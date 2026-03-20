L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato, nella seduta dell’11 marzo 2026, la delibera 58/26/CONS che conclude l’istruttoria relativa all’analisi del mercato della rete fissa e riconosce a FiberCop la qualifica di wholesale only ai sensi dell’articolo 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tenendo conto della separazione della rete da TIM divenuta operativa il primo luglio 2024,

La delibera, approvata con il voto favorevole del Presidente e dei Commissari Aria, Capitanio e Giacomelli e con il voto contrario della Commissaria Giomi, recepisce i pareri favorevoli dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e della Commissione europea.

FiberCop potrà quindi godere di una regolamentazione meno stringente, anche se l’AGCOM le ha imposto gli obblighi di accesso, non discriminazione e applicazione di prezzi equi e ragionevoli previsti dall’articolo 91.

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FiberCop diventa operatore wholesale only: cosa cambia per gli utenti a marzo 2026

L’AGCOM, in un comunicato, spiega che la sua istruttoria ha rilevato che, “a seguito della separazione della rete fissa di accesso di TIM, FiberCop e la sua controllante KKR non hanno partecipazioni in società attive nei mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica in Italia, né operano direttamente in tali mercati, e che FiberCop non risulta essere tenuta a trattare con un’unica impresa operante in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta, di fatto, un contratto di esclusiva”.

L’AGCOM riferisce poi che, rispetto alla regolamentazione precedente, la sua analisi ha riscontrato “una maggiore estensione delle aree del Paese pienamente concorrenziali e, dunque, deregolamentate”. Negli altri mercati, invece, è stata osservata “l’assenza di concorrenza effettiva, che conferma FiberCop quale operatore SMP (ovvero con un significativo potere di mercato, ndr), modulando i relativi obblighi regolamentari in funzione delle diverse condizioni infrastrutturali e concorrenziali (maggiore concorrenza infrastrutturale sulle reti ad alta capacità) rilevate nelle aree del Paese“.

In realtà, però, sebbene la Commissione UE abbia dato il suo parere favorevole alla qualifica di wholesale only per FiberCop, ha ritenuto comunque “prematura” la scelta dell’AGCOM. L’Autorità avrebbe dovuto aspettare la chiusura dell’indagine dell’AGCM sul Master Service Agreement (MSA) prima di decidere.

“La Commissione si rammarica del fatto che il progetto di misure in esame sia stato notificato mentre l’AGCM sta ancora valutando l’MSA e gli impegni presentati da FiberCop per alleviare le criticità concorrenziali individuate, – si legge nei commenti alla notifica dell’Antitrust sull’analisi di mercato – in quanto non si può escludere, in questa fase, che l’esito della valutazione dell’AGCM avrebbe potuto indurre l’AGCOM a formulare conclusioni diverse se le misure in esame fossero state notificate dopo la delibera dell’AGCM. Inoltre, l’AGCOM potrebbe dover chiedere un nuovo parere all’AGCM, dato che il parere di quest’autorità è datato maggio 2025 e pertanto non rispecchia gli ultimi sviluppi della sua inchiesta”.

FiberCop può quindi proporsi come un soggetto neutrale nel mercato della rete fissa, a cui gli operatori possono appoggiarsi per proporre i propri servizi di connettività. L’utente finale, di conseguenza, può potenzialmente sperimentare tempi di attivazione della linea più rapidi, una superiore qualità della connessione e interventi tempestivi in caso di malfunzionamenti.

L’AGCOM comunque si riserva il diritto di rivedere in qualsiasi momento gli obbligi imposti a FiberCop nel caso in cui vengano meno le condizioni previste dall’art. 91 per la qualifica di operatore wholesale online, o se verranno rilevati “problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono un rafforzamento della regolamentazione ex ante”.

“La decisione dell’AGCOM di confermare in via definitiva lo status di operatore wholesale only di FiberCop favorisce un contesto competitivo aperto e trasparente, stimola gli investimenti degli operatori e accelera la diffusione della banda ultralarga. – ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, Massimo Sarmi – Un’infrastruttura moderna, neutrale e capillare come la nostra abilita gli sviluppi tecnologici più avanzati, dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla realtà aumentata al cloud e all’edge computing, sostenendo la transizione digitale del nostro Paese“.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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