con i primi 2 mesi gratis. Scopri come attivare la promozione
CoopVoce ha resto ancora più conveniente una delle sue offerte 5G lanciate all’inizio dell’anno. Grazie alla nuova promozione, che ricordiamo trattandosi di una tariffa flash ha una scadenza prefissata, chi passa a CoopVoce può avere minuti illimitati e 200 GB in 5G alla massima velocità a meno di 8 euro al mese. La vera novità, però, è che l’operatore low cost vi regala i primi 2 mesi gratis.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica in base alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo.
|Turbo 200
|I dettagli
|Costi
|
|Minuti, SMS e Gigabyte
|
|Chi può attivarla?
|
Chi passa a CoopVoce può scegliere solo tra offerte senza vincoli né costi nascosti. L’operatore low cost assicura che non verranno applicate rimodulazioni e per questo motivo il prezzo è fisso per sempre.
La SIM è spedizione sono gratis, ma potete anche ritirarla in prima persona in uno dei 900 punti vendita di Coop. La riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere. In alternativa si può richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. CoopVoce per effettuare la verifica dell’identità più comodamente consente di utilizzare lo SPID.
Chi passa a CoopVoce e non vuole perdere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre, ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro. Questa promozione è disponibile fino al 2/4/26.
Attiva Turbo 200 di CoopVoce »
I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 200 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.
Chi passa a CoopVoce può navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Vodafone in tutte le principali città italiane. La copertura in 4G è superiore al 99% della popolazione italiana e la velocità massima è di 150 Mbps in download.
Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.
Con il servizio di Autoricarica con la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa. Nelle offerte per chi passa a CoopVoce sono inclusi anche blocco autonomatico dei numeri a sovraprezzo, Chiamaora e Lo Sai di Coop, hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e assistenza via chat, app e telefonica 7/24h.
|Offerte alternative di CoopVoce
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|EVO 100
|
|
|Turbo 400
|
|
Chi passa a CoopVoce può scegliere anche tra altre offerte interessanti come:
Il prezzo è di 5,90 euro al mese per sempre. L’attivazione è inclusa. Questa promozione è disponibile solo online fino al 25/3/26.
Ad oggi non è ancora disponibile un’opzione che permette a chi ha attivato un’offerta 4G di passare al 5G senza cambiare promozione.
Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.
Attiva Turbo 400 di CoopVoce »
|Offerte 5G convenienti
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile
|
|
|Flash Weekend di Very Mobile
|
|
|TIM Supreme GPro
|
|
Oggi con meno di 6 euro al mese si possono trovare facilmente anche offerte 5G con attivazione gratis e fino a 200 GB inclusi. Ecco alcune delle migliori:
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.
Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.
La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload prevista con questa promozione è la stessa delle offerte 5G “di base” di TIM.
I clienti di Kena Mobile entro il 31/3/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.
L’offerta di Very Mobile costa 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La promozione è disponibile solo entro il 16/3/26.
Questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Tiscali e altri.
Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura di oltre il 99,7% del territorio italiano al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis. In assenza di adeguata copertura, verrete re-indirizzati sulla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis acquistandola entro il 27/4/26.
L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.
Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Spusu e altri.
Confronta le offerte mobile di TIM »
Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION XS con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese). TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/3/26.