La BCE ha scelto di non tagliare i tassi , nonostante i rischi legati alla guerra in Iran sull'economia. Questa scelta attendista offre una maggiore stabilità per i mercati e può rappresentare un' occasione per chi è alla ricerca di un nuovo conto deposito , come soluzione per un buon prodotto di risparmio remunerato.

La convenienza dei conti deposito è strettamente collegata all’andamento dei tassi di interesse fissati dalla BCE. La scelta di mantenere tassi fissi, ufficializzata al termine della riunione di ieri, garantisce maggiore stabilità per i mercati.

Per i risparmiatori, non essendoci in arrivo un aumento dei tassi, è il momento giusto per puntare su un conto deposito, anch in considerazione delle offerte disponibili che garantiscono interessi fino al 3,5%.

Ricordiamo che la scelta del conto su cui puntare può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto. In alternativa, di seguito, troverete una selezione dei prodotti migliori conti deposito su cui puntare oggi.

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La decisione della BCE

Nel corso della riunione del 19 marzo 2026, la BCE ha scelto di confermare i tassi di interesse, mantenendoli al:

2% sui depositi

sui 2,15% sulle operazioni principali di rifinanziamento

sulle 2,4% sui prestiti marginali

La BCE ha chiarito che la guerra in Iran avrà un impatto sull’inflazione nel breve periodo mentre per il futuro sarà la Banca centrale valuterà con attenzione i dati acquisiti che consentiranno di “valutare l’impatto del conflitto sulle prospettive di inflazione e sui rischi a esse associati“.

Le migliori offerte per un conto deposito

Per aprire un nuovo conto deposito è oggi possibile puntare su diverse offerte molto vantaggiose, con la possibilità di arrivare fino al 3,5% per un deposito vincolato e fino al 3% per un deposito svincolabile oppure non vincolato.

Ecco le migliori offerte del momento:

Cherry Bank

Con Cherry Vincolato, un conto deposito vincolato che prevede liquidazione trimestrale degli interessi, è possibile ottenere un tasso annuo lordo del 3,5% per depositi a 48 mesi oppure a 60 mesi. Per un deposito a 36 mesi, invece, il tasso è del 3,25%. Il conto può essere aperto tramite il link qui di sotto.

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BBVA

Il Conto corrente remunerato di BBVA è un conto a zero spese che garantisce una remunerazione del 3% per i primi 6 mesi (poi la remunerazione continua con un tasso che sarà definito successivamente). Si tratta di un buon modo per gestire le proprie spese quotidiane e, nello stesso tempo, per sfruttare un buon tasso di interesse. Il conto può essere richiesto tramite il link seguente.

Apri qui il Conto BBVA »

Mediocredito Centrale

Con il conto MCC One di Mediocredito Centrale è possibile ottenere interessi al 3% per clienti Under 35 e al 2,8% per clienti over 35 per un deposito di 24 mesi. Si tratta di un’opzione svincolabile e che prevede liquidazione semestrale. Per aprire questo conto basta seguire il link qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata.

Apri qui il Conto MCC One »

Rendimax

Con Rendimax di Banca Ifis è possibile sfruttare un tasso di interesse del 3% per un deposito di 36 mesi, 48 mesi oppure 60 mesi di durata. Si tratta di un conto vincolato con liquidazione trimestrale degli interessi. Da segnalare che è disponibile anche la versione con liquidazione anticipata. In questo caso, però, il tasso è del 2,8%. Il conto è disponibile di seguito.

Apri qui Rendimax di Banca Ifis »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’