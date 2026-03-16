Con TIM potete acquistare PS5 e Nintendo Switch 2 a rate a partire da appena 12 euro al mese e pagare con un finanziamento TIMFin a tasso zero e anticipo zero . Scopri le nuove offerte dell'operatore

PS5 e Nintendo Switch 2 a rate per nuovi e già clienti TIM: le nuove offerte

Siete ancora in tempo per accedere alle eccezionali promozioni di TIM per acquistare PS5 e Nintendo Siwtch 2 a rate a prezzi ancora più convenienti. Le console sono disponibili anche in bundle con alcuni dei titoli più richiesti come Mario Kart World. Il pagamento avviene tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero e anticipo zero con spedizione gratis.

Confronta le offerte TIM »

PS5 e Nintendo Switch 2 a rate: le offerte di TIM di marzo 2026

Console disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino Nintendo Switch 2 a partire da 12 €/mese per 30 rate

Importo totale 450 € 469,99 € Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

a partire da 13 €/mese per 30 rate

Importo totale 480 € 509,99 € PlayStation 5 – 1 TB 16 €/mese per 30 rate

Importo totale 480 € 549,99 € PlayStation 5 Pro 25 €/mese per 30 rate, invece di 27 €/mese

Importo totale 750 € 799,99 € PlayStation 5 Pro – 2 TB 25 €/mese per 30 rate, invece di 27 €/mese

Importo totale 750 € 799,99 € Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + Fortnite Flowering Chaos 12 €/mese per 30 rate, invece di 16 €/mese

Importo totale 360 € 349,99 €

Le ultime offerte per PS5 e Nintendo Switch 2 a rate sono disponibili fino al 20/3/26, salvo esaurimento scorte. Per effettuare acquistare la vostra console vi basta collegarvi al sito di TIM e cliccare su Prodotti > TV e Console. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato alla console che desiderate, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove poter scegliere il metodo di pagamento, la durata del finanziamento (da 24 a 30 mesi). Per concludere la transazione dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Se invece non siete ancora clienti di TIM, potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e trovare così la proposta più conveniente per le proprie esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online con pochi clic.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

I prezzi per PS5 sono i seguenti:

PlayStation 5 – 1 TB a 16 euro al mese per 30 rate, invece di 18 euro al mese

a 16 euro al mese per 30 rate, invece di 18 euro al mese PlayStation 5 Pro a 25 euro al mese per 30 rate, invece di 27 euro al mese

a 25 euro al mese per 30 rate, invece di 27 euro al mese Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + Fortnite Flowering Chaos a 15 euro al mese per 30 rate, invece di 16 euro al mese

a 15 euro al mese per 30 rate, invece di 16 euro al mese PlayStation 5 Pro – 2 TB a 25 euro al mese per 30 rate, invece di 27 euro al mese

Vi ricordiamo che PS5 è compatibile con oltre 400 giochi di PS4.

I prezzi per Nintendo Switch 2 sono i seguenti:

Nintendo Switch 2 a 15 euro al mese per 30 rate, invece di 17 euro al mese, o 12 euro al mese per 30 rate con TIM Rivaluta

a 15 euro al mese per 30 rate, invece di 17 euro al mese, o 12 euro al mese per 30 rate con TIM Rivaluta Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 16 euro al mese per 30 rate, invece di 18 euro al mese, o 13 euro al mese per 30 rate con TIM Rivaluta

Restituendo Nintendo Switch OLED potete ottenere una valutazione fino a 111 euro (ad esempio con Nintendo Switch OLED).

Per migliorare l’esperienza di gioco potete acquistare anche accessori come:

Unità disco per PlayStation 5 a 3 euro al mese per 30 rate, invece di 4 euro al mese

PlayStation Portal Remote Player a 7 euro al mese per 30 rate, invece di 8 euro al mese

I clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi tramite il servizio TIM Next Evolution possono acquistare PS5 e Nintendo Switch 2 a rate senza anticipo con un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. Non sono invece accettate le carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM che hanno attivato la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ed entrambe le console sono in garanzia per 24 mesi.

Con TIM Rivaluta Smartphone potete poi risparmiare fino a 500 euro dando in permuta un vecchio dispositivo.

Acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin avete automaticamente accesso a vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

In caso di recesso o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o anche in un’unica soluzione. Nel secondo caso potete fare richiesta per il cambio di metodo di pagamento in qualsiasi momento nell’area MyTIM. Altrimenti potete esercitare senza costi aggiuntivi il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro di PS5 e Nintendo Switch 2 e restituirle insieme agli accessori contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile e fisso di TIM di marzo 2026

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Supreme GPRO primo mese gratis , poi 5 ,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Per acquistare PS5 e Nintendo Switch 2 a rate con TIM potete associare la vostra console a una delle offerte 5G dell’operatore a partire da meno di 6 euro al mese. Chi arriva da un altro operatore e non vuole perdere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

In alternativa alla SIM è possibile acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità più comodamente utilizzando lo SPID.

Una delle migliori offerte mobile di TIM oggi disponibili si chiama TIM Supreme GPRO con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 200 Mbps in upload, oltre a 14 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

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Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 28/3/26.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

Se invece preferite la rete fissa, avete la possibilità di attivare un’offerta fibra ottica con inclusa una connessione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni. TIM WiFi Casa al costo di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online vi permette di avere:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo della fibra diventa invece di 24,90 euro al mese per i già clienti mobile o abbinando un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra anche un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un Infinity+, piano Standard con pubblicità di Netflix e uno base con pubblicità di HBO Max. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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