Passa a Iliad: come ottenere fino a 650 GB al mese e un anno di Amazon Prime gratis con la nuova offerta

Iliad
di Matteo Testa

Passa a Iliad per avere minuti illimitati e 300 GB in 5G alla massima velocità, oltre a un abbonamento ad Amazon Prime gratis per un anno, con la nuova offerta Giga Prime. Con Iliadclub, poi, puoi avere fino a 650 GB in 5G al mese. Scopri come attivarla

In 30 sec.
Giga Prime di Iliad, prezzo e caratteristiche ad aprile 2026
  1. Sono inclusi minuti illimitati e 300 GB in 5G fino a 2 Gbps + 30 GB extra per il roaming in Ue
  2. Inclusi anche 12 mesi di Amazon Prime gratis
  3. fino a 650 GB in 5G al mese con Iliadclub
Passa a Iliad: come ottenere fino a 650 GB al mese e un anno di Amazon Prime gratis con la nuova offerta

Iliad nei giorni scorsi ha lanciato una promozione del tutto inedita rispetto alle precedenti offerte flash dell’operatore low cost. Chi passa a Iliad attivando la nuova tariffa chiamata Giga Prime può avere minuti illimitati e 300 GB in 5G alla massima velocità, oltre a un anno gratis di Amazon Prime, ameno di 13 euro al mese. Non solo, grazie al servizio Iliadclub si possono ottenere allo stesso prezzo fino a 650 GB in 5G al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Passa a Iliad con fino a 650 GB in 5G e Amazon Prime gratis: l’offerta di aprile 2026

Giga Prime Dettagli
Costi
  • 12,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
Servizi inclusi
  • minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • fino a 650 GB in 5G con Iliadclub (clienti fisso + mobile)
  • 30 GB extra in roaming in Ue
  • 12 mesi di Amazon Prime gratis
Chi può attivarla
  • per nuovi e già clienti entro il 16/6/26
  • cambio offerta gratis con offerta da meno di 12,99 €/mese

Giga Prime come tutte le altre offerte di Iliad è senza vincoli né costi nascosti. Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti della promozione, potete richiedere in qualsiasi momento il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. L’operatore low cost poi non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre.

Chi passa a Iliad mantenendo il suo numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro ed effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Giga Prime include minuti e SMS illimitati più 300 GB in 5G e 30 GB extra per navigare in roaming in Ue a 12,99 euro al mese per sempre. Avete inclusi anche 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum, mentre SIM e spedizione sono gratis. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 16/6/26.

Attiva Giga Prime di Iliad »

Amazon Prime prevede consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti e avete inclusi anche Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online. Su Prime Video potete vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Scarpetta, LOL – Chi ride è fuori e Young Sherlock oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League.

Sconto sulla fibra e fino a 650 GB con Iliadclub

Chi passa a Iliad e attiva Giga Prime scegliendo il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito può usufruire di uno sconto sulla rete fissa che permette quindi di attivare IliadBox al costo di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta fibra dell’operatore low cost include:

  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per voi fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la rete fissa e Giga Prime è di 35,98 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Altri dettagli su copertura e servizi inclusi

Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ ad oltre il 99% della popolazione italiana. Le sue offerte 5G, invece, consentono di navigare fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia.

Giga Prime come tutte le offerte di Iliad con un prezzo uguale o superiore a 9,99 euro al mese include il servizio VoLTE, che permette di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre utilizzate le app e navigate contemporaneamente su Internet.

Se avete consumato tutto il traffico dati incluso nella vostra offerta, Iliad blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non richieste. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece non avete credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Chi passa a Iliad con un nuovo numero di telefono può personalizzarlo gratis direttamente online cambiando le ultime sei cifre (massimo cinque tentativi) oppure procedere con un’assegnazione automatica del sistema.

Tramite l’app Iliad potete gestire facilmente la propria offerta ed effettuare operazioni come monitorare il credito residuo e consumi, cambiare tariffa, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Android e Huawei.

Chi passa a Iliad e ha bisogno di assisten può chiamare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Come aggiungere uno smartphone a rate ad aprile 2026

I migliori modelli Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino
iPhone 17
  • 39,16 €/mese per 20 rate
  • 979 €
iPhone 17e
  • 35,70 €/mese per 20 rate
  • 729 €
iPhone 17 Pro
  • 53,56 €/mese per 20 rate
  • 1.339 €
Samsung Galaxy S26
  • 43,29 €/mese per 24 rate
  • 1029 €
Samsung Galaxy A26 5G
  • 12,33 €/mese per 24 rate
  • 419 €
Samsung Galaxy A37 5G
  • 18,75 €/mese per 24 rate
  • 449 €

Chi passa a Iliad può associare alla SIM anche uno smartphone a rate senza anticipo con pagamento tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito o conto corrente. È prevista una rateizzazione fino a 24 mesi e la spedizione è gratis. Per acquistare il vostro telefono accedere all’apposita sezione nell’Area Personale sul sito o nell’app Iliad.

Ad esempio, potete comprare il nuovo Samsung Galaxy S26 a partire da 43,29 euro al mese per 24 rate o iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese, restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, iPad, iPod, McBook, Apple Watch, etc.). Iliad comunque vi permette di scegliere anche tra modelli di fascia media a un prezzo conveniente e iPhone rigenerati.

Giga Prime, come attivarla per i già clienti ad aprile 2026

I già clienti di Iliad possono passare gratis a Giga Prime se il loro attuale piano mobile a un costo inferiore a 12,99 euro al mese. Ad oggi non è ancora possibile effettuare il downgrade. Solo nel caso in cui la vostra promozione abbia un costo pari a 11,99 euro al mese è previsto un contributo per l’attivazione di 9,99 euro una tantum. Se poi volete sostituire la SIM con un’eSIM, il costo è di 9,99 euro una tantum.

Si può richiedere il cambio offerta nelle seguenti modalità:

  • dal sito Iliad accedendo prima all’Area Personale e poi cliccando sulla voce La migliore offerta nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare
  • dall’app Iliad dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su Cambia offerta
  • negli Iliad Space con il supporto del personale

Riceverete una email per la conferma che il cambio è avvenuto con successo. La nuova offerta quindi si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è necessario cambiare SIM o eSIM.

Le altre offerte di Iliad ad aprile 2026

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Voce
  • 4,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G
TOP 170 Plus
  • 7,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 170 GB in 4G + 17 GB extra in Ue
Giga 200
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
Giga 250
  • 11,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
 Dati 350
  • 14,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G

Iliad dispone anche di altre offerte di telefonia mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo, anche con inclusa la connettività in 5G:

Voce con inclusi minuti e SMS e illimitati e 40 MB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre.

TOP 170 Plus include minuti e SMS illimitati e 170 GB in 4G più 17 GB extra in roaming in Ue. Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 19/5/26.

Attiva TOP 170 Plus di Iliad»

Giga 200 con inclusi minuti e SMS illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps più 15 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250 con inclusi minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps più 18 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Dati 350 con inclusi chiamate a 28 cen al minuto, SMS a 28 cent e 350 GB in 5G più 23 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Il contributo per l’attivazione per tutte le offerte è sempre di 9,99 euro una tantum.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Passa a Iliad: come ottenere fino a 650 GB al mese e un anno di Amazon Prime gratis con la nuova offerta
Iliad
angle-right
Rimodulazione WindTre: ancora aumenti per i clienti di rete fissa 
Telefonia Mobile
angle-right
Luce e gas: il piano dell’UE per contrastare la crisi energetica
Energia
angle-right
Sky Wifi migliora ancora: più copertura per la fibra e prezzo scontato fino a 20,90 euro al mese
Internet Casa
angle-right
Fibra TIM in promo flash a prezzo scontato: con 5 euro in più ci sono Netflix e HBO Max
Internet Casa
angle-right
Moltiply acquisisce la totalità di Switcho
Attualità
angle-right
Conti deposito fino al 4% e tassi in aumento: come gestire oggi i propri risparmi
Conti deposito
angle-right
Nuova rimodulazione per i clienti TIM di rete fissa: cosa prevede e come evitarla
Internet Casa
angle-right
Passa a ho. Mobile a meno di 5 euro al mese: ecco la promo flash di aprile 2026
ho.
angle-right
Richiesta esonero canone RAI over 75: le domande entro il 30 aprile
TV
angle-right
Le nostre Guide
I migliori 10 cellulari non smartphone di aprile 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a aprile 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore aprile 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.