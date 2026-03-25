TIM ha abbassato i prezzi per l'acquisto di Samsung Galaxy S26 tramite i servizi Super Valuta e TIM Next Evolution , che prevede il pagamento con finanziamento a tasso zero e anticipo zero . Scopri prezzi e modelli disponibili

TIM ha introdotto un nuovo listino per chi acquista Samsung Galaxy S26 a rate, molto più conveniente rispetto al recente passato. Il taglio dei prezzi per avere il top di gamma del colosso coreano riguarda chi attiva i servizi TIM Next Evolution e usufruisce della promo Super Valuta, che insieme prevedono il pagamento con finanziamento a tasso zero e anticipo zero e una supervalutazione dell’usato.

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Samsung Galaxy S26 a rate con TIM: prezzi più bassi fino ad aprile 2026

Modelli disponibili Prezzo a rate con TIM Next Evolution e promo Super Valuta Prezzo di listino Samsung Galaxy S26 a partire da 14 €/mese per 30 rate

Importo totale 420 € 1.029 € Samsung Galaxy S26+ a partire da 22 €/mese per 30 rate

Importo totale 660 € 1.289 € Samsung Galaxy S26 Ultra a partire da 27 €/mese per 30 rate

Importo totale 810 € 1.499 €

I prezzi si riferiscono al modello da 256 GB

Per acquistare Samsung Galaxy S26 a rate con TIM vi basta collegarvi al sito dell’operatore e cliccare su Prodotti > Smartphone. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato al modello che desiderato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove poter scegliere colore, taglio di memoria, il metodo di pagamento e la durata del finanziamento (da 24 a 30 mesi). Per completare l’acquisto dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Chi non è ancora cliente di TIM, tramite il comparatore di SOStariffe.it può confrontare gratuitamente le migliori offerte per la telefonia mobile. Cliccando sul tasto di seguito avrete tutte le informazioni per trovare la soluzione più economica per ottenere il vostro nuovo telefono al prezzo più basso, abbinato a un piano conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivare la promozione perfetta direttamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Per i nuovi clienti che attivando un’offerta operator attack o rinnovano un finanziamento TIMFin i prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 14 euro al mese per 30 rate (invece di 19 euro al mese)

da 256 GB a 14 euro al mese per 30 rate (invece di 19 euro al mese) Samsung Galaxy S26+ da 256 GB a 22 euro al mese per 30 rate (invece di 28 euro al mese)

da 256 GB a 22 euro al mese per 30 rate (invece di 28 euro al mese) Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 27 euro al mese per 30 rate (invece di 34 euro al mese)

Per i nuovi clienti per la rete fissa, con attiva TIM Unica Power e alcuni già clienti, ad esempio che usufruiscono della promo Proponi X2, i prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 17 euro al mese per 30 rate (invece di 22 euro al mese)

da 256 GB a 17 euro al mese per 30 rate (invece di 22 euro al mese) Samsung Galaxy S26+ da 256 GB a 25 euro al mese per 30 rate (invece di 31 euro al mese)

da 256 GB a 25 euro al mese per 30 rate (invece di 31 euro al mese) Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate (invece di 37 euro al mese)

Per un altro gruppo di già clienti i prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 21 euro al mese per 30 rate (invece di 26 euro al mese)

da 256 GB a 21 euro al mese per 30 rate (invece di 26 euro al mese) Samsung Galaxy S26+ da 256 GB a 29 euro al mese per 30 rate (invece di 35 euro al mese)

da 256 GB a 29 euro al mese per 30 rate (invece di 35 euro al mese) Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 34 euro al mese per 30 rate (invece di 41 euro al mese)

Per i già clienti fisso o con attiva un’offerta Young con incluso Apple Music, un abbonamento a TIMVISION o per un altro gruppo ancora di già clienti, i prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 24 euro al mese per 30 rate (invece di 29 euro al mese)

da 256 GB a 24 euro al mese per 30 rate (invece di 29 euro al mese) Samsung Galaxy S26+ da 256 GB a 31 euro al mese per 30 rate (invece di 37 euro al mese)

da 256 GB a 31 euro al mese per 30 rate (invece di 37 euro al mese) Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate (invece di 44 euro al mese)

Infine, per un ultimo gruppo di già clienti mobile i prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 26 euro al mese per 30 rate (invece di 31 euro al mese)

da 256 GB a 26 euro al mese per 30 rate (invece di 31 euro al mese) Samsung Galaxy S26+ da 256 GB a 34 euro al mese per 30 rate (invece di 40 euro al mese)

da 256 GB a 34 euro al mese per 30 rate (invece di 40 euro al mese) Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 40 euro al mese per 30 rate (invece di 47 euro al mese)

Per chi sceglie TIM Next Evolution ma non restituisce uno smartphone usato, i prezzi sono pari a 3 euro in più al mese.

L’attuale listino è disponibile fino al 31/3/26, ma dovrebbe essere rinnovato fino al 7/4/26.

I colori disponibili sono White, Cobalt Violet, Black e Sky Blue.

Il servizio TIM Next Evolution è riservato ai clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Scegliendolo potrete acquistare Samsung Galaxy S26 a rate senza anticipo con un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. Non sono invece accettate le carte prepagate o emesse all’estero. Se avete la rete fissa con TIM potete scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis, ma è possibile anche ritirarlo personalmente in oltre 200 negozi in tutta Italia. Potete poi ottenere uno sconto sulle rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento.

Con TIM Rivaluta Smartphone e la promo Super Valuta, che vi attribuisce una supervalutazione dell’usato di 90 euro, potete poi risparmiare fino a 743 euro dando in permuta un vecchio dispositivo.

Acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin avete automaticamente accesso a vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”. Ad esempio, si possono ottenere fino a 3 mesi gratis su alcuni servizi e accedere a promozioni per il telefono acquistato a rate. TIM Club è disponibile anche per i clienti di rete fissa al costo di 14,99 euro, ma con promozioni differenti.

In caso di recesso o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o anche in un’unica soluzione. In ogni caso è possibile richiedere il cambio di metodo di pagamento in qualsiasi momento nell’area MyTIM. Altrimenti potete esercitare senza costi aggiuntivi il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro e restituire il telefono insieme agli accessori contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile e fisso di TIM di marzo 2026

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Supreme GPRO primo mese gratis , poi 5 ,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Per avere il vostro Samsung Galaxy S26 a rate con TIM potete abbinare il telefono a una delle offerte 5G dell’operatore. Il prezzo parte da meno di 6 euro al mese. Se arrivate da un altro gestore e non volete perdere il numero di telefono, potete fare richiesta a TIM di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Con TIM potete poi acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 10 euro ed effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

Ad esempio, potete abbinare Samsung Galaxy S26 a rate a TIM Supreme GPRO, che al prezzo di 5,99 euro al mese include:

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

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I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete nelle principali città e località turistiche in Italia. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/3/26.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

Chi invece cerca un’offerta fibra ottica al giusto prezzo può scegliere TIM WiFi Casa. Al prezzo di 29,90 euro al mese, pagando con domiciliazione e conto online, avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Per i già clienti di TIM per il mobile il prezzo per la rete fissa scende a 24,90 euro al mese. Lo sconto viene applicato anche attivando contestualmente alla fibra un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 43,89 euro al mese, potete associare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un Infinity+, un piano Netflix Standard con pubblicità e uno base di HBO Max con pubblicità Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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