Passa a CoopVoce per avere minuti illimitati e 200 GB in 5G alla massima velocità sulla rete di Vodafone a meno di 8 euro al mese e con i primi 2 mesi gratis . Scopri come attivare la promozione

CoopVoce ha resto ancora più conveniente una delle sue offerte 5G lanciate all’inizio dell’anno. Grazie alla nuova promozione, che ricordiamo trattandosi di una tariffa flash ha una scadenza prefissata, chi passa a CoopVoce può avere minuti illimitati e 200 GB in 5G alla massima velocità a meno di 8 euro al mese. La vera novità, però, è che l’operatore low cost vi regala i primi 2 mesi gratis.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica in base alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a CoopVoce con 200 GB in 5G e primi 2 mesi gratis a marzo 2026

Turbo 200 I dettagli Costi 7,90 €/mese per sempre

primi 2 mesi gratis

Attivazione a 10 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni all’estero Chi può attivarla? vecchi e nuovi clienti entro il 2/4/26

Chi passa a CoopVoce può scegliere solo tra offerte senza vincoli né costi nascosti. L’operatore low cost assicura che non verranno applicate rimodulazioni e per questo motivo il prezzo è fisso per sempre.

La SIM è spedizione sono gratis, ma potete anche ritirarla in prima persona in uno dei 900 punti vendita di Coop. La riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere. In alternativa si può richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. CoopVoce per effettuare la verifica dell’identità più comodamente consente di utilizzare lo SPID.

Chi passa a CoopVoce e non vuole perdere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Turbo 200

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre, ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro. Questa promozione è disponibile fino al 2/4/26.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 200 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Chi passa a CoopVoce può navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Vodafone in tutte le principali città italiane. La copertura in 4G è superiore al 99% della popolazione italiana e la velocità massima è di 150 Mbps in download.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa. Nelle offerte per chi passa a CoopVoce sono inclusi anche blocco autonomatico dei numeri a sovraprezzo, Chiamaora e Lo Sai di Coop, hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e assistenza via chat, app e telefonica 7/24h.

Altre offerte di CoopVoce convenienti a marzo 2026 (anche con 5G incluso)

Offerte alternative di CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte EVO 100 5,90 €/mese per sempre

Attivazione inclusa minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni Turbo 400 9,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni

Chi passa a CoopVoce può scegliere anche tra altre offerte interessanti come:

EVO 100

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 150 Mbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 5,90 euro al mese per sempre. L’attivazione è inclusa. Questa promozione è disponibile solo online fino al 25/3/26.

Attiva EVO 100 di CoopVoce »

Ad oggi non è ancora disponibile un’opzione che permette a chi ha attivato un’offerta 4G di passare al 5G senza cambiare promozione.

Turbo 400

minuti illimitati e 1000 SMS

400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

Offerte 5G alternative a basso prezzo a marzo 2026

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte 4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps Flash Weekend di Very Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione Very Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese, ma primo mese gratis TIM Supreme GPro 5,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online

solo online SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power

Oggi con meno di 6 euro al mese si possono trovare facilmente anche offerte 5G con attivazione gratis e fino a 200 GB inclusi. Ecco alcune delle migliori:

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload prevista con questa promozione è la stessa delle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 31/3/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

Flash Weekend di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

Very Full Speed con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese, ma primo mese gratis

L’offerta di Very Mobile costa 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La promozione è disponibile solo entro il 16/3/26.

Questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Tiscali e altri.

Attiva Very Flash Weekend »

Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura di oltre il 99,7% del territorio italiano al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis. In assenza di adeguata copertura, verrete re-indirizzati sulla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis acquistandola entro il 27/4/26.

TIM Supreme GPRO

include minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Spusu e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION XS con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese). TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/3/26.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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