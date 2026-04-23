Rimodulazione WindTre: ancora aumenti per i clienti di rete fissa 

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

A partire dal primo giugno 2026 ad alcuni clienti fisso verrà applicata una nuova rimodulazione WindTre con aumenti fino a 3 euro al mese. Scopri come recedere senza costi aggiuntivi o penali

In 30 sec.
Rimodulazione WindTre: le novità di giugno 2026
  1. Dall'1/6/26 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2-3 €/mese
  2. Entro il 30/6/26 è possibile cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
  3. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte fisso
Rimodulazione WindTre: ancora aumenti per i clienti di rete fissa 

Alcuni clienti di WindTre per la rete fissa a partire dal primo giugno 2026 si vedranno aumentare il canone da 2 euro fino a 3 euro al mese. La rimodulazione WindTre è stata motivata dalla “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta” e “la necessità di consentire di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato“.

I clienti interessati dalla modifica unilaterale del contratto sono comunque già stata informati dei rincari tramite una comunicazione personalizzata nel conto telefonico emesso ad aprile.

Va sottolineato che come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) è comunque possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione WindTre.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.

Scopri le offerte fibra »

Rimodulazione WindTre per i clienti fisso: cosa cambia a giugno 2026

Rimodulazioni WindTre per clienti fisso Dettagli
Cosa cambia dal primo marzo 2026?
  • il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2-3 €/mese
Come recedere dall’offerta fisso senza penali? Entro il 30/6/26 potete fare richiesta nelle seguenti modalità:

  • online su www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso
  • raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI
  • PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it
  • Servizio Clienti al numero 159
  • negozi di WindTre

Se non avete intenzione di accettare la rimodulazione WindTre, avete tempo fino al 30 giugno 2026 per fare richiesta di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

  • raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI
  • PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it
  • chiamando il Servizio Clienti al 159
  • nei punti vendita WindTre
  • online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso sul sito dell’operatore

Nel caso di passaggio ad altro operatore mantenendo il numero fisso, oltre ad inviare la comunicazione di recesso, è necessario effettuare la richiesta di portabilità entro lo stesso termine del 30 giugno 2026.

L’operatore poi ricorda che in caso di recesso, se alla linea interessata dalla rimodulazione WindTre è associato un contratto per l’acquisto di un prodotto a rate in corso di vigenza (telefono, modem, etc.), prima del recesso o passaggio ad altro operatore potrete decidere, indicando la vostra scelta nella comunicazione inviata, di pagare le rate residue anche in un’unica soluzione.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Servizio Clienti al 159 o recarvi in uno dei negozi dell’operatore.

Offerte fibra a basso prezzo ad aprile 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi
Super Casa Smart di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • sconto di benvenuto di 50 € in bolletta per i primi 6 mesi
Plenitude fibra
  • 25,90 €/mese
  • 19,99 €/mese per 36 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 39
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • modem di ultima generazione
  • 3 mesi gratis di DAZN MyClubPass
Sky WiFi
  • 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 per Sky Stream
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV + Sport a partire da 9 €/mese
IliadBox di Iliad
  • 26,99 €/mese per sempre
  • 22,99 €/mese per sempre abbinata a un’offerta mobile (voce + dati) da 9,99 €/mese e pagamento automatico
  • Attivazione a 39,99
  • navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7

Se state cercando un’offerta fibra al giusto prezzo, con meno di 20 euro al mese potete avere una connessione stabile alla massima velocità. Tra le soluzioni più convenienti oggi disponibili abbiamo:

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi
  • sconto pari al costo mensile del mobile da regalare

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 3/5/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • 3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlights degli incontri di campionato e contenuti dedicati.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

  • Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese
  • Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Cucine da incubo e Pechino Express, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Avvocato Ligas. Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

IliadBox di Iliad

  • connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • un modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Abbinando un piano mobile (voce + dati) da 9,99 euro al mese con pagamento automatico il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per accedere al vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la rete fissa e mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB in più al mese.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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