Iliad nei giorni scorsi ha lanciato una promozione del tutto inedita rispetto alle precedenti offerte flash dell’operatore low cost. Chi passa a Iliad attivando la nuova tariffa chiamata Giga Prime può avere minuti illimitati e 300 GB in 5G alla massima velocità, oltre a un anno gratis di Amazon Prime, ameno di 13 euro al mese. Non solo, grazie al servizio Iliadclub si possono ottenere allo stesso prezzo fino a 650 GB in 5G al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a Iliad con fino a 650 GB in 5G e Amazon Prime gratis: l’offerta di aprile 2026

Giga Prime Dettagli Costi 12,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € Servizi inclusi minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 650 GB in 5G con Iliadclub (clienti fisso + mobile)

con Iliadclub (clienti fisso + mobile) 30 GB extra in roaming in Ue

in roaming in Ue 12 mesi di Amazon Prime gratis Chi può attivarla per nuovi e già clienti entro il 16/6/26

cambio offerta gratis con offerta da meno di 12,99 €/mese

Giga Prime come tutte le altre offerte di Iliad è senza vincoli né costi nascosti. Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti della promozione, potete richiedere in qualsiasi momento il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. L’operatore low cost poi non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre.

Chi passa a Iliad mantenendo il suo numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Giga Prime include minuti e SMS illimitati più 300 GB in 5G e 30 GB extra per navigare in roaming in Ue a 12,99 euro al mese per sempre. Avete inclusi anche 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum, mentre SIM e spedizione sono gratis. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 16/6/26.

Attiva Giga Prime di Iliad »

Amazon Prime prevede consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti e avete inclusi anche Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online. Su Prime Video potete vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Scarpetta, LOL – Chi ride è fuori e Young Sherlock oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League.

Sconto sulla fibra e fino a 650 GB con Iliadclub

Chi passa a Iliad e attiva Giga Prime scegliendo il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito può usufruire di uno sconto sulla rete fissa che permette quindi di attivare IliadBox al costo di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta fibra dell’operatore low cost include:

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per voi fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la rete fissa e Giga Prime è di 35,98 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Altri dettagli su copertura e servizi inclusi

Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ ad oltre il 99% della popolazione italiana. Le sue offerte 5G, invece, consentono di navigare fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia.

Giga Prime come tutte le offerte di Iliad con un prezzo uguale o superiore a 9,99 euro al mese include il servizio VoLTE, che permette di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre utilizzate le app e navigate contemporaneamente su Internet.

Se avete consumato tutto il traffico dati incluso nella vostra offerta, Iliad blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece non avete credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Chi passa a Iliad con un nuovo numero di telefono può personalizzarlo gratis direttamente online cambiando le ultime sei cifre (massimo cinque tentativi) oppure procedere con un’assegnazione automatica del sistema.

Tramite l’app Iliad potete gestire facilmente la propria offerta ed effettuare operazioni come monitorare il credito residuo e consumi, cambiare tariffa, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Android e Huawei.

Chi passa a Iliad e ha bisogno di assisten può chiamare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Come aggiungere uno smartphone a rate ad aprile 2026

I migliori modelli Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 17 39,16 €/mese per 20 rate 979 € iPhone 17e 35,70 €/mese per 20 rate 729 € iPhone 17 Pro 53,56 €/mese per 20 rate 1.339 € Samsung Galaxy S26 43,29 €/mese per 24 rate 1029 € Samsung Galaxy A26 5G 12,33 €/mese per 24 rate 419 € Samsung Galaxy A37 5G

18,75 €/mese per 24 rate 449 €

Chi passa a Iliad può associare alla SIM anche uno smartphone a rate senza anticipo con pagamento tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito o conto corrente. È prevista una rateizzazione fino a 24 mesi e la spedizione è gratis. Per acquistare il vostro telefono accedere all’apposita sezione nell’Area Personale sul sito o nell’app Iliad.

Ad esempio, potete comprare il nuovo Samsung Galaxy S26 a partire da 43,29 euro al mese per 24 rate o iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese, restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, iPad, iPod, McBook, Apple Watch, etc.). Iliad comunque vi permette di scegliere anche tra modelli di fascia media a un prezzo conveniente e iPhone rigenerati.

Giga Prime, come attivarla per i già clienti ad aprile 2026

I già clienti di Iliad possono passare gratis a Giga Prime se il loro attuale piano mobile a un costo inferiore a 12,99 euro al mese. Ad oggi non è ancora possibile effettuare il downgrade. Solo nel caso in cui la vostra promozione abbia un costo pari a 11,99 euro al mese è previsto un contributo per l’attivazione di 9,99 euro una tantum. Se poi volete sostituire la SIM con un’eSIM, il costo è di 9,99 euro una tantum.

Si può richiedere il cambio offerta nelle seguenti modalità:

dal sito Iliad accedendo prima all’ Area Personale e poi cliccando sulla voce La migliore offerta nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare

accedendo prima all’ e poi cliccando sulla voce nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare dall’app Iliad dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su Cambia offerta

dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su negli Iliad Space con il supporto del personale

Riceverete una email per la conferma che il cambio è avvenuto con successo. La nuova offerta quindi si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è necessario cambiare SIM o eSIM.

Le altre offerte di Iliad ad aprile 2026

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte Voce 4,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G TOP 170 Plus 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 170 GB in 4G + 17 GB extra in Ue Giga 200 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Giga 250 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps Dati 350 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G

Iliad dispone anche di altre offerte di telefonia mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo, anche con inclusa la connettività in 5G:

Voce con inclusi minuti e SMS e illimitati e 40 MB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre.

TOP 170 Plus include minuti e SMS illimitati e 170 GB in 4G più 17 GB extra in roaming in Ue. Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 19/5/26.

Attiva TOP 170 Plus di Iliad»

Giga 200 con inclusi minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps più 15 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250 con inclusi minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps più 18 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Dati 350 con inclusi chiamate a 28 cen al minuto, SMS a 28 cent e 350 GB in 5G più 23 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Il contributo per l’attivazione per tutte le offerte è sempre di 9,99 euro una tantum.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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