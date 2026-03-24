- DAZN Full e DAZN Full aumentano di prezzo per i nuovi clienti
- I rincari riguardano la versione con pagamento mensile e annuale
- Il prezzo di partenza è di 36,99 €/mese
DAZN ha aumentato i prezzi degli abbonamenti Full e Family nella versione mensile e annuale per i nuovi clienti. Scopri il nuovo listino dell'app di streaming e tutte le offerte
DAZN con l’approssimarsi della conclusione del campionato di Serie A ha deciso di aumentare il prezzo degli abbonamenti Full e Family per i nuovi clienti, che sono attualmente gli unici profili che permettono di accedere a tutti i contenuti dell’app di streaming. Dopo i rincari si arriverà a pagare fino a 24 euro in più all’anno.
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|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Full
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|DAZN Family
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I nuovi prezzi applicati da DAZN sono i seguenti:
DAZN Full costa 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 46,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese.
Gli aumenti riguardano solo i nuovi clienti, ma non si esclude che in futuro possa venire applicata una rimodulazione per chi ha già attivo il piano Full o Family.
Se nel vostro abbonamento non è prevista la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a differenti reti Internet, è possibile aggiungere questa funzione al costo di 25 euro al mese acquistando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account“.
DAZN Full e DAZN Family includono:
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.
Restano invece invariati i prezzi degli altri abbonamenti:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con DAZN e Prime
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TIMVISION L con DAZN
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DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, che risultano attivabili fino al 28/3/26. Queste promozioni sono particolarmenti convenienti, in quanto permettono di avere non solo l’app per lo sport ma anche altri servizi molto richiesti come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il nuovo HBO Max con un risparmio di oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani. Se poi avete già attivo un account per una o più delle app incluse, potrete continuarlo a utilizzare senza problemi.
Le offerte di TIMVISION sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Potete scegliere tra:
TIMVISION con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:
Si risparmia fino al 46% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:
Si risparmia fino al 43% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del decoder.
Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Nove ombre nella giungla messicana, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete propriamente soddisfatti del vostro abbonamento, avete la possibilità di passare a un piano per lo streamig di categoria superiore ai seguenti prezzi: