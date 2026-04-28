Da qualche giorno è possibile attivare il Pass Giornata di DAZN , che include la visione di tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive , anche per chi ha un account DAZN senza abbonamento attivo. Scopri tutti i dettagli sulla nuova offerta dell'app di streaming

DAZN di recente ha ampliato la platea di utenti che possono attivare il Pass Giornata, l’abbonamento che permette di vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive a un costo una tantum. Inizialmente tale opzione era disponibile solo per chi aveva attivo il piano DAZN Goal e MyClubPass. Ora, invece, il Pass Giornata è attivabile anche da alcuni utenti che hanno un account di DAZN senza abbonamento attivo.

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DAZN senza abbonamento: come attivare il Pass Giornata ad aprile 2026

Per gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass attivare Pass Giornata significa poter completare attraverso la modalità pay per view la visione del campionato di Serie A per una singola giornata aggiungendo fino ad altre 9 partite. Sono inclusi anche i pre e post partita, le finestre di “Zona Serie A Enilive” per seguire più incontri contemporaneamente e programmi di approfondimento live di DAZN. Gli stessi contenuti sono disponibili anche on demand.

Il Pass Giornata per gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass costa 19,99 euro una tantum e si può attivare dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.

Dal 17 aprile possono invece attivare il Pass Giornata anche alcuni clienti selezionati con un account DAZN senza abbonamento attualmente attivo tramite una campagna email ad hoc. All’interno del messaggio è contenuto un link alla pagina dedicata sul sito di DAZN dove cliccare il tasto “Acquista il Pass Giornata” al costo di 19,99 euro una tantum. Potrebbe essere richiesto di inserire l’indirizzo email a cui si è ricevuto la comunicazione e la password associate all’account di DAZN. Dovrete poi selezionare un metodo di pagamento valido. Sono escluse carte o codici prepagati.

DAZN specifica che nel caso di rinvio di una o più partite di Serie A Enilive nella giornata acquistata, l’utente ha diritto di accedere alla visione delle partite rinviate nel momento in cui verranno giocate. Va detto che l’app di streaming si riserva il diritto di modificare la lista dei piani compatibili per cui è possibile attivare il Pass Giornata e/o effettuare promozioni.

Le offerte di DAZN di aprile 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi DAZN Sport 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 99 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutti i contenuti dell’app ad eccezione del calcio DAZN Goal 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 129 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

3 partite di Serie A Enilive per giornata e Serie BTK tante altre discipline anche sui canali di Eurosport DAZN MyClubPass

29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 329 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutte le partite di Serie A Enilive di una singola squadra DAZN Full 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 379 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport DAZN Family 61,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 71,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 619 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport

Potete scegliere tra i seguenti abbonamenti a DAZN:

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 46,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.

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Se nel vostro abbonamento non è prevista la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a differenti reti Internet, è possibile aggiungere questa funzione al costo di 25 euro al mese acquistando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account“.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.

DAZN Full e DAZN Family includono:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 (104 incontri)

(104 incontri) La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

boxe, UFC e altri sport di combattimento

Paddy Power World Darts Championship 2025

Eurosport 1 e 2

DAZN Goal include:

3 partite di Serie A Enilive per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BKT , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

FA Cup

il calcio femminile con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e FIFA+

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso di aprile 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi TIMVISION con DAZN e Prime 36,99 €/mese con DAZN Full con vincolo di 12 mesi

con DAZN Full con vincolo di 12 mesi 46,99 €/mese con DAZN Full

con DAZN Full 29,99 €/mese con DAZN MyClubPass con vincolo di 12 mesi

con DAZN MyClubPass con vincolo di 12 mesi fino al 41% di risparmio TIMVISION Play

DAZN Full/MyClubPass

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION L con DAZN

51,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 61,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi fino al 33% di risparmio TIMVISION Play

DAZN Full

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION. Le attuali promozioni, disponibili fino al 19/5/26 (salvo proroghe), permettono non solo di vedere tutto lo sport dell’app di streaming ma anche di accedere ai contenuti di altri servizi molti apprezzai come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il nuovo HBO Max con un risparmio di oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo un account per una o più delle app incluse, potrete continuarlo a utilizzare senza problemi.

Le offerte di TIMVISION sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Potete scegliere tra:

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION Play

DAZN Full/MyClubPass

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION con DAZN e Prime è disponibile ai seguenti prezzi:

36,99 euro al mese, pari a 443,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, con DAZN Full o 46,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento

pari a 443,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, con DAZN Full o con possibilità di recesso in qualsiasi momento 29,99 euro al mese, pari a 359,88 euro per un anno dilazionato in 12 rate, con DAZN MyClubPass

Si risparmia fino al 41% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L con DAZN

TIMVISION Play

DAZN Full

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:

51,99 euro al mese, pari a 623,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, o 61,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento

Si risparmia fino al 33% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del decoder.

Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Nove ombre nella giungla messicana, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Young Sherlock e Scarpetta oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete propriamente soddisfatti del vostro abbonamento, avete la possibilità di passare a un piano per lo streamig di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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