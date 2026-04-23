Alcuni clienti di WindTre per la rete fissa a partire dal primo giugno 2026 si vedranno aumentare il canone da 2 euro fino a 3 euro al mese. La rimodulazione WindTre è stata motivata dalla “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta” e “la necessità di consentire di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato“.

I clienti interessati dalla modifica unilaterale del contratto sono comunque già stata informati dei rincari tramite una comunicazione personalizzata nel conto telefonico emesso ad aprile.

Va sottolineato che come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) è comunque possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della rimodulazione WindTre.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.

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Rimodulazione WindTre per i clienti fisso: cosa cambia a giugno 2026

Rimodulazioni WindTre per clienti fisso Dettagli Cosa cambia dal primo marzo 2026? il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2-3 €/mese Come recedere dall’offerta fisso senza penali? Entro il 30/6/26 potete fare richiesta nelle seguenti modalità: online su www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso

raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a servizioclienti159@pec.windtre.it Servizio Clienti al numero 159

negozi di WindTre

Se non avete intenzione di accettare la rimodulazione WindTre, avete tempo fino al 30 giugno 2026 per fare richiesta di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

all’indirizzo PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

all’indirizzo chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita WindTre

online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso sul sito dell’operatore

Nel caso di passaggio ad altro operatore mantenendo il numero fisso, oltre ad inviare la comunicazione di recesso, è necessario effettuare la richiesta di portabilità entro lo stesso termine del 30 giugno 2026.

L’operatore poi ricorda che in caso di recesso, se alla linea interessata dalla rimodulazione WindTre è associato un contratto per l’acquisto di un prodotto a rate in corso di vigenza (telefono, modem, etc.), prima del recesso o passaggio ad altro operatore potrete decidere, indicando la vostra scelta nella comunicazione inviata, di pagare le rate residue anche in un’unica soluzione.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Servizio Clienti al 159 o recarvi in uno dei negozi dell’operatore.

Offerte fibra a basso prezzo ad aprile 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 50 € in bolletta per i primi 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

19,99 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sport a partire da 9 €/mese IliadBox di Iliad

26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre abbinata a un’offerta mobile (voce + dati) da 9,99 €/mese e pagamento automatico

abbinata a un’offerta mobile (voce + dati) da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Se state cercando un’offerta fibra al giusto prezzo, con meno di 20 euro al mese potete avere una connessione stabile alla massima velocità. Tra le soluzioni più convenienti oggi disponibili abbiamo:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi

sconto pari al costo mensile del mobile da regalare

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 3/5/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas entro.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

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Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi gratis di DAZN MyClubPass

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 17/5/26.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), tutti gli highlights degli incontri di campionato e contenuti dedicati.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

Infine, la fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese

a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/6/26.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Cucine da incubo e Pechino Express, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Euphoria 3 e produzioni originali come Avvocato Ligas. Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

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IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

un modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Abbinando un piano mobile (voce + dati) da 9,99 euro al mese con pagamento automatico il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per accedere al vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la rete fissa e mobile diventa quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB in più al mese.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico