La crescita dei prezzi di luce e gas , a causa della guerra in Iran, rende sempre più importante l'arrivo del nuovo contributo straordinario per il Bonus sociale che garantirà uno sconto ulteriore in bolletta. ARERA ha chiarito le modalità di erogazione del contributo. Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito.

Il recente Decreto Energia ha definito l’arrivo di un contributo straordinario che andrà a potenziare il Bonus sociale, noto anche come Bonus bollette oppure Bonus Luce e Gas. La misura prevede uno sconto extra sulle bollette della luce per tutti gli aventi diritto all’agevolazione ordinaria (legata all’ISEE).

Ricordiamo, in ogni caso, che per ridurre al minimo le bollette, anche in caso di accesso al bonus sociale, è fondamentale tagliare il costo dell’energia e, considerando gli aumenti in corso in queste settimane, bloccare il prezzo per almeno 12 mesi.

Per raggiungere questi obiettivi è possibile puntare sulle migliori offerte luce e gas a prezzo fisso disponibili oggi sul mercato. Scegliere le offerte più vantaggiose è semplicissimo: basta raggiungere il comparatore di SOStariffe.it, premendo sul box qui di sotto.

L’attivazione delle offerte è sempre gratuita e può avvenire direttamente online, semplicemente avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; i codici sono riportati in bolletta).

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Per maggiori dettagli sul Bonus Bollette 2026 vi consigliamo di dare un’occhiata all’approfondimento video di Segugio.it che analizza le caratteristiche dell’agevolazione e riassume le modalità di accesso.

Cosa prevede e come accedere al Bonus Bollette 2026

3 COSE DA SAPERE SUL BONUS BOLLETTE 1. Viene erogato come sconto in bolletta 2. L’importo è legato all’ISEE 3. Per il 2026 è previsto un contributo straordinario di 115 euro

Il Bonus Bollette 2026 sarà erogato sotto forma di contributo straordinario di 115 euro messo a disposizione dei clienti aventi diritto al bonus ordinario come sconto in bolletta. L’importo è inferiore rispetto al bonus straordinario del 2025. Il contributo sarà riconosciuto in automatico e in un’unica soluzione. Non è necessario presentare una richiesta per ottenerlo.

Sul sito di ARERA, in un comunicato pubblicato il 19 marzo, si legge: “Il contributo sarà riconosciuto direttamente in bolletta, nella prima fattura utile successiva all’adozione del presente provvedimento, con evidenza separata rispetto alle altre voci. L’erogazione avviene a cura del fornitore o dell’esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore“.

Per ottenere il contributo straordinario è necessario rispettare i requisiti per il bonus ordinario:

ISEE non superiore a 9.796 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico

per famiglie con massimo 3 figli a carico ISEE non superiore a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico

Ricordiamo che il Bonus luce ordinario prevede i seguenti importi:

146 euro per una famiglia con 1 o 2 componenti;

per una famiglia con 1 o 2 componenti; 186,15 euro per una famiglia dai 3 ai 4 componenti;

per una famiglia dai 3 ai 4 componenti; 204,40 euro per una famiglia con più di 4 componenti.

Il Bonus gas ordinario, invece, viene definito su base trimestrale. Per i primi tre mesi del 2026 è previsto un contributo compreso tra 39,16 euro e 156,45 euro. L’importo effettivo dipende dalla zona climatica della fornitura, il numero di componenti del nucleo familiare e il modo con cui viene utilizzato il gas. Per tutti i dettagli sull’agevolazione vi rimandiamo all’approfondimento sul Bonus Bollete 2026.

Un altro bonus in arrivo

ARERA ha confermato anche l’erogazione del contributo volontario che i fornitori potranno garantire ai loro clienti non titolari del Bonus sociale e con ISEE non superiore a 25.000 euro. Questo contributo (non obbligatorio per i fornitori) avrà un importo legato ai consumi del primo bimestre. Per il momento, però, l’Autorità ha rimandato a un “successivo provvedimento” la definizione delle caratteristiche della misura.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

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