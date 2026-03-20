- Avete inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
- Il prezzo è a partire da 9,99 €/mese fisso per sempre
Scopri le nuove offerte Iliad con inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità a partire da 9,99 euro al mese e prezzo fisso per sempre. Tutti i dettagli su prezzi, caratteristiche e come attivarle
Le offerte TOP Plus di Iliad non sono più ufficialmente disponibili dalle 15.00 del 19 marzo 2026. L’operatore low cost le ha sostituite con alcune delle sue ormai storiche tariffe per la telefonia mobile, che a partire da 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre vi permettono di avere minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità. Le stesse offerte sono disponibili anche ai già clienti a particolari condizioni.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it per trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.
|Offerte Iliad
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Giga 150
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|Giga 200
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|Giga 250
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|Dati 350
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Le nuove offerte Iliad come sempre sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti del piano mobile, potete quindi cambiare offerta gratis, passando a una tariffa con più Giga inclusi e un prezzo uguale o maggiore a quello dell’attuale promozione, oppure richiedere il recesso zena costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. Data l’assenza di rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre.
Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.
Vediamo ora le nuove offerte Iliad nel dettaglio:
Giga 200 include minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps più 15 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum.
Giga 250 include minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps più 18 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum.
Le altre offerte di Iliad sono:
Giga 150 include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G/4G+ più 12 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum.
Dati 350 include chiamate a 28 cen al minuto, SMS a 28 cent e 350 GB in 4G/4G+ più 23 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum.
Le nuove offerte Iliad includono anche il servizio VoLTE (Voice over LTE), che consente di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contempornea. Di recente sono emerse comunque voci che l’operatore stia testando il servizio anche per offerte con un costo inferiore ai 9,99 euro al mese.
Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ ad oltre il 99% della popolazione italiana e in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni.
Iliad quando si consuma tutto il traffico dati incluso nelle sue offerte blocca in automatico la connessione a Internet per evitare al cliente spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.
Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, viene attivata automaticamente la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.
Tramite l’app Iliad potete gestire la vostra offerta con un tap sullo schermo ed effettuare operazioni come monitorare il credito residuo e consumi, cambiare promozioni, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Androind e Huawei.
Attivando le nuove offerte Iliad entro il 31/3/26 potrete poi partecipare a un concorso che mette in palio ogni mese i biglietti VIP con hospitality (ove presente) per vedere le partite della vostra squadra del cuore di Serie A Enilive. Entro il 10/4/26 si può vincere anche la finale di Coppa Italia Frecciarossa.
Chi ha bisogno di assistenza può chiamare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.
I già clienti possono cambiare piano gratis e passare alle nuove offerte Iliad se hanno attualmente attiva una tariffa con meno Gigabyte a un prezzo uguale o inferiore. Al momento non è ancora possibile effettuare il downgrade. Il costo per la sostituzione della SIM con un’eSIM è invece di 9,99 euro.
Potete quindi richiedere il cambio offerta gratis nelle seguenti modalità:
Riceverete una email per la conferma che l’operazione è avvenuta con successo. La nuova offerta quindi si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è necessario cambiare SIM o eSIM.
|I migliori modelli
|Prezzo a rate con Iliad
|Prezzo di listino
|iPhone 17
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|iPhone 17e
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|iPhone 17 Pro
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|Samsung Galaxy S26
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|Samsung Galaxy A26 5G
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Samsung Galaxy A36 5G
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Alle nuove offerte Iliad potete anche associare l’acquisto di un telefono a rate senza anticipo con pagamento tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con una rateizzazione fino a 24 mesi e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. La spedizione è gratis. Per acquistare il vostro telefono vi basta accedere all’apposita sezione nell’Area Personale sul sito o nell’app Iliad.
Ad esempio, potete avere il nuovo Samsung Galaxy S26 a partire da 43,29 euro al mese per 24 rate o iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese restituendo il telefono alla fine del finanziamento e danto in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, iPad, iPod, McBook, Apple Watch, etc.).
|IliadBox
|Dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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Attivano le nuove offerte Iliad da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete accedere a uno sconto sulla fibra e attivare IliadBox al costo di 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Avete inclusi:
Per accedere al vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la fibra più il piano mobile è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.
Già in fase di acquisto online è possibile abbinare alla linea fissa fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.
Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB al mese.
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