- L'abbonamento permette di vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive al costo di 19,99 €
- Possono attivarlo anche alcuni clienti selezionati con un account DAZN senza abbonamento attualmente attivo
Da qualche giorno è possibile attivare il Pass Giornata di DAZN, che include la visione di tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive, anche per chi ha un account DAZN senza abbonamento attivo. Scopri tutti i dettagli sulla nuova offerta dell'app di streaming
DAZN di recente ha ampliato la platea di utenti che possono attivare il Pass Giornata, l’abbonamento che permette di vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive a un costo una tantum. Inizialmente tale opzione era disponibile solo per chi aveva attivo il piano DAZN Goal e MyClubPass. Ora, invece, il Pass Giornata è attivabile anche da alcuni utenti che hanno un account di DAZN senza abbonamento attivo.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV per trovare la soluzione più conveniente per i vostri gusti.
Per gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass attivare Pass Giornata significa poter completare attraverso la modalità pay per view la visione del campionato di Serie A per una singola giornata aggiungendo fino ad altre 9 partite. Sono inclusi anche i pre e post partita, le finestre di “Zona Serie A Enilive” per seguire più incontri contemporaneamente e programmi di approfondimento live di DAZN. Gli stessi contenuti sono disponibili anche on demand.
Il Pass Giornata per gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass costa 19,99 euro una tantum e si può attivare dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.
Dal 17 aprile possono invece attivare il Pass Giornata anche alcuni clienti selezionati con un account DAZN senza abbonamento attualmente attivo tramite una campagna email ad hoc. All’interno del messaggio è contenuto un link alla pagina dedicata sul sito di DAZN dove cliccare il tasto “Acquista il Pass Giornata” al costo di 19,99 euro una tantum. Potrebbe essere richiesto di inserire l’indirizzo email a cui si è ricevuto la comunicazione e la password associate all’account di DAZN. Dovrete poi selezionare un metodo di pagamento valido. Sono escluse carte o codici prepagati.
DAZN specifica che nel caso di rinvio di una o più partite di Serie A Enilive nella giornata acquistata, l’utente ha diritto di accedere alla visione delle partite rinviate nel momento in cui verranno giocate. Va detto che l’app di streaming si riserva il diritto di modificare la lista dei piani compatibili per cui è possibile attivare il Pass Giornata e/o effettuare promozioni.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sport
|
|
|DAZN Goal
|
|
|
DAZN MyClubPass
|
|
|DAZN Full
|
|
|DAZN Family
|
|
Potete scegliere tra i seguenti abbonamenti a DAZN:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 46,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.
Se nel vostro abbonamento non è prevista la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a differenti reti Internet, è possibile aggiungere questa funzione al costo di 25 euro al mese acquistando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account“.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.
DAZN Full e DAZN Family includono:
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con DAZN e Prime
|
|
|
TIMVISION L con DAZN
|
|
DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION. Le attuali promozioni, disponibili fino al 19/5/26 (salvo proroghe), permettono non solo di vedere tutto lo sport dell’app di streaming ma anche di accedere ai contenuti di altri servizi molti apprezzai come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il nuovo HBO Max con un risparmio di oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo un account per una o più delle app incluse, potrete continuarlo a utilizzare senza problemi.
Le offerte di TIMVISION sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Potete scegliere tra:
TIMVISION con DAZN e Prime è disponibile ai seguenti prezzi:
Si risparmia fino al 41% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:
Si risparmia fino al 33% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del decoder.
Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Nove ombre nella giungla messicana, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Young Sherlock e Scarpetta oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete propriamente soddisfatti del vostro abbonamento, avete la possibilità di passare a un piano per lo streamig di categoria superiore ai seguenti prezzi: