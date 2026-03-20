Nuove offerte Iliad: 200 in 5G a meno di 10 euro al mese a marzo 2026

Iliad
di Matteo Testa

Scopri le nuove offerte Iliad con inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità a partire da 9,99 euro al mese e prezzo fisso per sempre. Tutti i dettagli su prezzi, caratteristiche e come attivarle

In 30 sec.
Le nuove offerte di Iliad di marzo 2026
  1. Avete inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  2. Il prezzo è a partire da 9,99 €/mese fisso per sempre
Nuove offerte Iliad: 200 in 5G a meno di 10 euro al mese a marzo 2026

Le offerte TOP Plus di Iliad non sono più ufficialmente disponibili dalle 15.00 del 19 marzo 2026. L’operatore low cost le ha sostituite con alcune delle sue ormai storiche tariffe per la telefonia mobile, che a partire da 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre vi permettono di avere minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità. Le stesse offerte sono disponibili anche ai già clienti a particolari condizioni.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it per trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Nuove offerte di Iliad: prezzo e caratteristiche a marzo 2026

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Giga 150
  • 7,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+
Giga 200
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
Giga 250
  • 11,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
 Dati 350
  • 14,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G/4G+

Le nuove offerte Iliad come sempre sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti del piano mobile, potete quindi cambiare offerta gratis, passando a una tariffa con più Giga inclusi e un prezzo uguale o maggiore a quello dell’attuale promozione, oppure richiedere il recesso zena costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. Data l’assenza di rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Vediamo ora le nuove offerte Iliad nel dettaglio:

Giga 200 include minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps più 15 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250 include minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps più 18 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Le altre offerte di Iliad sono:

Giga 150 include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G/4G+ più 12 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Dati 350 include chiamate a 28 cen al minuto, SMS a 28 cent e 350 GB in 4G/4G+ più 23 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Le nuove offerte Iliad includono anche il servizio VoLTE (Voice over LTE), che consente di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contempornea. Di recente sono emerse comunque voci che l’operatore stia testando il servizio anche per offerte con un costo inferiore ai 9,99 euro al mese.

Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ ad oltre il 99% della popolazione italiana e in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni.

Iliad quando si consuma tutto il traffico dati incluso nelle sue offerte blocca in automatico la connessione a Internet per evitare al cliente spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, viene attivata automaticamente la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Tramite l’app Iliad potete gestire la vostra offerta con un tap sullo schermo ed effettuare operazioni come monitorare il credito residuo e consumi, cambiare promozioni, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Androind e Huawei.

Attivando le nuove offerte Iliad entro il 31/3/26 potrete poi partecipare a un concorso che mette in palio ogni mese i biglietti VIP con hospitality (ove presente) per vedere le partite della vostra squadra del cuore di Serie A Enilive. Entro il 10/4/26 si può vincere anche la finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Chi ha bisogno di assistenza può chiamare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Nuove offerte Iliad: come attivarle per i già clienti

I già clienti possono cambiare piano gratis e passare alle nuove offerte Iliad se hanno attualmente attiva una tariffa con meno Gigabyte a un prezzo uguale o inferiore. Al momento non è ancora possibile effettuare il downgrade. Il costo per la sostituzione della SIM con un’eSIM è invece di 9,99 euro.

Potete quindi richiedere il cambio offerta gratis nelle seguenti modalità:

  • dal sito Iliad accedendo prima all’Area Personale e poi cliccando sulla voce La migliore offerta nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare
  • dall’app Iliad dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su Cambia offerta
  • negli Iliad Space con il supporto del personale

Riceverete una email per la conferma che l’operazione è avvenuta con successo. La nuova offerta quindi si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è necessario cambiare SIM o eSIM.

Nuove offerte Iliad con smartphone a rate a marzo 2026

I migliori modelli Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino
iPhone 17
  • 39,16 €/mese per 20 rate
  • 979 €
iPhone 17e
  • 35,70 €/mese per 20 rate
  • 729 €
iPhone 17 Pro
  • 53,56 €/mese per 20 rate
  • 1.339 €
Samsung Galaxy S26
  • 43,29 €/mese per 24 rate
  • 1029 €
Samsung Galaxy A26 5G
  • 12,33 €/mese per 24 rate
  • 419 €
Samsung Galaxy A36 5G
  • 14,62 €/mese per 24 rate
  • 329 €

Alle nuove offerte Iliad potete anche associare l’acquisto di un telefono a rate senza anticipo con pagamento tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con una rateizzazione fino a 24 mesi e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. La spedizione è gratis. Per acquistare il vostro telefono vi basta accedere all’apposita sezione nell’Area Personale sul sito o nell’app Iliad.

Ad esempio, potete avere il nuovo Samsung Galaxy S26 a partire da 43,29 euro al mese per 24 rate o iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese restituendo il telefono alla fine del finanziamento e danto in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, iPad, iPod, McBook, Apple Watch, etc.).

Nuove offerte Iliad con sconto sulla rete fissa a marzo 2026

IliadBox Dettagli
Costi
  • 26,99 €/mese per sempre
  • 22,99 €/mese per sempre con attivo contestualmente un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico
Servizi inclusi
  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

Attivano le nuove offerte Iliad da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete accedere a uno sconto sulla fibra e attivare IliadBox al costo di 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Avete inclusi:

  • connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

Per accedere al vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la fibra più il piano mobile è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Già in fase di acquisto online è possibile abbinare alla linea fissa fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB al mese.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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