In arrivo nuove rimodulazioni per i clienti mobile di TIM e Vodafone. A partire da aprile, ma con tempistiche diverse, i due operatori aumenteranno il canone di alcune offerte fino a 3,99 euro al mese.

Vi ricordiamo che come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) e dalle Condizioni Generali di Contratto (nel caso di Vodafone), potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontate gratuitamente le offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la promozione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Rimodulazioni TIM: cosa cambia per alcuni clienti mobile da maggio 2026

Rimodulazioni TIM I dettagli Cosa succede dal 18/5/26? per alcune offerte mobili il prezzo mensile aumenterà di 2 €/mese a partire dal primo addebito successivo a tale data Le opzioni gratuite tra cui scegliere 50 GB in più al mese inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON

inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON Navigazione 5G Ultra inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 5G On

inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 5G On Offerta dedicata allo stesso prezzo ma con 2 GB in più al mese inviando un SMS gratuito al 40916 con testo CONFERMO/A ON entro il 31/3/26 Come richiedere il recesso? Entro il 18/5/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità: compilando online il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”

via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it

nei negozi TIM

chiamando il Servizio Clienti 119

TIM a partire dal primo rinnovo successivo al 18/5/26 aumenterà il canone mensile di alcuni offerte mobile per clienti ricaricabili di 2 euro al mese (IVA inclusa).

I clienti interessati dai rincari sono già stati informati dei rincari tramite un SMS personalizzato inviato a partire dal 18/3/26. Ulteriori informazioni sulla modifica unilaterale del contratto da parte dell’operatore, motivata da “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“, sono disponibili nella pagina “Per i Consumatori – Comunicazioni importanti” nella sezione “News e modifiche contrattuali sul sito” o chiamando il numero gratuito 409164. In ogni caso potete verificare la composizione della vostra offerta dalla sezione MyTIM sul sito o app o chiamando o il Servizio Clienti 119.

I clienti di TIM colpiti dalla rimodulazione possono quindi attivare gratuitamente e fin da subito solo l’opzione proposta nel messaggio informativo inviato dall’operatore:

50 GB in più al mese . Si attiva inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON . Il traffico dati aggiuntivo resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea

. Si attiva inviando un al con testo . Il traffico dati aggiuntivo resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea Navigazione 5G Ultra . Si attiva inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 5G On . Il servizio resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea. Con il 5G Ultra è possibile navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le grandi città e località turistiche italiane

. Si attiva inviando un al con testo . Il servizio resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea. Con il è possibile navigare fino a in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di in tutte le grandi città e località turistiche italiane Offerta dedicata allo stesso prezzo ma con 2 GB in più al mese. Si attiva inviando un SMS gratuito al 40916 con testo CONFERMO/A ON entro il 31/3/26. Il servizio resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea

Entro il 18/5/26 i clienti di TIM che non intendono accettare la rimodulazione possono esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali nella seguente modalità:

compilando online il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” oppure scaricarlo, stamparlo e compilarlo per poi inviarlo all’indirizzo indicato sullo stesso

via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it allegando copia della documentazione richiesta

all’indirizzo allegando copia della documentazione richiesta nei negozi TIM

chiamando il Servizio Clienti 119

Cessando la linea mobile si perderà definitivamente il numero di telefono.

Se al vostro contratto con TIM è associato un prodotto con pagamento a rate come uno smartphone o un tablet, oppure è attiva un’offerta legata a una promozione con vincolo minimo di permanenza, prima di effettuare la richiesta di disattivazione o cessazione della linea o cambio di operatore, dovrete compilare il “Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso” oppure chiamare il 119 per evitare che vi vengano “addebitati eventuali penali e costi di disattivazione contrattualmente previsti in caso di cessazione anticipata dell’offerta”. TIM vi permette quindi di scegliere se pagare le rate continuando con la rateizzazione oppure in un’unica soluzione.

Rimodulazioni Vodafone: cosa cambia per alcuni clienti mobile da aprile 2026

Rimodulazioni Vodafone Dettagli Cosa succede dal 30/4/26? il canone per alcuni clienti mobile con offerte ricaricabili aumenta da 95 cent/mese a 3,99 €/mese Come richiedere il recesso? Entro il 22/5/26 potete richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità compilando il form online su privati.vodafone.it/privati/area-supporto/disdetta.html

raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it

chiamando il Servizio Clienti al 190

nei negozi Vodafone

Vodafone a partire dal 30/4/26 aumenterà il canone mensile per alcuni clienti mobile con offerte ricaricabili di un importo tra 95 cent e 3,99 euro al mese. La rimodulazione è stata motivata dalla necessità di “continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“. I clienti a cui verranno applicati i rincari sono già stati informati a partire dal 23/3/26 tramite una comunicazione personale via SMS sulla SIM impattata dalla modifica. Per ulteriori informazioni sulla vostra offerta potete contattare il Servizio Clienti al 190.

I clienti di Vodafone che non intendono accettare l’aumento del canone mensile della propria offerta di telefonia mobile possono cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale nelle seguenti modalità:

compilando il form online su privati.vodafone.it/privati/area-supporto/disdetta.html , indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale, e inserendo poi le credenziali per accedere all’ Area MyVodafone

, indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale, e inserendo poi le credenziali per accedere all’ inviando il modulo via raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso

a , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso inviando il modulo via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso

a , allegando un documento d’identità dell’intestatario della linea e indicando “Modifica delle condizioni contrattuali” nelle causale e il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso chiamando il Servizio Clienti al 190

al nei negozi Vodafone

Ulteriori dettagli sulle modalità di recesso sono disponibili sul sito dell’operatore sulla pagina Disdetta Vodafone: disdire la linea di casa o mobile | Vodafone.

Se alla SIM sono associati eventuali rate residue relative a costi di attivazione o dispositivi, potete scegliere continuare con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento oppure corrisponderle in un’unica soluzione, indicando la vostra scelta nella richiesta di recesso. Se avete acquistato un prodotto tramite finanziamento di una società terza, il piano di rimborso del finanziamento stesso, previsto dal contratto, non subirà variazioni in caso di recesso, disattivazione della linea o cambio di operatore.

Alcune offerte mobile a basso prezzo a marzo 2026

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis 4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps ho. 6,95 di ho. Mobile 6,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Spusu 200 XL 5G

7,89 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva

Con meno di 6 euro al mese potete attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB. Chi cambia operatore e non vuole perdere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete quindi scegliere tra:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

per navigare in roaming in Ue 5 di ricarica in regalo per ogni amico che passa a Optima Mobile

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

L’attivazione l’apposita opzione potete navigare in 5G fino 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis.

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 31/3/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

ho. 6,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri operatori. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, potrete comunque navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS in Italia

1000 minuti in Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non scadono e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dal piano.

Scopri le offerte di Spusu »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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