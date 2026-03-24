DAZN ha aumentato i prezzi degli abbonamenti Full e Family nella versione mensile e annuale per i nuovi clienti. Scopri il nuovo listino dell'app di streaming e tutte le offerte

DAZN con l’approssimarsi della conclusione del campionato di Serie A ha deciso di aumentare il prezzo degli abbonamenti Full e Family per i nuovi clienti, che sono attualmente gli unici profili che permettono di accedere a tutti i contenuti dell’app di streaming. Dopo i rincari si arriverà a pagare fino a 24 euro in più all’anno.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione che preferite per il vostro intrattenimento.

DAZN, il nuovo listino di marzo 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi DAZN Full 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi (+ 2 €/mese)

con vincolo di 12 mesi (+ 2 €/mese) 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni (+ 2 €/mese)

con disdetta entro 30 giorni (+ 2 €/mese) 379 €/anno (+ 20 €/anno) visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport DAZN Family 61,99 €/mese con vincolo di 12 mesi (+ 2 €/mese)

con vincolo di 12 mesi (+ 2 €/mese) 71,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni (+ 2 €/mese)

con disdetta entro 30 giorni (+ 2 €/mese) 619 €/anno (+ 20 €/anno) visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, Mondiali 2026, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport

I nuovi prezzi applicati da DAZN sono i seguenti:

DAZN Full costa 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 46,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.

Scegli il piano DAZN per te »

Gli aumenti riguardano solo i nuovi clienti, ma non si esclude che in futuro possa venire applicata una rimodulazione per chi ha già attivo il piano Full o Family.

Se nel vostro abbonamento non è prevista la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a differenti reti Internet, è possibile aggiungere questa funzione al costo di 25 euro al mese acquistando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account“.

DAZN Full e DAZN Family includono:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 (104 incontri)

(104 incontri) La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

boxe, UFC e altri sport di combattimento

Paddy Power World Darts Championship 2025

Eurosport 1 e 2

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.

Restano invece invariati i prezzi degli altri abbonamenti:

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.

DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.

DAZN Goal include:

3 partite di Serie A Enilive per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BKT , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

FA Cup

il calcio femminile con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e FIFA

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso a marzo 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi TIMVISION con DAZN e Prime 29,99 €/mese per 6 mesi , poi 34,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 49,99 €/mese per 6 mesi , poi 59,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 29,99 €/mese con DAZN MyClubPass

con DAZN MyClubPass fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION Play

DAZN Full/Family/MyClubPass

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION L con DAZN

a partire da 42,99 €/mese per 6 mesi , poi 49,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full a partire da 67,99 €/mese per 6 mesi , poi 74,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION Play

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, che risultano attivabili fino al 28/3/26. Queste promozioni sono particolarmenti convenienti, in quanto permettono di avere non solo l’app per lo sport ma anche altri servizi molto richiesti come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il nuovo HBO Max con un risparmio di oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo un account per una o più delle app incluse, potrete continuarlo a utilizzare senza problemi.

Le offerte di TIMVISION sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Potete scegliere tra:

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION Play

DAZN Full/Family/MyClubPass

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:

29,99 euro al mese per 6 mesi , poi 34,99 euro al mese pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro, con DAZN Full o 44,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento

, poi pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro, con DAZN Full o con possibilità di recesso in qualsiasi momento 49,99 euro al mese per 6 mesi , poi 59,99 euro al mese pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro, con DAZN Family

, poi pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro, con DAZN Family 29,99 euro al mese pari a 359,88 euro per un anno dilazionato in 12 rate con DAZN MyClubPass

Si risparmia fino al 46% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L con DAZN

TIMVISION Play

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità

TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:

42,99 euro al mese per 6 mesi , poi 49,99 euro al mese pari a 557,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 599,88 euro, con DAZN Full o 59,99 euro al mese con possibilità di recesso in qualsiasi momento

, poi pari a 557,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 599,88 euro, con DAZN Full o con possibilità di recesso in qualsiasi momento 67,99 euro al mese per 6 mesi, poi 74,99 euro al mese pari a 857,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 899,88 euro, con DAZN Family

Si risparmia fino al 43% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del decoder.

Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Nove ombre nella giungla messicana, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete propriamente soddisfatti del vostro abbonamento, avete la possibilità di passare a un piano per lo streamig di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico