A partire dal prossimo maggio verrà applicata una nuova rimodulazione TIM per alcuni clienti di rete fissa. Nel dettaglio si tratta di un aumento di 2,99 euro al mese del canone mensile (IVA al 22% inclusa), motivata dall’operatore da “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti connessi all’incremento del traffico dati“. TIM comunque sottolinea che eventuali promozioni in essere non subiranno alcuna variazione.

I clienti che subiranno la rimodulazione TIM sono stati informati degli aumenti con un messaggio dedicato nella fattura della linea fissa recapitata a marzo, in cui sono illustrati tutti i dettagli della modifica contrattuale proposta. I clienti di TIM possono sempre verificare le condizioni economiche della propria offerta nella sezione “Dettaglio dei Costi” in fattura, o accedendo all’area riservata MyTIM su sito e app, o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 187.

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art.98-septies decies, comma 5 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto da parte dell’operatore.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte Internet casa dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per selezionare la proposta più adatta alle vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.

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Rimodulazione TIM: cosa cambia per alcuni clienti fisso da maggio 2026

Rimodulazioni TIM I dettagli Cosa cambia da maggio? dall’1/5/26 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2,99 €/mese Offerte alternative entro il 18/4/26 è possibile attivare un nuovo servizio in fibra FTTH o FWA senza costi aggiuntivi e risparmiando 1 €/mese sul canone attuale

è possibile attivare un nuovo servizio in o senza costi aggiuntivi e risparmiando 1 il numero fisso resta attivo Come recedere fino al 31/5/26 è possibile recedere senza penali o costi aggiuntivi nelle seguenti modalità: Servizio Clienti 187

Area Clienti MyTIM

raccomandata A/R a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

EC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

negozi TIM

Chi non intende accettare la rimodulazione TIM ha la possibilità entro il 18/4/26, previa verifica e chiamando il Servizio Clienti 187, di scegliere il servizio con una tecnologia migliore dal punto di vista delle prestazioni in fibra FTTH (Fiber to the Home) o FWA (Fixed Wireless Access) senza costi aggiuntivi e risparmiando 1 euro al mese sull’attuale canone. Il numero di telefono fisso verrà mantenuto.

Altrimenti, potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

Chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM su sito e app

su sito e app scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” Nei negozi TIM

Nel caso in cui sulla linea siano in corso pagamenti rateali per l’acquisto di apparati o servizi (telefoni, modem, TV, contributo per l’attivazione, etc.) è possibile continuare a pagare le rate residue fino alla scadenza prevista dal contratto o effettuando il saldo in un’unica soluzione, specificando però questa volontà nella comunicazione di recesso o anche in un momento successivo contattando il Servizio Clienti 187.

Se il dispositivo in questione è un modem rateizzazione, è possibile restituirlo a proprio spese a TIM senza il pagamento delle rate residue entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso. Anche gli apparati in noleggio o in comodato d’uso andranno restituiti.

Inoltre, se l’offerta prevede un vincolo temporale di permanenza, ad esempio perché in promozione, non verranno addebitati gli importi contrattualmente previsti in caso di cesssazione anticipata.

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Offerte fibra a basso prezzo a marzo 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

buono Amazon da 100 € per i già clienti Sky TV entro il 22/3726

per i già clienti Sky TV entro il 22/3726 Sky TV + Cinema/Sport/Netflix a partire da 7 €/mese IliadBox di Iliad

26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Oggi è possibile attivare un’offerta fibra con inclusa una connessione illimitata in fibra FTTH alla massima velocità anche a meno di 20 euro al mese. Tra le migliore tra cui scegliere abbiamo:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro, salvo proroghe, il 6/4/26.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 31/3/26.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il costo è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/3/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Entro il 22/3/26 è incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi e abbinando alla fibra un abbonamento alla pay TV tra:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese Sky TV + Sly Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese Sky TV + Sky Cinema a 15 euro al mese, invece di 39 euro al mese

a 15 euro al mese, invece di 39 euro al mese Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a 11,99 euro al mese, invece di 29,99 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 23/3/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + TV »

IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Il prezzo viene però scontato a 22,99 euro al mese per sempre in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico. Fino alle 15.00 del 19/3/26 potete quindi attivare un piano con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni.

Per accedere al vantaggio per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Iliad già in fase di acquisto online vi consente di aggiungere fino a 4 WiFi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Grazie a Iliadclub potrete poi abbinare alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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