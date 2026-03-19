Passa a CoopVoce a 5,50 euro al mese: cosa prevede l’offerta flash di marzo 2026

CoopVoce
di Matteo Testa

Chi passa a CoopVoce può attivare la nuova offerta flash con inclusi minuti illimitati e 100 GB ad appena 5,5 euro al mese con prezzo fisso per sempre e attivazione gratis. Scopri come attivare la promozione

In 30 sec.
EVO 100 di CoopVoce: prezzo e caratteristiche a marzo 2026
  1. Sono inclusi minuti illimitati e 100 GB a 5,50 €/mese con prezzo fisso per sempre
  2. L'offerta è disponibile in esclusiva online ancora per qualche giorno
Passa a CoopVoce a 5,50 euro al mese: cosa prevede l’offerta flash di marzo 2026

CoopVoce ha reso una offerta di telefonia mobile a basso prezzo tra le più interessanti sul mercato. La promozione è disponibile solo online ancora per qualche giorno e permette a chi passa a CoopVoce di avere inclusi minuti illimitati e 100 GB ad appena 5,50 euro al mese. Non solo, l’attivazione è gratis.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte mobile dei principaali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete in pochi secondi le informazioni che vi servono per trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Passa a CoopVoce con 100 GB e attivazione gratis a marzo 2026

EVO 100 I dettagli
Costi
  • 5,50 €/mese per sempre
  • Attivazione gratis
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni all’estero
Chi può attivarla?
  • disponibile per vecchi e nuovi clienti solo online entro il 25/3/26

Per chi passa a CoopVoce sono disponibile solamente offerte senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi richiedere il recesso in qualsiasi momento. L’operatore low cost poi garantisce che non effettuerà rimodulazioni in futuro e quindi il prezzo è fisso per sempre.

In alternativa alla SIM, che dispone di uno smartphone compatibile può richiedere gratuitamente un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è poi possibile utilizzare lo SPID per una maggiore comodità.

Chi passa a CoopVoce da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

EVO 100

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 5,50 euro al mese per sempre. L’attivazione è inclusa. Questa promozione è disponibile solo online fino al 25/3/26.

Attiva EVO 100 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese, avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di EVO 100 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Per tutte le offerte la SIM e spedizione sono gratis. La riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere. In alternativa potete ritirarla personalmente in uno dei 900 punti vendita di Coop sul territorio.

Chi passa a CoopVoce può navigare in 4G fino a 150 Mbps in download sulla rete di Vodafone con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete poi chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate contemporaneamente le app.

Il servizio di Autoricarica con la spesa converte in automatico tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa in ricariche telefoniche. Tutte le offerte poi includono servizi di base molto richiesti come il blocco autonomatico dei numeri a sovraprezzo, Chiamaora e Lo Sai di Coop, hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e assistenza via chat, app e telefonica 7/24h.

Le offerte 5G di CoopVoce di marzo 2026

Offerte 5G di CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Turbo 200
  • 7,90 €/mese per sempre
  • primi 2 mesi gratis
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 12 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni
Turbo 400
  • 9,90 €/mese per sempre
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 1000 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni

CoopVoce dall’inizio dell’anno ha poi aggiunto al proprio listino anche alcune offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tuttel e principali città italiane. Attualmente per chi passa a CoopVoce sono disponibili:

Turbo 200

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre, ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro. Questa promozione è disponibile fino al 2/4/26.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Turbo 400

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

Offerte alternative a basso prezzo di marzo 2026

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte
ho. 4,95 di ho. Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Super Mobile Smart di Optima Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese graris
Spusu 10
  • 4,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G fino a 150 Mbps + 20 GB di riserva
4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps

Con meno di 5 euro al mese è possibile trovare offerte mobile con inclusi minuti illimitati e fino a . Alcune tra le più convenienti sono le seguenti:

ho. 4,95 di ho. Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 8,2 GB per navigare in roaming in Ue
  • un mese in omaggio entro il 23/3/26

L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese più una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 23/3/26.

Attiva ho. 4,95 »

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri operatori. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, potrete comunque navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 1 GB per navigare in roaming in Ue
  • 5 di ricarica in regalo per ogni amico che passa a Optima Mobile

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

L’attivazione l’apposita opzione potete navigare in 5G fino 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis.

Spusu 10

  • 1000 minuti e 200 SMS
  • 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre
  • 20 GB di riserva
  • 7,42 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. L’operatore vi consente gratuitamente di richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo. Potete accumulare traffico dati extra fino alla soglia prevista dalla promozione.

Confronta le offerte di Spusu »

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM
  • 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 31/3/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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